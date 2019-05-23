Daha Muhteşem Bir Seks Hayatı İçin Bilmeniz Gerekenler

Daha şehvetli orgazmlar ve muhteşem bir seks hayatı istiyorsanız, Women’s Health Amerika editörlerinden Faye Brennan’ın hazırladığı bu raporun her satırını okumanızı tavsiye ediyoruz.

” Amerika’nın en büyük seks oyuncağı üreticisi olan Doc Johnson’s fabrikasının içindeyim. Milyonlarca farklı insanı orgazma ulaştırmaya hazır, günde 15.000 farklı oyuncağın üretildiği 20.000 m²’lik devasa bir tesis hayal edin.”

“İlk etapta, işletmenin 300 kişiden oluşan kadrosunda kimsenin 22 cm’lik Ballsy Super Cocks’ları incelerken veya suni vajinaların uç kısımlarını düzleştirirken kıkırdamamas? dikkatimi çekiyor. Herkes üretim sürecinin ne kadar ciddi bir iş olduğunun farkında. 15 milyar dolarlık bu endüstrinin 2020 yılında 52 milyar doları bulması bekleniyor –bu büyüme, günümüz medyasının da desteğiyle seks oyuncakları konusunun normal bir şekilde konuşulabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Artık hem bu oyuncaklara talep daha fazla, hem de kadın ve erkeklerin seks hayatını renklendirecek birçok yenilikçi oyuncak üretilebiliyor. Siz de seks hayatınıza (yalnız veya partnerinizle) biraz renk katmak istiyorsanız onlarla tanışmalısınız!”

Seks Oyuncağı Alırken…

#1. En yeni ve iyi oyuncaklar, silikondan üretiliyor.

Doc Johnson’ın Operasyon Direktörü Chad Braverman, bir dilek hakkı olsaydı bunu fabrikadaki tüm ürünlerin silikondan üretilmesi yönünde kullanacağını söylüyor: “Silikon, gözeneksiz olduğu için oldukça hijyenik bir materyal. Dezenfekte etmek için bulaşık makinesinde de yıkayabilirsin, sıcak suda da kaynatabilirsin. Kısa sürede vücut ısısına uyum sağlıyor. Ayrıca hem yumuşak hem de çok sert oyuncaklar üretilebilen bir madde. Kısacası muhteşem.”

Bakteri üremesine de engel olan bu hammadde, sağlığı olumsuz etkilediği bilinen plastik bir kimyasal olan ftalat içermiyor.

Braverman, silikonun pahalı olduğunu ve bu yüzden silikondan yapılan dildoların, elastomer veya PVC ile üretilenlerden iki veya üç kat daha pahalı olacağını söylüyor: “Her ne kadar bu maddelerden yapılan oyuncaklar daha gerçekçi görünse de insanlar, silikon olanlara hak ettiği parayı ödüyorlar.”

#2. Oyuncak prototiplerini siz (evet, siz!) belirliyorsunuz.

Braverman, müşteri değerlendirme ve yorumlarında sıklıkla tekrar edilen bir durum olduğunda, ekibiyle birlikte o oyuncağı değiştirmeyi veya talepleri karşılamak üzere yepyeni bir oyuncak üretmeyi düşündüklerini belirtiyor.

Örneğin titreşimli penis halkalarının birleşme sırasında partneri geri çekildiğinde durduğunu belirten kadın müşterileri olmuş. Doc Johnson, maksimum klitoral etkiyi yaratmak için penise paralel şekilde oturan yepyeni bir halka üretmiş.

#3. Üreticiler teknolojik gelişmeleri takip ediyor.

Uzaktan kumanda, şarj edilebilir iyon bateri ve Bluetooth gibi teknolojilerin hepsi seks oyuncaklarıyla buluştu. Bir sonraki adım mı? Sanal gerçeklik. Örneğin Naughty America markası, VR gözlükleriyle izlenebilen pornolar üretiyor. Oyuncak dünyası da bu gelişimin gerisinde kalmamaya kararlı. Braverman, “Partnerinin avatarına başlanan bir seks oyuncağı olabilir” diyor. We–Vibe’ın global elçisi Tristan Weedmark ise, “Bence deneyimimizi algılayıp ona uygun cevaplar veren zeki ürünlerle karşılaşacağız” diyor. Yakın zamanda orgazmlarımız robotlar tarafından yönetilebilir.

#4. Şirketler artan talebi karşılamak için yarışıyor.

Doc Johnson’ın satış yerinde gururla sergilenen tonlarca anal oyuncak var. Bu nedenle anal seksin şu sıralar bir hayli popüler olduğunu anlıyorum. Braverman, “Anal oyuncaklar, son birkaç yılda büyük bir pazar oluşturdu. Sadece kadınlara değil; heteroseksüel erkeklere de satış yapıyoruz” diyor. Diğer şirketler de yükselen talebin farkında. Seks oyuncakları şirketi LELO’nun Uluslararas? Pazarlama Direktörü Steve Thomson, geçen yılbaşında (heteroseksüel erkekler için üretilen) prostat masajı aleti Hugo’nun, markanın en çok satan ürünü olduğunu belirtiyor.

Derleyen: Reyhan Güneş | Women’s Health Ekim 2016