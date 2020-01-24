Dermatologlara Sıkça Sorulan 5 Soru ve Cevapları

Senede en az bir kere dermatoloğa gitme şansınız yoksa yalnız değilsiniz. İşte doktorlara sıkça sorulan sorular ve yanıtları…

#1 “Gözeneklerim çok geniş. Nasıl küçültebilirim?”

Gözenekler açılıp kapanamaz. Gerçek boyutları değiştirilemez. Ancak görünümlerini azaltmanın yolları vardır. Sebum üretimini engellemek, ölü hücreleri yok etmek bu gözeneklerin daha derin ve koyu görünmesini önler. Bu nedenle hassas bir temizleyici kullanarak cildinizi yağdan arındırabilirsiniz. Ancak cildinizi soymamasına özen gösterin. Yine hassas bir peeling ile ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz. Gözenek küçültücü bir nemlendirici kullanarak, cildinizi hafifçe sıkılaştırabilir ve bu görünümü azaltabilirsiniz. Son olarak, yağ bazlı bir concealer kullanmayın. Eğer cildinizde güzel bir kapatıcı etki arıyorsanız, komedojenik olmayan makyaj ürünü kullanın. Saç diplerinizden başlayarak uygulayın. Gözenekleri doldurmadan burnunuzun üzerine uygulayın.

dermatologlara sorulan sorular.

#2 “Yüzümde koyu lekeler belirmeye başladı. Nasıl gideririm?”

Koyu lekeler aşırı melanin üretiminin sonucunda ortaya çıkar. Bu da güneşe maruz kalınca, hormonal değişiklik, ilaç kullanımı ya da gerçekten yaşlanmadan dolayı olabilir. Gidermek için öncelikle C vitaminli bir serum deneyin. Renk değiştiren bölgeleri aydınlatacaktır ve daha fazla leke oluşmasını önleyecektir. SPF kullanmayı unutmayın. Güneş hasarını herhangi bir seviyedeyken azaltır. Daha inatçı lekeler için bu konuda, alanında uzman bir doktor bularak sorunu gidermeye çalışabilirsiniz. Belki medikal tedaviler uygulanabilir.

#3 “Cildim hep pembe, rosacea mı var?”

Muhtemelen. Rosacea’nın (gül hastalığı) dört farklı çeşidi var. Her biri farklı bir şekilde belirti gösterir. Pespembe bir cilt, kıpkırmızı gözler ya da akne olduğunu sandığınız bir cilt ile kendini gösterir. Bu hastalığa yakalanmış olduğunuzu düşünüyorsanız, bir dermatoloğa görünmeyi deneyebilirsiniz. O size lazer tedaviler önerebilir. Ya da kızarıklık giderici içeriklere sahip ürünlerle tedavi edebilirsiniz. Kızarıklığı daha kötü yapan şeyin ne olduğunu belirlemeye çalışın. Alkol mü, güneş mi, yoksa baharatlı yiyecekler mi? Mümkünse bunlardan uzak durun. Parfümsüz cilt bakım ürünleri kullanın. Salatalık, yasemin gibi içeriklerden oluşanları tercih edin.

dermatologlara en çok sorulan sorular.

#4 “Cildim çok kuru. Ne kullanmam gerekiyor?”

Haftada iki ya da üç defa temizleyici cihazlar ile peeling yaparak cildinizi arındırın. Eğer cihazınız yoksa, papaya içeriği olan bir peeling ürün kullanın. Bu sayede gözenekleriniz temizlenecek ve neme aç olan cildiniz, nemlendiriciyi daha kolay emecek. Ardından besleyici bir serum ya da hyalüronik asit içeren bir nemlendirici uygulayın. Bu rutininize haftada bir, maske de ekleyin. Nemlendirici ürünleri her banyo sonrasında ilk beş dakika içinde, cilt hafif ıslakken uygulamanın en doğru yol olduğu biliniyor. Karlı günlerde ve kayak yapmadan önce, yansıyan güneş ışınlarının oluşturabileceği güneş yanıklarından korunmak için de güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Dudaklarınıza günde birkaç kez yağ bazlı nemlendirici balm’lar sürmeyi unutmayın.

#5 “Sivilcelerim gitti ama yerine izi kaldı. Yardım lütfen!”

Her sivilce, ciltte iz bırakmaz. Sivilcenin ardından kalan lekeler iyileşme sürecinin devamı niteliğindedir. Bu kalıcılık cilt tonunuza da bağlıdır. Kırmızı ya da kahverengi olabilir. Bu izlerden kurtulmak için retinollü içerikler kullanın. Retinol, hasar görmüş hücreleri yenilemeye yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak konusunda uyanık olun. Güneş hasarı bu lekelerin ve oluşumların yok olma sürecini yavaşlatır. Şayet sivilcenin oluştuğu yerde yapısal olarak bir değişiklik varsa, bu gerçek bir leke olabilir. Bu türde, kabuklaşmış ya da sertleşmiş hücreler, muayenehane içerisindeki uygulamalar sayesinde dondurularak tedavi edilebiliyor. Şekli biraz daha farklı, dalgalı olan yaralar ise microneedling gibi yine muayenehane uygulamaları sayesinde tedavi edilebiliyor. Bu türde lekeler için kimyasal peeling’ler ya da lazer uygulamaları gerçekleştirilebiliyor.