Balmain, Couture Koleksiyonu İçin Seine Nehri’ne Açıldı

Pandemi nedeniyle tasarımcılar koleksiyonlarını farklı şekillerde sunmaya başladı. Balmain kreatif direktörü Olivier Rousteing de Haute Couture ve erkek koleksiyonlarının modaseverlerle buluşması için farklı bir ortam seçti: Tekneyle Seine Nehri’ne açılmak!

BALMAİN SEİNE NEHRİ’NDE DEFİLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Dijital defilelerin arasında öne çıkan bu özel şov nehir boyunca insanların izleyebileceği bir şölene dönüştü. Defilenin yanı sıra müzikal bir etki olarak Fransız şarkıcı Yseult teknede ufak çaplı bir konser verdi.

Kreatif direktör Rousteing, şovdan önce yaptığı açıklamada amaçlarını şu şekilde açıkladı: “Balmain tamamen iyimserlikle ilgili bir marka ve geçirdiğimiz bu dönemden sonra markanın bilindiği şekildeki iyimserliğiyle geri dönmek istedim.“