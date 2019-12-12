5 Adımda Meghan Markle’ın Düşük Topuzu Nasıl Yapılır?

Sussex Düşesi’nin düşük topuzla uzun süreli aşk ilişkisi olduğu bir sır değil. Kraliyetin resmi ziyaretleri sırasında sık sık tercih ettiği bu saç modeli, Meghan Markle’ın ara ara denediği hacimli buklelerden sonraki favorimiz.
Monokrom bluz ve kalem etek stiliyle zarif bir duruş sergileyen Markle’ın kazanan tarafının saçları olduğunda hem fikiriz değil mi?
Mükemmel bir parlaklık ve duruşa sahip olan topuz, gevşek duruşuyla oldukça doğal görünüyor. Hollywood günlerinden beri aynı saç stilisti ile yola devam eden Markle’ın bu kusursuz saç modelini denemeye ne dersiniz?
Bu parıltılı görünüme kavuşma konusunda size yardımcı olacak adımlar ise şöyle;
Hacim Veren Saç Spreyi
Yoğunlaştırıcı formüllü saç spreyini, saçlarınızı kurutmadan önce nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Hacim verici özelliğine ek olarak bu ürün, saçınızı onarmaya ve güçlendirmeye yarayan buğday proteini de içermekte.
Tel Toka
Bu saç modeli için çok fazla tel tokaya ihtiyacınız olacak. Saçınızda, Markle gibi ön kısımdan iki parça ayırın ve at kuyruğu yapar gibi bağlayıp, gevşek bir şekilde saçı kendi etrafında sarmaya başlayın. Bol miktarda tel toka ile sabitleyerek ilerleyebilirsiniz.
Profesyonel Şekillendirici Desteği
Topuz güvence altına alındığına göre ön kısımlardaki parçalara geçebilirsiniz.
Maşanızla ya da düzleştiricinizle ön taraftaki kısımlara sıkı durmayan gevşek dalgalar verin. Tabii aynı işlemi fırça ve fön makinesi ile de yapabilirsiniz.
Daha Fazla Hacim
Bu bitirme spreyi, düşük topuzunuza yeterli kaldırma kuvvetini uygulayacaktır.
Son Dokunuşlar
Markle’ın saçındaki parlak görünümü elde etmek için ihtiyacınız olan mucize ürün yukarıda durmakta.