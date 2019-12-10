30’lu Yaşlarda Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

20’li yaşların aksine cildin sivilce, yağlanma ve siyah nokta gibi problemlerden arındığı 30’lu yaşlarda, kırışıklıkları engellemek ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için yapabileceğinize göz atmaya ne dersiniz?

30’lu Yaşlarda Cildimizde Neler Oluyor?

İyi haber; cildiniz hormonal evreleri aştı ve sağlıkla parlıyor. Bu dönemde hiç görünmediği kadar iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Metabolizma yavaşlamaya başlamadı; 30’ların sonlarından itibaren hızlı yaşlanmanın güçlü belirtilerini henüz göstermiyor. Öte yandan, gençliğinizde ve ergenliğinizdeki kusurlu cilt kalıntılarının etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Biz kadınlar bu dönemde, önceki yıllarda cildimize ne kadar iyi baktığımızı fark etmeye başlarız. 30’lu yaşlardaki kadınlar yaşlanma belirtilerini yüzlerinde gördükçe biraz panik olur.

30’lu yaşlarda cilt bakımında nelere dikkat edilmeli?

Sorunlar

30’lu yaşlarda cildinizde oluşabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümleri:

Oksitlenme

Çevre kirliliği, güneş ışığı ve elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık gibi günlük faktörler erken yaşlanmaya yol açabilir. 30’lu yaşalardaki cilt hem iç yaşlanma hem de dış etkenler nedeniyle oksidasyon ile karşı karşıya kalır.

ORIGINS, A Perfect World Antioxidant Nemlendirici

SHISEIDO, Ultimune Eye Göz Çevresi Serumu

Dehidrasyon

Su kaybından dolayı meydana gelen ince çizgiler, gelecekteki çizgilerin oluşmasını kolaylaştırır. Göz çevresi ve boyun ilk göreceğiniz yerlerdir.

Pigmentasyon

UV ışınlarından gelen fotoyaşlanma, özellikle yanak ve burun bölgesinde, güneş lekeleri veya çiller şeklinde görünmeye başlar.

BABE, Iqualogy White Skin Tone Unifying Cream SPF30

LIERAC, Sébologie Double Concentrate Serum

Gözenek Tıkanıklığı

Sivilcelerle mücadele mi ediyorsunuz? Stres ve hormonlar 30’lu yaşlardaki cilt için büyük faktörlerdir.

Cilt Bakımı Güncellemesi

30’lu yaşlarda cilt bakımı rutini nasıl olmalı?

ENVIRON, Vita- antioxidant AVST Jel

C Vitamini

Kolajeni tetikleyen, cilde berraklık ve ışıltı katan kusursuz bir yaşlanma karşıtı maddedir.

A Vitamini

Her akşam A vitamini serumu veya kremi uygulamak harikalar yaratır. Parlayan cildi ortaya çıkarmaya; pigmentasyon, ince çizgiler ve sivilcelerin azaltılmasına yardımcı olur.

Destekleyici Serumlar

Daha yoğun konsantrasyonda aktif bileşen içerecek şekilde formüle edildikleri için serumlar önemlidir.

KIEHL’S, Midnight Recovery Concentrate

CAUDALÍE, Vinopure Akne Karşıtı Serum

INSTITUT ESTHEDERM, Esthe-White Concentré Jeunesse Taches Ciblées

Evde Deneyin

Parlaklığı artırmak ve cildi sıkılaştırmak için tasarlanan bu akıllı cihaz; kendi evinizde bir cilt bakım uzmanına sahip olmak gibi. Serumların ve yağların cildinize daha iyi nüfuz etmesi için kullanabilirsiniz.

THE BODY SHOP, Oils Of Life Çift Başlıklı Masaj Aleti

30’lu yaşlarda cilt bakımını nasıl olmalı?

Cilt Matematiği

Cilt bakım rutininizi, antioksidanlar ve ileri teknoloji nemlendiricilerle güçlendirin.