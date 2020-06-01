Birce Akalay | Haziran 2020

Doğaya kaçış isteği, kendi içine dönme ve kıymet bilme… Pandemi sürecinin hepimizde bu tip etkileri oldu. Biz de Birce Akalay ile doğaya kaçıp ruhumuzun derinliklerine dönüyoruz. Son olarak Babil dizisindeki İlay karakteriyle gönüllerimizi fetheden güzel oyuncunun farklı yönlerine şahit olmak ister misiniz?

Haziran sayımızı kaçırmayın!

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Fotoğraf: Emre Doğru, Röportaj: Gözde Eyibilir, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: İbrahim Zengin / NO.21, Makyaj: Ali Rıza Özdemir

Kapak

Bluz ve Etek: Maison La Plage

Elbise: NU

Küpe: Dior