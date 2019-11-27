Burçlara Göre Parfüm Seçimi

Nasıl koktuğunuz, kokunuzun sizi ne derece yansıttığı oldukça önemli, değil mi?Peki, parfümünüzü burcunuzun özelliklerine göre seçmeye ne dersiniz?

İşte uzmanlara göre burçlara en uygun parfüm önerileri:

Koç kadını

Versace Bright Crystal

Cesur, dinamik ve lider bir yapıya sahip Koç kadınları, kendi haklarını ve sevdiklerinin haklarını savunmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Maceraperest ruhu ve tükenmek bitmeyen enerjisiyle çevrelerinde dikkat çekerler. Uzmanlar, Koç kadınına değerli olduğunu hissettirecek kokunun Versace Bright Crystal olduğunu söylüyor.

Boğa kadını

Gucci Bloom Acqua Di Fiori

Yetenekli ve inançlarına bağlı Boğa kadınları fikir ve alışkanlıklarına fazla sahip çıkarlar. Venüs tarafından yönetildikleri için feminen ve romantik kokular onlara uygundur. Uzmanlar, Boğa kadınına uygun Gucci Bloom Acqua Di Fiori‘yi tavsiye ediyor.

İkizler kadını

Carolina Herrera Good Girl

Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli ve esprili İkizler kadınları, konuşmayı seven, iletişim yönü güçlü kadınlardır. Farklılıklardan hoşlanırlar ve birbirinden değişik kokuları denemekten çekinmezler. Uzmanlar, İkizler kadınına uygun Carolina Herrera Good Girl’ü öneriyor.

Yengeç kadını

Marc Jacobs Daisy Love

Hassas ve duygusal olan Yengeç kadınları, evcimen yapıları ve uysal olmalarıyla dikkat çekerler. Ev yaşantısına önem verdikleri için her yerde kendilerini rahat hissetmek isterler. Uzmanlar, Yengeç kadını için karmaşık olmayan, ahenkli bir koku olan Marc Jacobs Daisy Love‘ı tavsiye ediyor.

Aslan kadını

ESTEE LAUDER BEAUTİFUL BELLE

Sanatçı ruhlu Aslan kadınları yeteneklere değer verirler. Hayatlarında net çizgileri vardır ve ilişkilerinde sadakate oldukça önem verirler. Keskin kokuların Aslan kadınına yakışacağını düşünen uzmanlar, Estee Lauder Beautiful Belle’i öneriyor.



Başak kadını

Issey Miyake L’Eau D’Issey Rose&Rose

Detaylara önem veren Başak kadınları hayatın her alanında titiz ve planlı olmayı severler. Planlı yaşamaya özen gösterir, hayatlarındaki kişilere ve alışkanlıklarına sadıktırlar. Uzmanlar, Başak kadını için huzurlu bir kokusu olan Issey Miyake L’Eau D’Issey Rose&Rose’u öneriyor.



Terazi kadını

Yves Saint Laurent Black Opium

Sakin kişilikleriyle çevrelerindekilere huzur veren bu kadınlar büyüleyici bir doğallığa sahiplerdir. Sosyalleşmeyi, yeni dostluklar kurmayı oldukça severler. Onları tamamlayacak kokular baharatlı ve egzotik kokular olabilir. Uzmanlar, Terazi kadınlarına yoğun kokusuyla Yves Saint Laurent Black Opium‘u öneriyor.

Akrep kadını

Estee Lauder Bronze Goddess

Biraz gizemli ve dramatik olan bu kadınlar zarafetleriyle dikkat çekerler. Zaman zaman hayata bakış açıları karamsardır. Akrep kadınları duygusal ve tutkulu bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle uzmanlar Akrep kadını için Estee Lauder Bronze Goddess‘ı öneriyor.



Yay kadını

Victor & Rolf Flowerbomb

Özgürlüğüne düşkün Yay kadınları hayata entelektüel bir bakış açısıyla bakarlar. Gezmeyi, yeni kültürler tanımayı ve değişik olan her şeyi çok severler. Enerjileri ve iyimser ruhlarından dolayı uzmanlara göre Yay kadınına en çok yakışacak koku Victor & Rolf Flowerbomb olacak.



Oğlak kadını

Paco Rabanne Olympea

Son derece sorumluluk sahibi ve güvenilir olan Oğlak kadınları, hedeflerine ulaşmak için çalışır. Adeta onlara verilen her görevi yerine getirirler. Uzmanlar, Oğlak kadınları için Paco Rabanne Olympea’yı öneriyor.

Kova kadını

Lancome La Vie Est Belle

Kova kadınları, inatçı, deneysel, sıra dışı ve farklılıkları seven insanlardır. Genellikle çeşitli ortamlarda, farklı insanlarla iletişim içinde olurlar. Yenilikçi, doğal, çiçeksi ve sıcak kokuları tercih edebilirler. Uzmanlar, Kova kadınlarına Lancome La Vie Est Belle‘i tavsiye ediyor.

Balık kadını

Burberry My Burberry Blush

Zodyak’ın en çekingen ve naif kadınları olan Balıklar, yaşam enerjilerini sudan alırlar. Suyun berraklığı ve saflığı Balık kadınlarının ruhlarına yansır. Anaç tavırlarıyla etraflarına sevgi saçan Balık kadınlarına en uygun parfümler genellikle meyveli ve çiçeksi kokulardır. Uzmanlar Balık kadını için Burberry My Burberry Blush‘ı öneriyor.