2020’ye Güzel Bir Başlangıç İçin 10 Sağlıklı Sabah Ritüeli

Bütün zararlı alışkanlıklarla vedalaşmak için hazırlandığınız 2020 yılı, sağlıklı başlangıçlar için de elbette ki kaçmaz bir fırsat. Değişiminiz için gün boyu sizi daha iyi hissettirecek küçük bir tüyoya ne dersiniz? Her sabah kendiniz için iyi bir şey yapın.

Güne olumlu ve üretken bir şekilde başlarsanız, gün sonuna kadar bütünüyle böyle hissedersiniz. Sağlıklı ve sıcak bir kahvaltı hazırlamak için her sabah ilk alarmda kalkmaya kendinize söz verin. 2020 yılında bir sabah ritüeli oluşturmak önceliğiniz olmalı! Güne başlarken müziğin ritmini de ayarlayın. İster abartın isterseniz de sizi sakinleştirecek türlere şans verin. İşte 2020’de gerçekleştirmek için listenize dahil etmeniz gereken 10 sabah rutini…

#1 Meditasyon Yapmaya Başlayın

Naturopati Doktoru Erin Stokes, ” Sabahları alarmınızı 10 ila 15 dakika önceye ayarlamayı deneyin ve meditasyon yapın” diyor. Çünkü meditasyon stres seviyenizi dengelerken, gün içinde konsantrasyonunuzu da artıracak ve genel anlamda zinde bir gün geçirmeni sağlayacak.

Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, telefonunuza Stokes Insight Timer gibi ücretsiz meditasyon uygulamaları indirebilirsiniz. Unutmayın: Meditasyon yapmanın milyonlarca yolu var, size uygun bir yöntem mutlaka bulacaksınız.

#2 Güne Sağlıklı Bir Kahvaltıyla Başlayın

güne sağlıklı başlamanın yolları

Gün içinde enerjik hissetmek için sağlıklı bir kahvaltıyı es geçmeyin. Cardiff Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda araştırmacılar, her sabah dengeli bir kahvaltıyla güne başlayan öğrencilerin akademik başarısı ile doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor. Gün içinde daha üretken ve daha enerjik olmaya ne dersiniz?

Glutensiz muzlu kekler ve avokado dilimli yumurtalı sandviç ile sağlıklı bir kahvaltı yapabilir veya kendi zevkinize uygun tarifleri deneyerek bulabilirsiniz.

#3 Biraz Yeşillik Zamanı

10 yetişkinden sadece birinin günlük önerilen meyve ve sebzeyi tükettiğini biliyor musunuz Hayatınıza daha fazla sebze ve meyveyi almanın en kolay yolu da; sabahları kendinize sağlıklı yeşil bir smoothie yapmak! Smoothie tarifinize bazı günler ıspanak, lahana ve pazı yeşilliklerini ekleyerek rutini kırın. Hindistan cevizi suyu, biraz muz ve yarım fincan mango parçaları ile oluşturduğunuz tarif ile tatlı krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendirmek için hazırladığınız tarifinize biraz zerdeçal eklemeyi unutmayın.

#4 B12 Takviyesi

Et ve yumurtada bulunan B12 vitamini, eksikliğinde halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Sabah rutininize eklediğiniz B12 vitamini takviyesi sayesinde gün içinde halsiz ve yorgun hissetmeniz ortadan kalkabilir (Herhangi bir ek takviye almadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın).

Bunu sabahın erken saatlerinde alışkanlık haline getirmenizin nedeni ise; yapılan çalışmalar, B12’nin vücudunuzdaki melatonini düşürebileceği için geceleri alındığında uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyor.

#5 Esneme Zamanı

Kedinizden / kedilerden ilham alın. Sabahları esneme egzersizi yapmanın birçok faydası var. Duruş pozisyonunu geliştirir, kan dolaşımını artırır ve zihinsel stresi serbest bırakmanıza yardımcı olur.

Buna rutin olarak ayak uydurmaya başlarsanız, yaralanma riskiniz düşer ve kas dengesizliklerini düzeltebilecek hareket alanınızı artırmış olursunuz.

#6 Harekete Geçin!

2020’de uymanız geren sabah rutini

Bazı sabahlar kendinizde egzersiz yapacak enerjiyi hissetmeyebilirsiniz. Dert etmeyin! Sadece kalkın ve harekete geçin. Bu, asansör yerine merdivenleri kullanmak olabilir veya her sabah indiğiniz duraktan iki durak öncesi inerek ofise yürümek olabilir. Hareket, vücudunuza enerji verir ve kan basıncını kontrol etmene yardımcı olur.

#7 Telefona Ara Verin

güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın sırları

Sabah uyanıp telefonunuzdaki bildirimlere baktığınızda ‘Acaba ben uyurken neler kaçırdım?’ düşüncesini hissetmekten artık vazgeçin. Google’da önceden Tasarım Etiği uzmanı olan Tristan Harris, bunun son üç yıldır teknolojinin zihnimizi kullanarak bizi kabul ettirdiği bir davranış olduğunu söylüyor.

Bu alışkanlığınızı en az 30 dakika geciktirmeye çalışın. Bu yeni sabah rutinini alışkanlık haline getirmek için, gerçek bir çalar saat alın ve telefonunuzu yatak odanızda değil, başka bir odada şarj etmeye başlayın.

#8 Bir Bardak Su Lütfen

Bunu aslında söylemeye gerek yok, su son derece önemlidir. Sabahları, uzun bir gece uykusundan sonra susuz kalan vücudunuz, uyandığınızda ilk yarım saat içinde içeceğiniz en az bir bardak su, güne hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Daha fazla su tüketmek için şu pratik önerilerimize göz atmayı unutmayın.

#9 Olumluma Sözlerini Tekrarlayın

Sabahları birkaç dakika ayırarak aynaya kendinize ne kadar harika olduğunuzu söylemek iyi hissettirecektir. Kendiniz hakkında öyle düşünmeseniz bile yapılan çalışmalar, kendini olumlamanın aslında problem çözme yeteneğini artırdığını da söylüyor.