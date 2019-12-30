2020’ye Damga Vuracak 3 Trend Saç Kesimi Modeli

2020’nin trendleri belirlenmeye devam ediyor! Bu sene hangi saç modelleri moda olacak? Saçınızı nasıl kestirmelisiniz?

Stilinizde değişikliğe gitmek istiyorsanız tam sırası! Size saçlarınız için üç model sunuyoruz. İlginizi çeken ve size en çok yakışacağını düşündüğünüz modeli uygulamak için vakit kaybetmeyin.

# Çene hizasında bob kesim saçlar

Bob kesim saçlar 2020’de de çok popüler! Kolay kullanımıyla dikkat çeken bob kesim saçlar yıllardır en çok tercih edilen saç modelleri arasında başı çekiyor. Bu sene de bu durum değişmeyecek ve pek çok kadın bob kesim için güzellik salonlarının kapısını çalacak.

Çene hizasında havalı saçlar

Bob kesim saçları kolayca düzleştirici ya da fön ile düz bir hale getirebilirsiniz. Ya da saça dalga veren ürünlerden yararlanarak hacimli dalgalar ve bukleler elde edebilirsiniz.

bob kesim saçlar dalgalı kullanımda da çok havalı

# Cesur kısa saçlar

Saçlarınızı pixie model kestirmek için gerekli cesareti topladıysanız sizi tebrik ediyoruz. Hemen her kadının hayatının bir döneminde ilham aldığı bu model 2020’de de gözde olacak.

kısa saçlarınızı dilediğiniz gibi renklendirin

Güzelliğinizi daha da ortaya çıkaracak kısacık saçlarınızı havalı bir şekilde fönleyebilir ya da perçemli modellerle destekleyerek hacim kazandırabilirsiniz.

Sizin için hazırladığımız 107 farklı kısa saç modelinden oluşan rehbere göz atmayı unutmayın!

kısa saçlarda kaküle şans verin

# 70’ler ilhamlı kakül saçlar

Kaküllerde düzeni unutun! Dağınık ve salaş kaküller bu sene çok popüler olacak.

Kakül kestirdikten sonra en büyük sorun onları şekillendirmek. Ancak bu endişe 2020’de ortadan kalkıyor. Dilerseniz saçlarınızı yıkadıktan sonra sadece kurutun ve kaküllerinizi öyle bırakın. Bu doğal görünüm çok trend!

salaş kaküller çok trend

Bob kesim saçınızla salaş kakülleri birleştirip trend görünüm dozunuzu daha da arttırmaya ne dersiniz?

Uzun bir yüze sahipseniz sizin için belirlediğimiz en uygun saç modelleri ilginizi çekebilir.

size en uygun kakül modelini bulun

2020’nin saç kesim modellerini öğrendik. Peki ya 2020’ye damga vurmanızı sağlayacak saç modelleri neler? Cevabı tıklayarak öğrenebilirsiniz.