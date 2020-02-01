Elektronik müziği bambaşka açılardan yorumlayan, dans müziğinin sınırlarını aşan Belçikalı ekip Stavroz 8 Şubat gecesi Burn Energy İçeceği’nin katkılarıyla Volkswagen Arena sahnesinde!
Ülkemiz elektronik müziğinin en önemli destekçilerinden Burn Enerji İçeceği’nin katkılarıyla Stavroz 8 Şubat gecesi Maslak VW Arena’da!
Belçika’da başlattıkları
akım kısa zamanda dünyanın her yerine saran Stavroz, daha önce eşine
rastlanmamış bir şekilde jazz, minimal techno, rock, elektronik tarzları
üzerinde canlı sesleri bir araya getirip kendi yorumlarıyla dinleyenlerine
sunuyor. Özgün soundlarıyla performans gösterdikleri her yerde hayranlarının
uzun zaman unutamayacağı sayısız geceye imza atan Stavroz’un hikayesi 2011
yılında başlıyor. İki ses mühendisi ve DJ Gert Beazar ve IJsbrand, daha sonra
başarılı müzisyenler Maxim Helincks ve Pieter de Meester’ın da aralarına
katılmasıyla ürettikleri parçalarda ve konserlerde etnik, akustik ve organik
hisleri hedef alıyor. Kindisch, Bedrock, Laut & Luise, Wired gibi birçok
plak şirketinden parçalar yayınladıktan sonra bu sıralar Gent merkezli kendi
plak şirketleri Moodfamily’e de yoğunlaşmış durumdalar. Soulful elektronik
müzik olarak yorumladıkları kendi tarzları, kimi zaman müziğin ötesine geçerek
terapi niteliği taşıyor. Melodileri oluşturmak için gitar, klavye ve trampet
kullanan Stavroz, anlık ürettikleri ruha hitap eden seslerle, akıldan
silinmeyen, saksafon ve diğer müzik enstrümanları ve derinden gelen vokallerle
insanların içindeki iyiliğe ve huzura hitap eden noktaya yerleşmeyi hedefliyor.
Günümüz elektronik müziğine akustik yorum katan Stavroz, onları gözlerinizi
kapatıp dinlerken rüyalar diyarında bir yolculuğa çıkarma sözü veriyor.
Live ve DJ setleri kısa
zamanda dünyanın her yerine ulaşan dörtlünün, Belçika ulusal radyosu Studio
Brussel’da da her hafta dinleyenlerine terapi niteliğinde setler sunan Stavroz,
eski ile yeni ve doğu ile batı arasında kurduğu bağlantı ile akıllarda kalıyor.
Farklı kültürleri ve dilleri, duyguları baza alarak birbirine bağlayan Stavroz,
ruha hitap ettiği huzur veren melodileriyle 8 Şubat gecesi Volkswagen Arena
Sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bu çok özel gecenin organizasyonun arkasında, ülkemiz elektronik müziğine çok değerli katkıları olan Suma Beach ve İstanbul elektronik müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından sıkça bahsettiren RX Istanbul’un güçlerini birleştirdiği “Sweet Union” oluşumu, organizasyon becerileri ve deneyimleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece vaat ediyorlar.
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