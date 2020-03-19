COVID-19 / Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gereken bir dönemi de beraberinde getirdi. Bağışıklık sistemini ise sadece gıda ve takviyelerle değil; sizi rahatlatıp dönemin stresini de bir kenara bırakmanızı sağlayacak bitki çaylarıyla da güçlendirebilirsiniz.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 5 bitki çayı tarifi…

Zencefil Çayı

Soğuk, öksürük ve ateş gibi belirtilere iyi gelen bu çay; boğazınızı da yatıştıracak. İçindeki Zencefil ve tarçın sayesinde mide rahatsızlıklarınıza da iyi gelecek.

1 çay kaşığı zencefil kötü, rendelenmiş

1 1/ 2 çay kaşığı bal

2 karanfil

1 tarçın kabuğu

İsteğe göre portakal kabuğu

Bir barak suyu kaynatın. Sonrasında tüm malzemeyi ekleyip ısıyı düşürün. 15 dk bekletin. Bir fincana süzüp için.

Limon ve Biber çayı

Kendinizi biraz kötü hissettiğinizde bağışıklığınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz bu çay aynı zamanda detoks için de çok iyi. Aynı zamanda artrit hastaları için ağrılı eklem ağrılarını da azaltıyor.

1 limonun suyu

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı biber

1 1/2 çay kaşığı bal

Fincana biber ve zerdeçalı yerleştirin ve kaynar suyu üzerine dökün. Limon suyunu ve balı karıştırın ve için.

bitki çaylarıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün

Ashwagandha çayı

Ashwagandha yani mor salkım, bağışıklık sistemi için sihirli bitkilerden biri.

1 parça kuru mor salkım

1 çay kaşığı bal

Mor salkımı yıkayın ve 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Bir fincana süzüp sonra bal ile karıştırın. İşte tamam!

Tulsi çayı (fesleğen çayı)

Tulsi, ya da kutsal fesleğen de diyebilirsiniz; oldukça şaşırtıcı bir bitkidir. Sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz; cilt bozuklukları için de yardımcı olur. Aynı zamanda kan şekerini düzenler.

1/4 kap fesleğen

1 çay kaşığı bal

2 çay kaşığı limon suyu

Fesleğen yapraklarını bir tencere içine çeyrek bardak su ile birlikte koyun. Kaynamaya bırakın. Sonrasında 15 dakika boyunca kısa ateşte kaynatın. Bir fincan içine süzün, sonra bal ve limon suyu ekleyin ve karıştırın.

Nane çayı

Bu nane ve biberiye kombinasyonu çok ferahlatıcı olmanın yanında bellek gelişimi için yardımcı olacak. Ayrıca mide için de yararlı.

10 nane yaprağı

1 dal kuru biberiye

İsteğe göre limon suyu

Nane yapraklarını bir kapta hazır edin. Suyu kaynatın. Biberiyeti atın. Kaynama tamamlandıktan sonra naneyi ekleyin. 10 dk bekletin. Limon sıkıp içebilirsiniz!

