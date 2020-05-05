Devon Windsor’dan Tembel Kızlar İçin 15 Dakikalık Ev Sporu

Dünyaca ünlü model Devon Windsor da karantina rutinlerini 2 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşanlardan…

Ünlü modaevlerinin defilelerinden yürüyen aynı zamanda bir Victoria’s Secret meleği olan Devon Windsor; sağlıklı yaşama olan ilgisiyle de tanınıyor.

Devon Windsor son olarak Instagram hesabından 15 dakikalık tüm vücudu çalıştıran bir egzersiz rutini paylaştı.

Bu rutin spor yapmaktan hoşlanmayanlar veya home office rutinine geçtiği için egzersize vakit bulamayanlar için oldukça ideal.

Tüm vücudu çalıştırsa da özellikle karın ve popo bölgelerine yoğunlaşan bu rutini Windsor günde iki kez uygulamanızı öneriyor. Eğer öncesine biraz kardiyo da eklerseniz daha hızlı sonuç alacağınızın altını çiziyor.