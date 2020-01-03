Ocak Ayında Mutlaka Edinmeniz Gereken Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri

Yeni bir yıl, yeni cilt hedefleri ve makyaj görünümleri anlamına da geliyor! Daha cesur güzellik görünümleri, sivilce ya da göz altı kırışıklıklarına veda etmek ya da daha ışıltılı bir cilt… 2020’de kendinize dair ne hedefleriniz varsa; çözümü size özel hazırladığımız bu listede yer alıyor!

İşte Ocak 2020’nin yeni çıkanlarından; mutlaka edinmeniz gereken güzellik ve cilt bakım ürünleri…

CeraVe Acne Foaming Cream Cleanser

CeraVe Acne Foaming Cream Cleanser

Benzoyl peroxide içeriğini merkezine koyan bu ürün; akneli ciltler için yıl boyu joker görevi görecek.

L’Oréal Paris Bambi Mascara

L’Oréal Paris Bambi Mascara

Şimdiden fanları olan bu maskara, bu ay Black ve Blackest Black isminde daha da koyu iki tonunun water-proof versiyonuyla raflarda yerini alacak.

Hourglass Vanish Airbrush Concealer

Hourglass Vanish Airbrush Concealer

Markanın bu yeni kapatıcısı, oldukça hafif yapısına rağmen ultra kapatıcılık sağlıyor ve asla çizgilere dolmuyor.

Urban Decay All Nighter Face Primer Longwear Foundation Grip

Urban Decay All Nighter Face Primer Longwear Foundation Grip

Urban Decay’in All Nighter Setting Spray’i her zaman kullanıcıların favorisi olmuştu ancak bu yeni versiyon jel yapısıyla efsaneyi daha da üst noktaya taşıyacak! Tüm gece boyunca makyajınızın kusursuz şekilde yüzünüzde sabitlenmesine hazır olun!

Stila Shine Fever Lip Vinyl

Stila Shine Fever Lip Vinyl

Stila’nın bu yeni ürününden sonra favori rujlarınızı rafa kaldırabilirsiniz! 14 farklı renge sahip olan seri; parlak, yüksek pigmentli likit formül sunuyor. Dudaklarınızda maksimum ışıltıya hazır olun.

Maybelline New York Dream Radiant Hydrating Foundation

Maybelline New York Dream Radiant Hydrating Foundation

Kuru kış ciltleri için çözüm bu fondöten olabilir! Bu kat kat uygulanabilen, orta kapatıcılıktaki fondöten kolajen ve hyalüronik asit içerikleri barındırmasıyla da cilt bakımınıza da katkıda bulunacak.

Dr. Dennis Gross Stress Rescue Super Serum

Dr. Dennis Gross Stress Rescue Super Serum

Kızarıklık için favorimiz olan Niacinamide içeriğini bu serumda fazlasıyla bulabilirsiniz! Gündüz ve gece kullanarak cildinizi sivilce oluşumundan da koruyabilirsiniz.

Dermalogica BioLumin-C Eye Serum

Dermalogica BioLumin-C Eye Serum

2020’ye koyu göz altı halkalarını taşımıyoruz! Yeni yıla daha aydınlık bir ciltle başlamak için Dermalogica’nın bu son göz serumunu edinebilirsiniz!