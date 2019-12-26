Alışveriş Listenize Eklemeniz Gereken En İyi Ruj Markaları

Herkes (hemen hemen herkes) ruj kullanır, değil mi? Bir fincan çay veya kahve içmek kadar yaygındır. Bir şekilde hep elimizin altında olan bu makyaj malzemesinin, geniş ürün çeşitliliği ise kesinlikle iştah kabartıyor.

Peki, doğrusu veya en iyisi hangisi? Rujlar, dudakları besler ve renkleriyle de kişiliğimize dair ilk ipuçlarını verir. Pek çok kişi de, dudaklarına uygun bir ruj arayışı içindeyken farklı bir gereksinimlere de cevap vermesini isteyebiliyor.

Bir ruj alırken en önemli parametrenin “kalite” olduğunu kendimize ve size tekrar hatırlatıyoruz. Her şey ikincildir, ancak dudaklarınız için güvenli ve sağlam bir ürün kullanmak, muhtemelen yapabileceğiniz en iyi tercih olacak. Bu temel ve çok önemli faktörü göz önünde bulundurarak, en iyi ruj markalarını mercek altına aldık. Güzelliğinizi daha da parlatmak adına kapsamlı saç modelleri önerilerimiz de sizi bekliyor, unutmayın.

Tüm zamanların en iyi ruj markaları

Hangi ruj çeşidi size göre?

Ruj önerileri yazımıza geçmeden önce, daha iyi bir satın alma kararı verebilmeniz için farklı ruj çeşitlerine göz atmaya ne dersiniz? Mutlaka sahip olmanız gereken rujlar yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Mat rujlar: Işığı çok daha az yansıtır yani parlak değildirler. Dudaklara kadife gibi bir görünüm verirken, rengin daha zengin görünmesine yardımcı olan lüks etki sağlarlar. Mat rujlar genellikle daha uzun süre dayanır ve daha az yumuşatıcı etkiye sahip olduklarından canlıdırlar. Tek sorun, bazı mat formüllerin biraz dudaklarda kurumaya yol açması veya en azından aşınma sırasında kuruluk hissi vermesidir.

Saten rujlar: Mat ve parlak bir yüzey arasında yarı mat olarak da adlandırılabilirler. Dudakların daha yumuşak ve biraz daha dolgun görünmesine yardımcı olan yumuşak bir parlaklığa sahiptirler. Bunlar rahat bir etkiye sahip oldukları için her iki dünyanın da (mat – parlatıcı) en iyisi olma eğilimindedir. Diğerlerine göre biraz daha fazla neme sahiptirler ve daha uzun dayanıklıkla kendinizi iyi hissetmenizi sağlarlar.

Parlatıcılar: Mat bir dudak kadar çekici olabilen yüksek parlaklığa sahip bir cilaları mevcut. Genellikle yüksek nem içeriği nedeniyle, dudakta nemlendirme etkisi sağlarlar ve kullanımı en rahat rujlardır.

Şeffaf rujlar: Dudaklarınıza çok açık bir renk verirken, gerçek dudaklarınızın da görünmesini sağlarlar. Bu da, doğal görünüm peşinde olanlar için çok önemli bir nokta.

En iyi ruj markaları!

Ruj, makyajın en önemli başrol oyuncusu! Makyajınızı detaylandırmasanız bile o tek başına her zaman için yeterlidir. Nude veya koyu kırmızı. Harika ruj tonları keşfetmenin birkaç anahtarı var. Birincisi, aradığınız şeyi bulana kadar gölgeyi hesaptan çıkarmak için renk denemelerini öğleden sonrasına bırakmanızda fayda var. Başka bir keşif yöntemi ise; arkadaşlarınızdan size tercih ettikleri renkleri ve dudaklarında görünüşlerini paylaşmalarını istemek. Onsuz yaşayamayacağınız ruju bulmak için adım adım ilerliyoruz. İşte isimleriyle birlikte en iyi rujlar.

#1 MAC

En iyi ruj markaları

Kozmetik dünyasının en tanınmış markası kesinlikle. Yüksek memnuniyet ve en iyi kaliteyi sağlama güvencesini de yakalamayı başaranlardan. Kremsi ve zengin formülü, dudakları gölgelemek ve tanımlamak için çok ideal. MAC formülünün yüksek pigmentli, kremsi ve uzun ömürlü olduğu bilinenlerden. Bu ürünün en sevilen yanlarından biri de; pürüzsüzlüğünü koruması. MAC rujun tam anlamıyla yüzlerce tonu mevcut. Dudak renginizle uyumulu bir renk seçerek birlikteliğinizi başlatabilirsiniz ya da klasiklerden yana gidip kırmızının enerjisine kendinizi kaptırabilirsiniz.

2020 yılı için kırmızı rujun en büyük rakibi olan renklere de şu yazımızdan göz atabilirsiniz.

MAC Kırmızı Ruj Önerisi:

Temizlenmiş ve bakım sürecinden geçmiş bir yüz için en ideal seçimlerden biri de; kırmızı ruj ne de olsa. Kırmızı ruj seçimi konusunda çok titizseniz, uzun süre dayanıklılık sağlayan ve mat bir duruş sergileyen bu likit ruja şans verebilirsiniz. MAC Retro Matte Liquid Lipcolor!

#2 Charlotte Tilbury

En İyi ruj önerileri

Ünlü makyaj artisti Charlotte Tilbury tarafından hayata geçirilen bu marka, ruj konusunda kısa sürede favoriler arasına girmeyi başardı. Bu rujlar, dudak boyutuna veya şekline bakmazsızın daha dolgun, daha geniş dudakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Var olan zengin renk çeşitleri ise bir diğer artı.

Charlotte Tilbury Ruj Önerisi:

Charlotte Tilbury Matte Revolution, ilk tanışma için biçilmiş kaftan olabilir. Dudakları nemlendirirken, uzun süreli kalıcılık da sağlıyor. Hem mat etki hem de nemlendirici gücü olması kesinlikle tercih sebebi.

#3 Chanel

Tüm zamanların en iyi ruj markaları

Nefes kesici ve rafine hissettiren! Chanel, dünyada en çok bilinen ve güvenilen ruj seçeneklerine sahip. Denenmiş renk seçenekleriyle birlikte kesinlikle favori ruj markalarımzdan. Coco Chanel’in dediği gibi, “Bir kız iki şeye sahip olmalı: Şık ve muhteşem.” İşte Chanel ruju tam olarak bunu vaat ediyor.

Chanel Ruj Önerisi:

Pembe ve leylak tonlarının etkisini çok güzel bir şekilde yansıtan; Chanel Rouge Coco Flash’ı denemeye ne dersiniz? Parlaklığı ve gerçekten nemlendirici gücü onun çok tercih edilme sebeplerinden.

#4 Nars

Nars studio-54 | Barbara

Mükemmel formülüyle her zaman için radarımızda olan Nars markasının rujları, renk seçeneğiyle de dikkat çekiyor. İsterseniz kadife mat bir görünüm tercih edin isterseniz de çarpıcı duruşuyla bordo. Dudakları nemlendiren kremsi yapısına karşı koymak çok zor. Uzun süre kalıcı etki ve yoğun pigmenti için denemeye değer.

Nars Ruj Önerisi

Studio 54 Koleksiyonu’nun çarpıcı renklerine şans vermenizi öneriyoruz. Özellikle de kullanmaktan korktuğunuz renkler varsa, onların üzerine gidin ve “o” rengi seçin. Ambalajıyla da kalbimizi kazanan Studio 54 ürünleri, NARS’ın, ünlü gece kulübü Studio 54’ün ışıltılı sahnesinden esinlenerek tasarladığı parçalardan oluşuyor. Güçlü ve iddialı tarafınızın yansımasına izin verin.

#5 Pat McGrath Labs

Pat McGrath Labs luxetrance

Makyaj Artisti Pat McGrath, kendi markasının uzman formülasyonlarıyla kesinlikle favori ruj markalarından. Zengin pigmentli ürünleriyle kalp çalan Pat McGrath Labs rujları, kremsi dokusuyla olmazsa olmazlardan. Lip Gloss konusunda da çok başarılı olan markanın en çok satan ürünlerine bir şans vererek ilk tanışmayı başlatabilirsiniz.

Pat McGrath Labs Ruj Önerisi

Luxetrance Lipstick, markanın ikonik ruju MatteTrance rujlara göre çok daha parlak. Kusursuz formülasyonu kendini bu rujda da belli ediyor.

#6 Estée Lauder

Estée Lauder Pure Color Envy Matte Sculping Lipstik

Şıklık garantili rujlarıyla her daim favori olan marka Estée Lauder, yukarıdaki gibi klasik kırmızı bir rujla dudağınıza aradığınız yeniliği verecek. Dudakları ışıkla şekillendirin ve parlak renklerle doyurun. Hacim verici gücünün de tadını çıkarırken, kıvrımlarınızı da şekillendirin. Lüksün gücü elinizde duruyor.

Estée Lauder Ruj Önerisi

Pure Color Envy Matte Sculping Lipstik, favori olarak ilan edilenlerden. Dudakları güzel şekilli ve kıvrımlı gösteren bir ruj. Aynı zamanda dudakları gün boyunca sürekli nemlendirir ve tek seferde yüksek renk yoğunluğuna doyurur. Tüm cilt tonlarıiçin de bir renk seçeneği mümkün. Süper kremsi yapısı, zahmetsizce kayar ve her tarafa eşit bir şekilde sürülür.

#7 Armani Beauty

armanı beauty Rouge D’armani Mat Ruj

Lüks bir güzellik markasının cezbedici etkisine kapılmanın dayanılmaz cazibesi. Klasik seçimlerden, sıvı rujlara kadar çeşitli alternatiflikte pek çok ruj seçeneği mevcut. En iyi ruj markaları listesinde olması kesinlikle tesadüf değil. Nemlendirici formülü ve dudaklarınızı inanılmaz hissettiren kremsi dokusu dayanılmaz olanlardan.

Armani Beauty Ruj Önerisi

Rouge D’armani Mat Ruj, yoğun bir mat rengi ve maksimum kalıcı konforu birleştiriyor, aynı zamanda da kurutmayan bir formüle sahip. Tek bir sürüşle uzun süre dayanan ekstra rahat kullanım da artısı. 401 isimli domates kırmızısını andıran renk ise bizim favorileirmizden.

#8 Yves Saint Laurent Beauty

Yves Saint Laurent Beauty ruj önerileri

En iyi ruj markaları listesinin olmazsa olmazlarını, görüdüğünüz üzere moda tasarımcıları desteklemeye devam ediyor. Güzellik ve moda doğal bir uyum içinde ne de olsa. Yves Saint Laurent (YSL) çıkardığı güzellik ürünleriyle dünya çapında sağlam bir hayran kitlesine sahip markalardan. YSL Beauty’nin özellikle de parlak, saten ve mat formülasyonlara bağlı olarak geliştirdiği şeffaf ila kalın renk seçeneğindeki geniş ruj yelpazesi oldukça etkileyici.

Yves Saint Laurent Beauty Ruj Önerisi

YSL Beauty Rouge Pur Couture The Slim ve bu ürünün Contrary Fuchsia isimli rengi en çok tercih edilenlerden. Dahi düz kenarlı ucu sayesinde mükemmel şekillendirilmiş bir dudak oluşturmak oldukça kolay.

#9 Clinique

en çok tercih edilen ruj markaları

Clinique’in farklı türdeki cilt bakım ürünleri kadar rujları da kendi hayran kitlesini oluşturanlardan. Fransız markasının sayısız ruj seçeneği ile birlikte ciddi bir renk kozmetik bölümü mevcut. İster klasik bir renk isterseniz de alternatif sayılabilecek bir renk seçebilirsiniz. Nemlendirici formülü ve uzun ömürlü renkleri dikkat çeken noktalardan.

Clinique Ruj Önerisi

Cilt tonunuz için en mükemmel rengi bulmanızı kolaylaştıran renk seçenekleriyle her daim radarımızda. Önerimiz ise; Chubby Stick Nemlendirici Dudak Parlatıcısı. Boyama kalemi şeklindeki yapısı, kolay kullanım sağlarken, Mango ve shea yağlarından oluşan ekstra nemlendirici içeriği de kuru dudakların aradığı etkili nemlendirici güce sahip.

#10 Christian Dior

Dior Addict Lipstick

Moda ikonlarının güzelliğe geçiş yapması nadir değil elbette. Bunu sorunsuz bir şekilde yapan ve güzellik sektöründe de önemli bir yeri olan marka Christian Dior, bu listede de en iyi ruj markalarından biri olarak hak ettiği bir yere sahip. İster parlak dokunuş, ister mat tonlar veya klasik saten yüzeyler tercih edebilirsiniz. Dior, güzellik dünyasında bir güç merkezi olarak ün kazanmalarına yardımcı olan çok çeşitli tonlara, aplikatör stillerine ve yüzeylere sahip.

Dior Ruj Önerisi

Dudak makyajında yeni bir çağa geçiş! Dior Addict Lipstick, sansasyonel ayna parlaklığı için üst kat efektine sahip bir hidra-jel çekirdeğe sahip. Merkezde yoğunlaşan ultra nemlendirici yumuşak çekirdek çubuğu mevcut. Sürdükten sonra, inanılmaz bir rahatlık ile ekstra bir parlaklık ve kalıcı renk etkisini fark edeceksiniz.

#11 Revlon

Revlon Ruj Önerisi

Makyaj konusunda çok yeniyseniz, ruj seçimi konusunda doğruyu bulmak gerçekten zor olabilir. Neyse ki, Revlon miras ruj markaları mevcut. Orta fiyatlı olması ve her yerden ulaşılabilirliği onu kesinlikle denenir kılıyor. Zengin pigmentleri, uzun ömürlü kullanımının yanında alternatif tonlardaki renk seçimleri de mevcut.

Revlon Ruj Önerisi

Revlon Colorburst Balm Stain, makyaja yeni başlayanların kolayca uygulayabileceği bir ürün. Kolay formülüyle hızlıca bolşukları doldurmanız mümkün.

#12 Stila

Stila lilit ruj önerileri

Kült göz kalemiyle kendi hayran kitlesine sahip olan Stila, aynı zamanda en iyi ruj markalarından da biri çünkü özellikle de likit rujları dudaklarda görmek istediğiniz etkiyi sağlıyor. Stila’nın sahip olduğu çeşitli ruj seçenekleri mevcut ama likit ruj en öne çıkanlardan. Kalıcı gücü, zengin renk seçenekleri ve nemlendirici etkisi onun tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden.

Stila Ruj Önerisi

Stila Stay All Day Liquid Lipstick, kremsi formül yapısı ve klasik renklerdeki zamansız tonları (gerçek bir kırmızı kesinlikle) pek çok kişinin neden bu ürünü tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

#13 Kylie Cosmetics

WISH YOU WERE HERE | MATTE LIQUID LIPSTICK

Dudakları daha dolgun gösteren bu ruj markası da listede elbette. Kylie Jenner’ın kurduğu bu marka, 2010’ların en popüler ruj markalarından biri haline geldi. Sadece ruj odakları ürün seçkisiyle kurulan marka, her zaman için mükemmel dudağa sahip olmanın sırrını veriyor. Ruj ve dudak kaleminden olduşan, dudak kitleri en çok sevilenlerden.

Kylie Cosmetics Ruj Önerisi

Dudakları astarlamanın önemine gerçekten inanıyorsanız, Kylie Cosmetics Liquid Matte Lipstick kesinlikle size göre. Başarılı bir mat formülü olan bu ruj, güven verici kullanım kolaylığıyla ve özel formülüyle radarınızda olmalı.

#14 Kevyn Aucoin

Kevyn Aucoin markasının öne çıkan ruju

Kontürleme konseptinin mucidi makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin, kendi markasının ürünleriyle de elbetteki bu listede. Makyaj markası, her türlü ürün için tam bir kaynak, özellikle de dudaklara verdiği zengin renk doygunluğu onu listenin favorisi haline getiriyor. Zengin pigmenti, nemlendirici formülü ve uzun ömürlü dayanıklılığı önemli noktalardan

Kevyn Aucoin Ruj Önerisi

Kevyn Aucoin The Expert Lip Color Lipstik, parlak renk sağlayan ve ultra nemlendirici etkisi olan bir ruj. Sadece tek bir sürüşte zengin renkler elde etmeniz mümkün. Bu kremsi ve lük formül, ağırlık hissi vermeden saatlerce dayanıklılığını sürdürür.

#15 Smashbox

Koyu renk makyaj severlerin yıllardır talep ettiği özel bir marka. İnsanlara istediklerini veren bir marka konumunu üstlenen ikonik güzellik markası Smashbox, ruj konusunda takıntılı olanların da ilk tercihi. Likit rujlarından; mat ve metalik yapıdakiler ya da koyu tonlardaki ruj paletleri… İsterseniz standart seçeneklerle ilerleyin isterseniz de alternatif renklerle. Yoğun renk etkisi, nemlendirici formülü, uzun süreli dayanıklılığı onun artısı olan yanlarından.

Smashbox Ruj Önerisi

Smashbox Always On Liquid Lipstik, dudaklarda muhteşem bir etki bırakan rujlardan. Dudağa şekil veren ve rahat, esnek kullanım kolaylığı sunan rujun cilt tonlarına göre de alternatif renk seçenekleri mevcut.

#16 Maybelline

Maybelline New York Superstay Matte Ink kullanıcı önerileri

Maybelline, güzellik dünyasında yeri çok sağlam markalardan değil mi? Ulaşılabilir oluşu ve yakaladığı standart kalite düzeyi onu tercih edilebilir kılıyor. Eksiksiz makyaj ürünleri paketi olan markanın, başarılı rujlarında ise pek çok seçenek mevcut. Geleneksel stiller, mat ve parlak seçimler… Seçim yapmak hem çok kolay hem de çok zor.

Maybelline Ruj Önerisi

Maybelline New York Superstay Matte Ink, kötü ve rahatsız edici hissettirmeyen bu sıvı ruj kuralları yeniden yazıyor. Tüm gün boyunca dudağında kalmayı vaat ediyor aynı zamanda. Muhtemelen şimdiye kadar gıdaya dayanıklı en kalıcı rujlardan.

#17 Bobbi Brown

Bobbi Brown ve favori rujları

İkonik makyaj sanatçıları tarafından kurulan ruj markaların hepsi ligin üst sıralarında bildiğiniz üzere. İşte Bobbi Brown da böyle bir marka etkisine sahip. Dünyanın dört bir yanındaki moda haftalarında Bobbi Brown hep sahne arkasındaki isimlerden ve çoğu makyaj sanatçısının da kilk tercih ettiği ürünlerden. Likit rujlar, mat ve saten yüzeyler, geleneksel seçimler, modern formülasyonlar… Hangisini seçerseniz seçin, nemlendirici ve uzun ömürlü formülünü siz de takdir edeceksiniz.

Bobbi Brown Ruj Önerisi

Bobbi Brown’un Luxe Lip Koleksiyonu’na yeni eklenen Luxe Shine Intense Lipstick, parlak bitiş arayanlar için biçilmiş kaftan. Çarpıcı renkleriyle de belirgin ve dolgun bir dudak görünümü yakalamanızı sağlıyor. Uygulama kolaylığı sunan ruj, Hiyalüronik Asit, E vitamini ve bitki özleriyle güçlendirilmiş formülüyle anında ve uzun süreli nemlendirme etkisi sağlarken yoğun renk veriyor.

#18 Laura Mercier

Son yılların en iyi ruj markaları

Makyaj konusunda yetkili herhangi bir isme sorun ve muhtemelen Laura Mercier’in makyaj koleksiyonlarında en az birkaç ürünü mutlaka sahiplerdir. Bu çığır açan marka, her zaman günlük makyaj kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarını karşılayamaya hedefli ürünlere odaklanmıştır. Ruj kategorisinde ise Laura Mercier, çok yönlü formülasyonları ve kolay kullanımı nedeniyle en iyi ruj markaları listemizde elbetteki yer alıyor.

Laura Mercier Ruj Önerisi

Rouge Essentiel Silky Crème Lipstik, dudakları ipeksi bir dokunuşla saran ve şekillendiren olmazsa olmaz rujlardan. Akdeniz yosunu özü ile aşılanan bu ruj, dudakları nemlendirir ve pürüzsüzleştirir. Aynı zamanda güçlü renk yoğunluğu sağlar.

#19 Guerlain

Favori ruj markaları

Fransa’nın kozmetik sektöründeki başarısı Guerlain markasında da hüküm sürüyor. En iyi ruj önerileri konusunda marka listelerin vazgeçilmez müdavimi kesinlikle. Hava durumu ne olursa olsun dudaklarınızı yumuşak ve nemli tutacağından emin olabilirsiniz. Sırrı ise; mango yağı içeriği.

Guerlain Ruj Önerisi

Creamy Shping Lip Colour, renkli tasarımı ile kendine hayran bırakıyor. Mücevher görünümünde saf şık bir etki sunan bu rujun doygunluğuna bayılacaksınız.

#20 Marc Jacobs Beauty

En çok sevilen ruj markaları

Koleksiyonlarındaki gerçek dudak renkleri kadar güzel bir ruj markası düşünün. Hayal etmek zorunda değilsiniz çünkü bu keyifli ayrım Marc Jacobs Beauty’ye ait. Jel dokuları ile yenilikçi ruj kaplamalarıyla hayatımızda olan marka, tek bir dokunuşla size cesur renk getirisi sağlayan çok çeşitli tonları, zengin pigmentlere ve nemlendirici formüle sahip.

Marc Jacobs Beauty Ruj Önerisi

Lip Creme, dudakları doygun bir pigmentle kaplayan ve 10 saatlik dayanıklı etki sunan çok başarılı bir ruj. Nemlendirici ve kalıcı etkisi de onu daha da ön plana çıkarıyor.

#21 Tom Ford

en çok sevilen ruj markaları

Ruj söz konusunda olduğunda çok fazla seçenek var değil mi? Tom Ford markası ise tercih ettiği vurgu nedeniyle en sevilen ruj markalarından biri. Herkesin konuşmasını sağlayacak eşsiz bir güzellik görünümü için yüksek parlaklık, ultra mat ve hatta metalik infüzyonlu rujları mevcut. Cesur renklerin, nemlendirici formülün ve çok çeşitli tonların tadını çıkarın.

Tom Ford Ruj Önerisi

Gold Lip Color, her zaman için çok satanlar listesinde iddiasını hep koruyor vemükemmel sürüşüyle göz kamaştırıyor. Ultra kremli dokusu ondan vazgeçmemek için büyük bir sebep sunuyor.