Çok Kuru Ciltler İçin En İyi Temizleyiciler

Kuru cilt söz konusu olduğunda, belli başlı problemler listesi diğer cilt tiplerine göre hep daha uzundur. Bu listedeki baş ağrıtıcı konuların en başında da; cilt temizliği geliyor kuşkusuz. Kuru cildinizden kiri arındırmak, güzellik rutininin atlanabilir bir aşaması değil ne yazık ki. Tabii, temizlediğiniz cildinize yine kuru yapıya özel nemlendirici kullanmanız da diğer önemli adımlardan.

Bir gün boyunca yüzünüzde kalan makyaj ve şehrin kirli havası gibi nedenler cildi temizlemeyi kaçınılmaz kılıyor. Kuru cilt için bu işlemi daha da özel hale getirmek için ise ürün seçerken oldukça dikkat etmeniz gerek.

Çözüm: Özel olarak formüle edilmiş temizleyici ürünlere yatırım yapmak. Jel, krem ya da özel üretilen doğal yağlar…

İşte çok kuru ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği en iyi temizleyiciler.

#1 Soy Face Cleanser by Fresh

Soy Face Cleanser by Fresh

Tahriş edici formüllerin aksine, temizleyicinin içinde; cildi sakinleştiren gül suyu, soya (cildin elastikiyetini yeniden sağlamaya yardımcı olur) ve salatalık (hafifletir) gibi yumuşak bileşenler yer alıyor.

#2 Pekee bar by Drunk Elephant

Pekee bar by Drunk Elephant

Kirlerden arındırdıktan sonra aynı zamanda cildinizin; yaban mersini özü, marula yağı ve bal içeriğiyle nemlendirilmesini sağlar. Cildi temizler, tonlandırır ve nazikçe nemlendirir. Görüldüğü gibi çok görevli bir bar. Cilt dostu bir ürün.

#3 Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash

Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash

Kiehl’s Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, cildinizi derin bir şekilde temizlerken, nemlenmesini de sağlar. Yoğun köpük formüllü Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash sağlıklı cilt bariyerini korur ve cildi nazik fakat etkili bir şekilde temizler. Cilt temizliğinden sonra ise; özellikle de soğuk havalarda daha da kurumaya meyilli olan cildinize özel ürünler seçmeyi de atlamayın.

#4 Rose Cream Cleanser by Pixi

Rose Cream Cleanser by Pixi

Pixi’nin bu ürünü, temizlik sırasında cildi yumuşatmak ve beslemek için mineral bakımından zengin çamur, avokado, papatya ve aloe içermekte. Cildi temizlerken besleyen kremsi formülü, cildi güçlendiriyor, yumuşatıyor ve yatıştırıyor. Özellikle hassas cilt tipleri için çok ideal olan bu ürün, cildi canlandırır ve parlatır.

#5 Amazing Face Cleanser

Amazing Face Cleanser

Aesop, cildin dengesini bozmadan temizleme sağlıyor ve mandalina kabuğunun gücüyle de müthiş bir iş çıkarıyor. Cildin doğal dengesini bozmadan etkili bir şekilde temizlemek için etkili bir ürün. Cildi kurutmayan mükemmel bir günlük temizleyici.

#6 Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

Dermatologlarla birlikte geliştirilen cilt bakım ürünleri markası Neutrogena, bu temizleyici ürünüyle de radarımızda. Yenilikçi hafif jel olan Hydro Boost Jel Temizleyici, su ile aktif hale geliyor, köpüğüyle, cildi kir, yağ ve makyajdan arındırıyor, ciltte herhangi bir kalıntı bırakmaz ve cildin susuzluğunu giderir. Her kullanımdan sonra cilt temizlenir, rahatlar ve yumuşacık olur.

#7 Avène Extremely Gentle Cleanser Lotion

Kuru ciltler için en iyi temizleiyiciler

Kuru ve hassas cildinizi nazikçe temizlemek için en ideal ürünlerden. Yüzü tahriş etmeyen bir temizleyici bulmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatalım. Ancak Avène’nin bu nazik yüz yıkaması, aşırı duyarlılığı olan tüm cilt tipleri için oldukça uygun.