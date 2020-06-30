Cildinizde Filtre Etkisi Yaratacak En İyi CC Kremler

Söz konusu makyaj görünümleri olduğunda işin temelinin pek çoğumuz için kusursuz bir cilt görünümü olduğu gerçek. Ancak bunu illa ki kapatıcılık oranı için ağır ürünlerle yapmak zorunda değilsiniz. Renk eşitleme yani color correction özelliği sağlayan CC kremler sayesinde cildinizde filtre etkisi yaratabilirsiniz!

CC krem ve BB krem arasındaki fark nedir? +

BB krem’e (beauty balm) oranla CC krem daha fazla kapatıcılık orahinı sunar ve ince çizgi ya da kırışıklık gibi sorunlara karşı cilt bakım etkisi de gösterir.

Ayrıca genelde güneş koruma faktörüyle formülü oluşturulan CC kremler, her sezon için harika bir seçenek!

İşte en iyi CC kremler…

Lancôme UV Expert Mineral CC Cream SPF 50

Lancôme UV Expert Mineral CC Cream SPF 50

Hem güneş koruma faktörü hem de yoğun nemlendirme arıyorsanız, bu tam size göre! Cildi serbest radikallerden korurken; UVA/UVB ışınlarına ve şehrin etkilerine karşı da koruyor.

Armani Beauty Prima Color Control Glow Moisturizer

Armani Beauty Prima Color Control Glow Moisturizer

Bu lüks CC krem; SPF30 faktörü ve E vitamini gibi harika içerikleriyle cildinizi korumakla kalmayıp aynı zamanda besliyor. Renk eşitleme gücünden bahsetmiyoruz bile!

Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation

Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation

Aslında fondöten olarak çıkarılmış bir ürün olsa da; ayarlanabilir formülü, cilt tonunu düzenlemesi ve hafiften ortaya dönük kapatıcılığıyla başarılı bir CC krem kategorisinde incelenebilir.

Clinique Moisture Surge CC Cream Hydrating Colour Corrector Broad Spectrum SPF 30

Clinique Moisture Surge CC Cream Hydrating Colour Corrector Broad Spectrum SPF 30

Normalden kuruya dönük ciltler için olan bu ürün; kızarıklıkları dengeliyor ve cilde sağlıklı, parlak bir görünüm kazandırıyor.

BareMinerals Complexion Rescue

BareMinerals Complexion Rescue

Bu CC krem size ortalama, hafif ve şeffar bir kapatıcılık sunarken; içindeki elektrolitler sayesinde kuru cildinizi nemlenmiş halde tutacak.

IT Cosmetics CC+ Cream with SPF 50+

IT Cosmetics CC+ Cream with SPF 50+

Bir fondöten kadar kapatıcılık sağlayan bu CC krem; kolajen, peptit ve hiyalüronik asit içermesiyle; kısa sürede dolgun, nemli ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.