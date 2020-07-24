Doğum Günü Şerefine Jennifer Lopez’in Unutulmaz Kırmızı Halı Görünümleri

İyi ki doğdun Jennifer Lopez!

Bugün 51. yaş gününü kutlayan Jennifer Lopez, her daim ışıltılı kırmızı halı seçimleriyle bizi büyülemeye devam ediyor.

İşte 51. yaşı şerefine Jennifer Lopez’in en seksi kırmızı halı görünümleri:

SuperBowl 2020

j.lo superbowl performansı sırasında

Kırmızı halı olmadığının farkındayız ancak bunu eklemesek olmazdı! Superbowl’da nutulmaz bir performans sergileyen Jennifer Lopez’e, sahnede bu aynalı Versace tulumu eşlik etti.

Superbowl’daki deri büstiyeri

superbowl’daki ikonik haliyle j.lo

Superbowl 2020’de Jennifer Lopez’in bu deri büstiyeriyle striptiz sopasındaki halinin şimdiden ikonik konuma geldiğini söyleyebiliriz.

Billboard Latin Music Awards’taki Siyah Elbisesi

Billboard Latin Music Awards 2017

Kendisiyle özdeşleşen cut-out ve transparan elbisesiyle muhteşem görünüyor.

Modern Marilyn Monroe

jennıfer lopez beyaz elbisesiyle

World of Dance programının prömiyerinde beyaz mini elbisesiyle modern zamanlar Marilyn Monroe’su gibi görünüyor. Kendisiyle özdeşleşen yarım at kuyruğu saçları da kesinlikle her daim ilham verici.

Parti Ruhu

GUESS x Jennifer Lopez partisi

GUESS x Jennifer Lopez partisinde ışıltılı tarzını bu kez parti ruhuna uyarlayan J.Lo, 80’ler etkili saçlarıyla da dikkat çekmeyi başarmıştı.

Kırmızı Halı Formülü

MTV Awards 2014

J.Lo her zamanki kırmızı halı formülünü uyguluyor: Simler+cut out kesim ve ışıltılı stilettolar!

Vainty Fair Oscar Partisi

jennıfer lopez Vainty Fair Oscar Partisi

2019 Vanity Fair Oscar Partisi’nde mavi Zuhair Murad elbisesiyle ışıldıyordu.

Camp Stili

Jennıfer lopez met gala 2019’da

MET gala 2019’un teması Camp’i en iyi yansıtan isimlerden biriydi J.Lo! Başındaki aksesarı ve tüm ışıltısıyla gecenin kazananlarındandı.

90’lar Transparanı

jennıfer lopez cfda ödülleri’nde

Jennifer Lopez 90’lardan beri transparan trendini devam ettiriyor. Bu transparan slip elbise de bunun en büyük kanıtlarından biri.

İkonik Versace Anı

jennıfer lopez ünlü versace elbisesiyle

2000 yılındaki bu Versace anını kim unutabilir? Grammy Ödülleri’ndeki bu derin dekolteli stili sonrasında defalarca taklit edildi.

Prömiyer Ruhu

jennıfer lopez gıglı prömiyerinde

Gigli filmi gişede batmış olabilir ancak Jennifer Lopez bu görünümüyle pek çok moda eleştirmeninin kazananı olmuştu. Tabii 2003 yılı standartlarında!

Altın Tanrıça

jennıfer lopez 2009 Altın Küre Ödülleri’ne

2009 Grammy Ödülleri’ndeki Marchesa imzalı bu görünümü çok konuşulmuştu. Altın bir tanrıçayı andıran bu görünümünü, sade bir topuz ve makyajla tamamlamıştı.

Büyüleyici Kıvrımlar

j.lo şubat 2012

J.Lo bu tasarım ile büyüleyici hatlarını bir kez daha gözler önüne sermişti.

Tek Omuz

j.lo 2013 grammy ödülleri’nde

Tek omuzlu elbisesi ile her zamanki gibi kusursuz görünüyor. Gergin tepe topuzu ise kesinlikle güzellik ilhamlarımız arasında.

Kırmızı İddiası

bıllboard müzik ödülleri 2014

2014 Billboard Music Awards’taki bu kırmızı görünümü, en unutulmaz moda anlarından biri. Yarım at kuyruğu görünüme amazon ruhu katmış. Elbisesinin Donna Karan imzalı olduğunu da belirtelim.

İpeksi Şıklık

jennıfer lopez kasım 2014

American Music Awards 2014’te bej rengi ipek elbisesiyle her zamanki gibi harika görünüyor.

Hollywood Yıldızı

j.lo şubat 2015

Oscar sonrası Vanity Fair partisinde havalı saçları ve etolüyle eski bir Hollywood yıldızı gibi ışıl ışıl.

MET Gala 2015’te Transparan Klasiği

jennıfer lopez MET Gala 2015‘te

J.Lo denince aklımıza tabii ki ilk önce transparan tasarımlar geliyor.

Doğum Günü Kızı

jennıfer lopez’in doğum günü elbisesi

Southampton City’de gerçekleşen 2015’teki doğum günü partisine bu elbiseyle katılmıştı. Tabii ki cut-out bir tasarım tercih etmeliydi! Bu salaş saç modeli de ona nasıl yakışmış.

İp Oyunu

jennıfer lopez abiye elbisesiyle

Jennifer Lopez bu su yeşili elbiseyle her rengin ona yakıştığını adeta kanıtlıyor. İp detayları ile American Music Awards’ın en beğenilen isimlerinden olmuştu. Saç modeli de bu elbiseyle ne kadar uyumlu? Siz de abiye elbiselere en yakışan saç modellerine derlediğimiz abiye saç modelleri listemize göz atarak bu zarafeti yakalayabilirsiniz.

Transparan Örgü

jennıfer lopez kasım 2015

Bej renkli bu Balmain tasarımını Christian Louboutin stilettolarıyla tamamlamış.

Grammy Ödülleri 2017

59. grammy Ödülleri

Lila rengindeki bu Ralph&Russo tasarımı elbise, ışıltılı stilettolarıyla harika durmuştu.

Billboard Latin Music Awards’taki Gümüş Elbisesi

Billboard Latin Music Awards 2017

Gecede iki ayrı elbise tercihe eden Lopez, bu tasarımla da beğeni toplamıştı. Gümüş, J.Lo’nun en sık tercih ettiği tonlardan biri.