2020 Kış Sezonu İçin En Güzel Kokan 32 Kadın Parfümü

Parfümörler geleneksel ve tarihi notaları kullanmaya başladığından beri yoğun ve tütsülü kokular oldukça revaçta. Bu sezon sıkça karşılaşacağımız parfümleri, notalarına göre derledik.

Parfümün kalbinde daima bir mod yaratmak yatar. Coşkulu, baş döndürücü, değişken, keyifli ya da seksi… Kalbin arzuladığı hangi duygu olursa olsun, parfümörler bunu yaratmanın peşinden koşar. Parfümleri daima güçlü kılan bir şey var; koku. Bastırılan hafızaların ve duyguların farklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Çok özel ve kişisel olan bu kokuları seçmek de zaman zaman zor olabiliyor. Kimileri, kullandığı parfümden asla vazgeçemezken, bazıları sık sık değiştirip sezona göre seçim yapabiliyor.

angelina jolie, Mon Guerlain Eau de Parfum Intense Kapmanyasının yüzü olarak karşımıza çıkmıştı

Parfüm dünyasında, kokular yedi farklı kategoriye ayrılıyor. Eğer sevdiğiniz koku ailesini biliyorsanız, şanslısınız. Parfümünüzü bulmak sizin için oldukça kolay. Dönemsel değişse de bu aralar kadınlar daha sıcak, odunsu ve baharatlı notalara sahip kokuları tercih edebiliyor. Modaevlerinin burunları, yeni kokularının ana notalarında, bilinen anti-depresan özelliklerine dayanarak özel içeriklere yer veriyor.

Başka bir deyişle, eğer parfüm sıkmak size zaten kendinizi iyi hissettiriyorsa, artık bunun çok daha ötesi olacak. İnsanlar, koku aldıklarını anladıklarından beri, ruh hâllerini değiştirmek için bitkileri yaktılar, özütünü çıkardılar, vücutlarına sürdüler, tütsülediler ve kokladılar. Fakat bazı içerikler insanoğlunun ruhunu diğerlerine nazaran daha şiddetli etkiledi. Bu notalar oud, odunsu kokular. Bunlar uyandırıcı etkisi sebebiyle özel bir kültürel yere sahip. Koku çok kişiseldir. Yukarıda da bahsettiğim gibi parfüm seçmek zor olabilir. İşte bu noktada, notalara göre bir analiz yapabilirsiniz. Burada size altı öne çıkan koku türünü ve bu kategorilerde sezonun favori parfümlerini sunuyoruz.

İşte 2019-2020 sonbahar/kış sezonunun en yeni parfümleri.

#1 Oryantal Kokular

Amber olarak da bilinen bu koku ailesi, sıcak ve hassas karışımın eşsiz bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Misk, vanilya ve odunsu notaların zenginliğinden oluşuyor. Bunlarla birlikte egzotik çiçeksi ve baharat notalarıyla birleşerek kullanılıyor.

Michael Kors, Wonderlust Sublime

Parfums De Marly, Cassili

Bulgari, Le Gemme Corali

Roja Parfums, Elixir Essence

Kenzo, Kenzo World Power

#2 Çiçeksi Kokular

Çiçeksi kokular hepimizin bildiği gibi oldukça romantiktir. Flörtöz ve feminendir; ancak yoğunluk konusunda farklılık gösterebilir. Bazı çiçeksi kokular o kadar yoğundur ki kullananlar yanınızdan geçtiğinde ‘yürüyen bir çiçeği’ anımsatabilir. Kimi zaman da meyvemsi notalar ile hafif bir etki yaratabilir.

JO MALONE, Poppy & Barley Cologne

ACQUA DI PARMA, Signatures Of The Sun Sakura

AMOUAGE, Love Tuberose

YSL, Libre

GIORGIO ARMANI, Light Di Gioia

LANCÔME, Idôle

GUCCI, Mémoire D’une Odeur

BURBERRY, Her Blossom

ZADIG&VOLTAIRE, Girls Can Say Anythi

#3 Odunsu Kokular

Odunsu kokular ormanları anımsatsa da oldukça boğucu olabilir. Eğer ıslak asfalt kokusu hoşunuza gidiyorsa, büyük ihtimalle odunsu kokuları da seversiniz. Orman yürüyüşlerinden, kamp yapmaktan ve diğer birçok outdoor aktivitesinden hoşlanan ya da hoşlanıyormuş izlenimini yaratmak isteyenlere tavsiye ediliyor.

MEMO PARIS, Winter Palace

FREDERIC MALLE, Dawn

BYREDO, Bal d’Afrique

NARCISO RODRIGUEZ, Narciso Rouge

DYPTIQUE, Tam Dao

#4 Gurme Kokular

Gurme kokular büyük ihtimalle en keskin kategorilerden biri; ya âşık olursunuz ya da katlanamazsınız. Bunun sebebi tatlı ve pudralı olması. Crème Brulée gibi kokan parfümleri düşünün. Bu parfüm grubunda genellikle vanilya, çikolata, yanık şeker ve karamel notaları kullanılır.

BY KILIAN, Princess

GUERLAIN, Mon Guerlain Intense

PACO RABANNE, Olympéa Legend

PRADA, Candy Night

#5 Turunçgil

Bu esanslar keskin ve temiz hissi verir. Çoğu zaman limon, greyfurt, portakal ve bergamot gibi notalarla ayırt edilebilir. Sıcak günlerde ferahlatıcı bir etkiye sahiptir.

MAISON FRANCIS KURKDJIAN, Aqua Universalis Forte

LOUIS VUITTON, Afternoon Swim

BOND NO.9, New York Little Italy

CHANEL, Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

MAISON MARGIELA, Replica Sailing Day

#6 Baharatlı Kokular

Baharatlı kokular yoğundur. Kakule, tütsü ve karabiber gibi sıcak, hisli notalar sıkça kullanılır. Basitçe, gizemli hissetmek isteyen kişilerin kullandığı parfümlerdir. Baharatlı parfümlerin içeriklerinde tarçın, tütün, sandal ağacı, sedir ağacı, zencefil ve paçuli sıkça rastlanır.