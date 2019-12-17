Daha Fazla Nem İçin En İyi Göz Altı Serumları

Yıllardır süregelen doğru göz kremi arayışına; şimdi serumlar da ekleniyor. Bugünlerde kozmetik sektöründe öne çıkan göz altı serumları; aslında kremlerle aynı etkiyi gösterse de tercih edilmelerinin bir sebebi var. Kremlerden daha ince yapılı olan bu serumlar; aynı zamanda cilt tarafından kremlere oranla daha kolay emilim sağlayan bu serumlar; makyaj altına uygulanmalarıyla de kalbimizi çalıyor.

İşte maksimum nem sağlarken; koyu halkalarınızı da giderme vaadi veren en iyi göz altı serumları:

Verso Super Eye Serum

İçerisindeki mineral yağlar sayesinde hassas göz altları için de oldukça kullanışlı olan bu serum; standart retinolden daha etkili olan Retinol 8 ile yumuşatıcı ve aydınlatıcı bir etki yaratıyor.

Verso Super Eye Serum

Vichy LiftActiv Serum 10 Eyes & Lashes

Farkedilir derecede parlak göz altları ve daha güçlü kirpiklerle uyanmaya varmısınız? Eğer cevabınız evet ise Vichy ‘nin kirpikleri güçlendirmek ve göz altlarını aydınlatmak için ramnoz bulunduran bu serumuna bir şans verin.

Vichy LiftActiv Serum 10 Eyes & Lashes

Olay Regenerist Eye Lifting Serum

Olay’in bu ipeksi; göz altlarına kaldırma ve aydınlatma etkisi sunan serumu; iki hafta içerisinde ince çizgi ve kırışıklıklarda düzelme vaat ediyor.

Olay Regenerist Eye Lifting Serum

Drunk Elephant Shaba Complex Eye Serum

İnce çizgiler konusunda oldukça etkili olan bu serum; içeriğindeki kolajen ile de tam bir bakım sağlıyor.

Drunk Elephant Shaba Complex Eye Serum

Hylamide SubQ Eyes

Eğer her problem için bir çözüm arıyorsanız; bu serumu tercih edebilirsiniz. Çizgilerden koyu göz altlarına; pek çok konuda etkili.

Hylamide SubQ Eyes

Elemis Absolute Eye Serum

Elemis’in serumu; ciltte gül ağacı, papatya ve lavanta özlerinden bir katman oluşturarak dokuyu düzenliyor.

Elemis Absolute Eye Serum

Mabel + Meg Enchanter Hydrating Eye Serum

Hyalüronik Asit ile nemlendirirken; kafein ile yorgun gözlere çözüm bulup seramid ile dolgunluk sağlıyor.

Mabel + Meg Enchanter Hydrating Eye Serum

Dr Dennis Gross Ferulic + Retinol Eye Serum

Dr Dennis Gross ‘un bu göz serumu, hassas göz altlarını serbest radikallerden ve güneşin yarattığı hasardan koruyor.

Dr Dennis Gross Ferulic + Retinol Eye Serum

Skyn Iceland Brightening Eye Serum with Arctic Peptides

Bu göz serumu içerisinde 20 ‘ den fazla peptid var. Bu da göz altı bölgesini yeniden nemlendirmek ve koyu halkaları aydınlatmak için harika bir seçim olacaktır.