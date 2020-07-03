Akne Sorunu Olan Ciltler İçin En İyi Yağsız Nemlendiriciler

Akne problemi, kızarıklıklar, ciltte yağlanmaya bağlı parlama… Bu gibi etmenler söz konusu olduğunda doğru nemlendiriciyi bulmanın ne denli zor olduğunu biliyoruz.

Peki gözenekleri tıkamayan, aksine gözenek görünümünü küçülten, parlama ile baş eden ve hafif yapısıyla cildi nemlendiren bir ürün mümkün mü? Listemizdeki ürünlerin her biriyle; cevabımız evet!

İşte akne sorunu olan ciltler için en iyi yağsız nemlendiriciler…

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA

Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Cream

Klinik yağsız nemlendiricinin gücünü bu ürünle görebilirsiniz! Güçlü formülüyle farkı hissedeceksiniz.

Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Cream

İsmi “su direnci” anlamına geliyor olabilir ama asla ağır ya da yağlı bir ürün beklemeyin. %30 hyalüronik asit içeren bu nemlendirici; hafif yapısıyla cildi nemlendiriyor.

Origins High-Potency Night-a-Mins Oil-Free Resurfacing Cream with Fruit-Derived AHAs

Origins High-Potency Night-a-Mins Oil-Free Resurfacing Cream with Fruit-Derived AHAs

Hem nemlendirici hem de peeling etkisi gösteren bu krem; içeriğindeki AHA sayesinde uyurken cildinizi yeniliyor. Daha aydınlık, daha az kızarık ve küçük gözeneklerle uyanmaya hazır olun.

La Roche-Posay Effaclar Mat Daily Face Moisturizer for Oily Skin

La Roche-Posay Effaclar Mat Daily Face Moisturizer for Oily Skin

Gözenekleri sıkılaştıran ve ciltte parlamayla savaşan bu nemlendiriciye mutlaka şans verin.

Tatcha The Water Cream

Tatcha The Water Cream

Japon botanikleri ve 23 ayar altın içeren yapısı; güzellik vloggerları ve makyaj artistlerinin de favorisi.

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly

Su bazlı bu nemlendirici, 24 saat nemli bir cilt vaat ediyor.

Dr. Dennis Gross Skincare Hyaluronic Marine Oil-Free Moisture Cushion

Dr. Dennis Gross Skincare Hyaluronic Marine Oil-Free Moisture Cushion

Bu lüks yağsız nemlendirici; hyalüronik asit ile cildin doğal bariyerini güçlendiriyor.

Glow Recipe Watermelon Pink Juice Oil-Free Moisturizer

Glow Recipe Watermelon Pink Juice Oil-Free Moisturizer

Markanın artık ikonikleşen karpuz içeriği; cildi beslerken hafif bir hisle nemlendirmeyi de sağlıyor.