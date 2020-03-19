Bağışıklığı Güçlendiren Sıra Dışı 5 Şey

Bilimin de arka çıktığı bu beş şey, bağışıklığı güçlendirmede etkili alternatiflerden. Koronavirüs salgınıyla savaştığımız bu günlerde, kendinize her zamankinden çok daha iyi bakmanız gerekiyor, bunu kesinlinlikle kendinize her gün hatırlatın.

#1 Yulaf Ezmesini Sevin

Haftada iki-üç kez kahvaltıda yulaf ezmesi yemek veya favori çorbanızın içine biraz arpa eklemek. Bu tam tahılların içindeki beta glukan ve lifler, istenmeyen virüsleri kovmak için akyuvar faaliyetini güçlendiriyor. Yulaf aynı zamanda prebiyotik bir besin; yani bağırsaklarında yaşayan, bağışıklık sisteminin mutlu ve sağlıklı olmasından sorumlu olan iyi huylu bakterileri besliyor.

#2 Avaz Avaz Şarkı Söylemenin Tam Sırası

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını devam ederken, evde karantinada olan İtalyan’ların balkonlardan birbirlerine şarkı söylediği videoları hatırlıyorsunuzdur. Tamam, siz balkona çıkmayın ama evde mutlaka avaz avaz şarkınızı söyleyin. Yarım saat boyunca müzik dinlemek ve şarkı söylemek kortizol seviyesini düşürüyor. (Kortizol gibi stres hormonlarının seviyesi yükseldiği zaman bu durum bağışıklık fonksiyonlarını bastırabiliyor.) Müzik dinlemek aynı zamanda viral enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattı ve enfeksiyonlu hücreleri çoğalmadan önce bulup yok eden “doğuştan katil” akyuvar hücrelerinde artışla da ilişkilendiriliyor.

#3 Biraz Üşümekten Zarar Gelmez

Sıcak duş ne kadar keyifli olsa da, bu keyfi soğuk suyla bitirmenizde de fayda var. Yapılan bir araştırmaya göre sıcak duşun ardından buz gibi suyun altında 30 saniye durmak, soğuk algınlığı ve grip belirtilerinin daha hafif atlatılmasını sağlıyor.

#4 Somon ve Ton Balığına Güvenin

Evde hazırlayacağınız keyifli sofralar için somon veya ton balığını kesinlikle eksik etmeyin. Çünkü bu balıklar enflamasyonu frenleyen Omega-3 yağ asitleri bakımından zenginler. Uzmanlara göre somon; bağışıklık için halter etkisi gösteren karotenoidlerle dolu.

#5 Akışına Bırakın

Hayatınıza biraz meditasyon eklemeye ne dersiniz? UCLA araştırmacıları, popüler Çin egzersizlerinden Tai Chi’nin, katılımcıların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı. Evde, Youtube üzerinden bulacağınız videolarla haftada bir saatlik bir seansa katılabilir ya da onun yerine yogaya başlangıç yapabilirsiniz. Haftalık Zen dozu almak hem stresinizi azaltır, hem de bağışıklığınız için hayati önemi olan organlarınızı büküp sıkıştırarak onlara masaj yapar; bu da bağışıklık fonksiyonunuzu destekler. Örneğin aşağı bakan köpek ve deve pozu, balgamın akciğerlerden sökülmesine yardımcı oluyor.