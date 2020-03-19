Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirecek 5 Bitki Çayı Tarifi

COVID-19 / Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gereken bir dönemi de beraberinde getirdi. Bağışıklık sistemini ise sadece gıda ve takviyelerle değil; sizi rahatlatıp dönemin stresini de bir kenara bırakmanızı sağlayacak bitki çaylarıyla da güçlendirebilirsiniz.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 5 bitki çayı tarifi… 

Zencefil Çayı 

Soğuk, öksürük ve ateş gibi belirtilere iyi gelen bu çay; boğazınızı da yatıştıracak. İçindeki Zencefil ve tarçın sayesinde mide rahatsızlıklarınıza da iyi gelecek. 

1 çay kaşığı zencefil kötü, rendelenmiş 
1 1/ 2 çay kaşığı bal 
2 karanfil 
1 tarçın kabuğu 
İsteğe göre portakal kabuğu 

Bir barak suyu kaynatın. Sonrasında tüm malzemeyi ekleyip ısıyı düşürün. 15 dk bekletin. Bir fincana süzüp için. 

Limon ve Biber çayı 

Kendinizi biraz kötü hissettiğinizde bağışıklığınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz bu çay aynı zamanda detoks için de çok iyi. Aynı zamanda artrit hastaları için ağrılı eklem ağrılarını da azaltıyor. 

1 limonun suyu 
1/2 çay kaşığı zerdeçal 

1/4 çay kaşığı biber 
1 1/2 çay kaşığı bal 

Fincana biber ve zerdeçalı yerleştirin ve kaynar suyu üzerine dökün. Limon suyunu ve balı karıştırın ve için. 

bitki çaylarıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün

Ashwagandha çayı 

Ashwagandha yani mor salkım, bağışıklık sistemi için sihirli bitkilerden biri. 

1 parça kuru mor salkım 
1 çay kaşığı bal 

Mor salkımı yıkayın ve 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Bir fincana süzüp sonra bal ile karıştırın. İşte tamam! 

Tulsi çayı (fesleğen çayı) 

Tulsi, ya da kutsal fesleğen de diyebilirsiniz; oldukça şaşırtıcı bir bitkidir. Sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz; cilt bozuklukları için de yardımcı olur. Aynı zamanda kan şekerini düzenler. 

1/4 kap fesleğen 
1 çay kaşığı bal 
2 çay kaşığı limon suyu 

Fesleğen yapraklarını bir tencere içine çeyrek bardak su ile birlikte koyun. Kaynamaya bırakın. Sonrasında 15 dakika boyunca kısa ateşte kaynatın. Bir fincan içine süzün, sonra bal ve limon suyu ekleyin ve karıştırın. 

Nane çayı 

Bu nane ve biberiye kombinasyonu çok ferahlatıcı olmanın yanında bellek gelişimi için yardımcı olacak. Ayrıca mide için de yararlı. 

10 nane yaprağı 
1 dal kuru biberiye 
İsteğe göre limon suyu 

Nane yapraklarını bir kapta hazır edin. Suyu kaynatın. Biberiyeti atın. Kaynama tamamlandıktan sonra naneyi ekleyin. 10 dk bekletin. Limon sıkıp içebilirsiniz! 
 

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için