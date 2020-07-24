Doğum Günü Şerefine Jennifer Lopez’in Unutulmaz Kırmızı Halı Görünümleri
İyi ki doğdun Jennifer Lopez!
Bugün 51. yaş gününü kutlayan Jennifer Lopez, her daim ışıltılı kırmızı halı seçimleriyle bizi büyülemeye devam ediyor.
İşte 51. yaşı şerefine Jennifer Lopez’in en seksi kırmızı halı görünümleri:
SuperBowl 2020
Kırmızı halı olmadığının farkındayız ancak bunu eklemesek olmazdı! Superbowl’da nutulmaz bir performans sergileyen Jennifer Lopez’e, sahnede bu aynalı Versace tulumu eşlik etti.
Superbowl’daki deri büstiyeri
Superbowl 2020’de Jennifer Lopez’in bu deri büstiyeriyle striptiz sopasındaki halinin şimdiden ikonik konuma geldiğini söyleyebiliriz.
Billboard Latin Music Awards’taki Siyah Elbisesi
Kendisiyle özdeşleşen cut-out ve transparan elbisesiyle muhteşem görünüyor.
Modern Marilyn Monroe
World of Dance programının prömiyerinde beyaz mini elbisesiyle modern zamanlar Marilyn Monroe’su gibi görünüyor. Kendisiyle özdeşleşen yarım at kuyruğu saçları da kesinlikle her daim ilham verici.
Parti Ruhu
GUESS x Jennifer Lopez partisinde ışıltılı tarzını bu kez parti ruhuna uyarlayan J.Lo, 80’ler etkili saçlarıyla da dikkat çekmeyi başarmıştı.
Kırmızı Halı Formülü
J.Lo her zamanki kırmızı halı formülünü uyguluyor: Simler+cut out kesim ve ışıltılı stilettolar!
Vainty Fair Oscar Partisi
2019 Vanity Fair Oscar Partisi’nde mavi Zuhair Murad elbisesiyle ışıldıyordu.
Camp Stili
MET gala 2019’un teması Camp’i en iyi yansıtan isimlerden biriydi J.Lo! Başındaki aksesarı ve tüm ışıltısıyla gecenin kazananlarındandı.
90’lar Transparanı
Jennifer Lopez 90’lardan beri transparan trendini devam ettiriyor. Bu transparan slip elbise de bunun en büyük kanıtlarından biri.
İkonik Versace Anı
2000 yılındaki bu Versace anını kim unutabilir? Grammy Ödülleri’ndeki bu derin dekolteli stili sonrasında defalarca taklit edildi.
Prömiyer Ruhu
Gigli filmi gişede batmış olabilir ancak Jennifer Lopez bu görünümüyle pek çok moda eleştirmeninin kazananı olmuştu. Tabii 2003 yılı standartlarında!
Altın Tanrıça
2009 Grammy Ödülleri’ndeki Marchesa imzalı bu görünümü çok konuşulmuştu. Altın bir tanrıçayı andıran bu görünümünü, sade bir topuz ve makyajla tamamlamıştı.
Büyüleyici Kıvrımlar
J.Lo bu tasarım ile büyüleyici hatlarını bir kez daha gözler önüne sermişti.
Tek Omuz
Tek omuzlu elbisesi ile her zamanki gibi kusursuz görünüyor. Gergin tepe topuzu ise kesinlikle güzellik ilhamlarımız arasında.
Kırmızı İddiası
2014 Billboard Music Awards’taki bu kırmızı görünümü, en unutulmaz moda anlarından biri. Yarım at kuyruğu görünüme amazon ruhu katmış. Elbisesinin Donna Karan imzalı olduğunu da belirtelim.
İpeksi Şıklık
American Music Awards 2014’te bej rengi ipek elbisesiyle her zamanki gibi harika görünüyor.
Hollywood Yıldızı
Oscar sonrası Vanity Fair partisinde havalı saçları ve etolüyle eski bir Hollywood yıldızı gibi ışıl ışıl.
MET Gala 2015’te Transparan Klasiği
J.Lo denince aklımıza tabii ki ilk önce transparan tasarımlar geliyor.
Doğum Günü Kızı
Southampton City’de gerçekleşen 2015’teki doğum günü partisine bu elbiseyle katılmıştı. Tabii ki cut-out bir tasarım tercih etmeliydi! Bu salaş saç modeli de ona nasıl yakışmış.
İp Oyunu
Jennifer Lopez bu su yeşili elbiseyle her rengin ona yakıştığını adeta kanıtlıyor. İp detayları ile American Music Awards’ın en beğenilen isimlerinden olmuştu. Saç modeli de bu elbiseyle ne kadar uyumlu? Siz de abiye elbiselere en yakışan saç modellerine derlediğimiz abiye saç modelleri listemize göz atarak bu zarafeti yakalayabilirsiniz.
Transparan Örgü
Bej renkli bu Balmain tasarımını Christian Louboutin stilettolarıyla tamamlamış.
Grammy Ödülleri 2017
Lila rengindeki bu Ralph&Russo tasarımı elbise, ışıltılı stilettolarıyla harika durmuştu.
Billboard Latin Music Awards’taki Gümüş Elbisesi
Gecede iki ayrı elbise tercihe eden Lopez, bu tasarımla da beğeni toplamıştı. Gümüş, J.Lo’nun en sık tercih ettiği tonlardan biri.