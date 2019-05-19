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Cilt Rutininize Eklemeniz Gereken Hyalüronik Asit Hakkında Bilmeniz Gerekenler

“Asit” kelimesinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Tüm asitler, cilt rutinimizde farklı roller üstlenir ve Hyalüronik bu asitlerin içinde en son korkmanız gereken olabilir.


SkinCeuticals Hyaluronic Acid Intensifier

Temel olarak açıklamak gerekirse “nem mıknatısı” olan bu asit türü; cildinizin temel ihtiyacını karşılamak üzere harika bir seçenek.

Hyaluronik asit aslında cildin hücrelerinde üretilen ve doğal olarak meydana gelen bir maddedir. Birincil yararını ise cildin nemi korunmasına yardımcı olmak olarak tanımlayabiliriz.

Hyaluronik asit cilt bak?m rutinine ne zaman eklenmeli?

20’ler ve 30’lar; hyaluronik asidi cilt bakım rutinine eklemek için harika bir zaman dilimidir. 20’lerde edindiğiniz iyi cilt bakımı alışkanlıkları sizi kusursuz 30’lara taşıyacaktır. Hyaluronik asit, cildi doğuştan dolgunlaştırır.


Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum

Hyaluronik asit ile birlikte kullanılmaması gereken bir içerik var m??

Hayır, hyaluronik asit lisanslı bir tıbbi profesyonel tarafından enjekte edildiğinde de güvenlidir, doğrudan cilde uygulandığında da. Yalnızca hamile kadınlarda ve emzirenlerde etkileri kesin bilinmediğinden bu süreçte dikkatli olunmalı.


Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Cream

Hyaluronik asit ile birlikte tüketilmesi gereken özel bir besin var mı?

Tabii ki bu asit ile birlikte tüketilmesi; etkiyi arttıran besinler var. Lifli yeşil gıdalar, kemik suyu, edamame, tatlı patates ve turunçgiller; mevcut etkiyi destekleyecek gıdalardan bazıları…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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