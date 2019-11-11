Romantik Komedi İzlerken Vücudunuzda Neler Oluyor?

Aşırı duygusal hikâyeleri izlemek için gelmiş geçmiş en iyi mazeret, sağlığınıza fayda sağlamaları olsa gerek. İşte, romantik komedilerin beyninize ve bedeninize etkileri…

Çiftimiz Tanışıyor

Potansiyel çiftin ilk kavgalarında heyecan mı hissediyorsunuz?

Burada, aktörün vücut dili, sizin sahneyi nasıl algılayacağınızı belirliyor. Birbirlerinin gözlerinin içine mi bakıyorlar? Ah, aşk! Ama kaçamak bakışlarsa… Evet, bu kesinlikle şehvet anlamına geliyor.

Çiftin bazı diyalogları (ya da bazen monologları) sadece sizi eğlendirmekle kalmıyor, kalbinize de yardımcı oluyor. İçten bir kahkaha atmak kan basıncınızı, egzersiz yapmakla aynı oranda düşürüyor (ve aynı zamanda her 10 dakikada bir 40 kalori yakmanızı sağlıyor!).

romantik komedi izlemenin faydaları

Hisler Ortaya Çıkıyor

Beyninizin empati merkezi, dopamin ve oksitosin gibi hormonların salgılanması için aktive oluyor (ve bu hormonlar size, âşık olan sizmişsiniz gibi hissettiriyor). Bunun belirtisi ise, midenizde uçuşan kelebekler ya da kalbinizin daha hızlı çarpması.

Gerçekten de bir şeyler hissediyorsunuz. Çalışmalar, o çok seksi aktör havalı aktristin koluna çarptığında, beyninizdeki dokunmayı yorumlayan bölgenin de uyarıldığını öne sürüyor.

Her şey harika giderken… Bir sorun çıkıyor! Romantik komedi senaristleri, dikkatinizi kaybetmemek için kavga ve ayrılıkları kullanıyor. Çünkü çiftin arasındaki bozuşmalar kafanızı, kendi romantik dertlerinizi eşelemeye sevk ediyor.

Ve Mutlu Son

Problemler çözüldü. Çok daha mutlu bir ruh hâliyle filmi bitiriyorsunuz. Burada salgılanan endorfin dalgasına da teşekkür ediyoruz. İyi hissettiren bir final, aynı zamanda stres hormonlarınızı da bozguna uğratıyor. Ayrıca uyumadan önce romantik komedi izlemek insomnia (uyuyamama) hastalığını da engelliyor.

Hikâyenin komik anları beyninizi etkiliyor ve istediğiniz zaman favori filminizin diyaloğunu hatırlamanıza imkân veriyor. Bu süreç, uzun süreli hafızanıza da iyi geliyor.

Film, kişisel sorunlarınızı ortaya çıkararak -muhtemel çözümleriyle birlikte- duygusal boşalma yaşamanıza neden oluyor. Bu yüzden sinema terapistleri (evet, bu alanda doktora yapmış uzmanlar var) bu filmleri çok yararlı buluyor: Senaryolar, saklı kalmış tepkilerinizi ortaya çıkarabiliyor.

İşte en iyi haberimiz: Bir çalışma, romantik komedi izleyip ardından tartışan çiftlerin, üç sene sonra hâlâ çift kaldıklarını saptamış.

Kaynak: Sude Orhan | Women’s Health