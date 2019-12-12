5 Adımda Meghan Markle’ın Düşük Topuzu Nasıl Yapılır?

Sussex Düşesi’nin düşük topuzla uzun süreli aşk ilişkisi olduğu bir sır değil. Kraliyetin resmi ziyaretleri sırasında sık sık tercih ettiği bu saç modeli, Meghan Markle’ın ara ara denediği hacimli buklelerden sonraki favorimiz.

Monokrom bluz ve kalem etek stiliyle zarif bir duruş sergileyen Markle’ın kazanan tarafının saçları olduğunda hem fikiriz değil mi?

Meghan Markle, uzun koyu saçları için ideal olan bu klasik düşük topuzda, her zamanki estetiğinde, yüzünü çerçevelemek için önden birkaç mükemmel parça bırakmayı da tercih ediyor.

Mükemmel bir parlaklık ve duruşa sahip olan topuz, gevşek duruşuyla oldukça doğal görünüyor. Hollywood günlerinden beri aynı saç stilisti ile yola devam eden Markle’ın bu kusursuz saç modelini denemeye ne dersiniz?

Bu parıltılı görünüme kavuşma konusunda size yardımcı olacak adımlar ise şöyle;

Hacim Veren Saç Spreyi

Bumble and Bumble Thickening Spray

Yoğunlaştırıcı formüllü saç spreyini, saçlarınızı kurutmadan önce nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Hacim verici özelliğine ek olarak bu ürün, saçınızı onarmaya ve güçlendirmeye yarayan buğday proteini de içermekte.

Tel Toka

MEGHAN MARKLE TOPUZU İÇİN BOL MİKTARDA TEL TOKA KULLANMANIZ GEREKEBİLİR

Bu saç modeli için çok fazla tel tokaya ihtiyacınız olacak. Saçınızda, Markle gibi ön kısımdan iki parça ayırın ve at kuyruğu yapar gibi bağlayıp, gevşek bir şekilde saçı kendi etrafında sarmaya başlayın. Bol miktarda tel toka ile sabitleyerek ilerleyebilirsiniz.

Profesyonel Şekillendirici Desteği

Topuz güvence altına alındığına göre ön kısımlardaki parçalara geçebilirsiniz.

Maşanızla ya da düzleştiricinizle ön taraftaki kısımlara sıkı durmayan gevşek dalgalar verin. Tabii aynı işlemi fırça ve fön makinesi ile de yapabilirsiniz.

Daha Fazla Hacim

living proof full dry volume blast

Bu bitirme spreyi, düşük topuzunuza yeterli kaldırma kuvvetini uygulayacaktır.

Son Dokunuşlar

Drybar Sparkling Soda Shine Mist

Markle’ın saçındaki parlak görünümü elde etmek için ihtiyacınız olan mucize ürün yukarıda durmakta.