Daha Derin Bakışlar İçin Kahverengi Maskara Önerileri

Kahverengi maskaralar alışık olduğumuz siyah maskaraların aksine çok daha doğal bir görünüm sağlıyor. Bu doğallığın yanında bakışlarınızı da derinleştiren kahverengi maskaralar özellikle son dönemin popüler makyaj ürünleri arasında.

Siz de kahverengi maskara arıyor ancak hangi ürünü deneyeceğinizi bir türlü bulamıyorsanız önerilerimizi değerlendirebilirsiniz.

İşte en etkili ve en iyi kahverengi maskaralar:

# Benefit Kahverengi Maskara

KAHVERENGİ MASKARA ÖNERİLERİ

Benefit kaş ve kirpik ürünlerinde pek çok kişinin favorileri arasında. They’re Real! Mascara Beyond Brown maskara da kolay kullanımı ile dikkat çekiyor.

# Burberry Kahverengi Maskara

EN İYİ KAHVERENGİ MASKARALAR

Burberry Cat Lashes No 02 Chestnut Brown maskara ince ve kıvrımlı fırçasıyla kirpiklerinizi kolayca taramanızı sağlıyor.

# Chanel Kahverengi Maskara

KAHVERENGİ MASKARA MAKYAJI

Le Volume de Chanel maskara kahverengi maskara arayanlar için etkili ürünlerin başında geliyor.

# Clarins Kahverengi Maskara

KAHVERENGİ MASKARA İLE MAKYAJ

Wonder Perfect 4D Mascara’nın 02-Brown rengi aradığınız kızıl-kahve renkte bakışları kirpiklerinize taşıyor.

# Clinique Kahverengi Maskara

RENKLİ MASKARALARDA KAHVERENGİ DİKKAT ÇEKİYOR

Clinique High Impact maskara Black- Brown rengi ile siyaha yakın bir koyu kahve renk sunuyor.

# Dior Kahverengi Maskara

SİYAH MASKARA YERİNE KAHVERENGİ MASKARAYI DENEYİN

Diorshow Waterproof Mascara Catwalk Brown rengi ve çok kıllı fırçası kirpiklerinizi kahverengi etkiyle derinleştirirken hacim de katıyor.

# LANCÔME HYPNÔSE Kahverengi Maskara

KAHVERENGİ KİRPİKLERE HACİM VEREN MASKARA

Lancome’un Custom Volume maskarası kahverengi seçeneğiyle ve kullanışlı fırçasıyla bakışlarınıza çok daha fazla anlam katıyor.

# MAX FACTOR Kahverengi Maskara

HACİM VERİCİ MASKARA

Max Factor False Lash koyu kahverengi maskara, hacimli kirpikler ve dramatik bakışlar vadediyor.

# MAYBELLINE NEW YORK Kahverengi Maskara

KAHVERENGİ MASKARA İLE DERİN BAKIŞLAR

Maybelline Total Temptation maskara 02 Deep Cocoa – Kahverengi rengiyle kusursuz bakışlar yaratarak iddialı tonuyla da makyajların vazgeçilmezi olmaya aday.

# YVES SAINT LAURENT Kahverengi Maskara

HACİM VE RENK BİR ARADA: KAHVERENGİ MASKARA

Söz konusu kahverengi maskara olduğunda Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils’in 02 Rich Brown rengi öne çıkan seçenekler arasında.