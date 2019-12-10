Annelere Müjde! Türkiye’nin İlk Gelişim Takipli Aktivite Merkezi ‘’KidzOne’’

Çocukların küçük yaşta zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen kurumlar Türkiye’de günden güne artışa geçti.

KidzOne 0- 10 yaş arası çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen Türkiye’nin ilk gelişim takipli aktivite merkezidir. 2019’un Eylül ayında kurulan markanın amacı, çocukların gelişimini desteklerken aynı zamanda onları eğlendirmek ve onlara günümüz şartlarında serbest bir oyun alanı sağlamaktır. Sunduğu aktiviteler ile çocukların ince-kaba motor becerilerini, denge ve koordinasyon yetkinliklerini geliştirir ve çocukların sosyalleşerek özgüvenli bireyler olmalarını sağlar.

Alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan 8 tane program ve atölye etkinlikleri ile çocukların eğlenirken öğrenmesini, öğrenirken de gelişmesini sağlayarak özgüvenli, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bir aktivite merkezinden daha fazlasını vaad eden Kidz’One bünyesinde görev alan spor, sanat, müzik ve ingilizce eğitmenleri, çocukların aylık ‘’Gelişim Takip Raporunu’’ değerlendirirken; 3 aylık gözlem sonucunda ise ‘’ Psikolojik Oyun Takip Raporu’’ uzman psikolog tarafından hazırlanarak ebeveynlere sunulur.

İzmir’de 2 merkezi ile dünya standartlarında hizmet veren marka Ocak 2020’de franchise vermeye başlayacaktır. Uygun şartları sağlayan adaylara franchise verecek olan KidzOne Türkiye’nin her yerinde rahatlıkla uygulanabilecek bir iş modelidir. İşletmeciye keyif veren, çocuk kahkahaları arasında iş yapmasını sağlayan bir franchise sistemidir. İşletmecilerin doğru, hızlı ve keyifli başlangıç yapmalarına destek olur.