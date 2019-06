Dağınık Saç Modelleri: 45 Farklı Salaş Saç Modeli

Yoğun tempo ve zamanın kısıtlı olması bizi her zaman pratik çözümlere yöneltiyor. Her daim hoş görünen dağınık saç modelleri de bu yüzden vazgeçilmezlerimizden biri. Her ortama ve mevsime uyabilecek salaş saç modelleri konusunda ise ünlü isimlerin tercihlerinden ilham almak için listemize göz atmalısınız!

Alexa Chung'ın Cool Salaş Saçları

Alexa chung saç modeli

Favori It-Girl'lerimizden Alexa Chung, dağınık saç modelleri söz konusu olduğunda aklımıza gelen ilk isimlerden. Ortadan ikiye ayırdığı perçemli saçlarıyla 70'ler Parizyen stiline selam çakıyor.

Jennifer Aniston'ın Salaş California Dalgaları

Jennıfer anıston'ın uzun ve dağınık saçları

Havalı ve salık saç modelleri konusunda onun üzerine tanımıyoruz. Jennifer Aniston'dan bahsediyoruz! Kendisiyle özdeşleşen; küllü sarı tonlarında kullandığı uzun saçlarını sık sık dağınık ve doğal bırakmayı tercih ediyor. Bu saç modelini sokaktan kırmızı halıya taşıması ise onu önemli ilham kaynaklarımız arasına sokuyor.

Cara Delevingne'in Çabasız Dağınık Saçları

Cara Delevıngne'in uzun salaş saçları

Dağınık saç modelleri konusunda bir diğer favori ismimiz ise Cara Delevingne. Yıkadığınız saçlarınızı nemliyken bir süre topuz yapıp bırakın. Sonrasında açacağınız saçlarınız, aynı çabasız ve asi görünümü yakalamanızı sağlayacak.

Gigi Hadid'in Gevşek At Kuyruğu

Gıgı HADID'in çabasız at kuyruğu

Gigi Hadid saçlarını genelde plaj dalgalarıyla kullanan isimlerden biri. Eğer genç model gibi gösterişli bir görünüm istiyorsanız, dalgalandırdığınız salaş saçlarınızı, enseye yakın, gevşek bir şekilde toplayın. Ortadan ikiye ayırıp yanaklarınıza düşüreceğiniz tutamlar size daha gizemli bir hava katacak.

Alexa Chung'ın Pratik Dağınık Topuz Modeli

Dağınık topuz saç modelleri; özellikle hazırlanmak için az zamanımız olduğunda kurtarıcı çözümlerimizden biri. Alexa Chung gibi lastik tokayla iki hamlede toplayarak yarattığınız dağınık topuzunuzu; kulak üzerinden çıkarttığınız tutamlarla süsleyin.

Bella Hadid'in Kahküllü Dağınık Topuzu

bella hadıd'in dağınık topuz modeli

Bella Hadid'in Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya taşıdığı bu çabasız dağınık topuz modeli çok konuşulmuştu. Özelilkle kahkülleriniz varsa bu modeli kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Topuzunuzu dağınık bırakın ancak yandan tutamlar çıkarmak yerine kahküllerinizi yana alın.

Blake Lively'nin Dağınık At Kuyruğu

Blake lıvely'nin At kuyruğu modeli

Blake Lively'nin ortalama bir yükseklikte topladığı dağınık at kuyruğu; önden çıkardığı iki ince tutam ile daha da çekici bir hal alıyor. Uzun ve dalgalı saçlarınız varsa; hem gündüz hem de önemli gecelerde kullanabileceğiniz bir model.

Elizabeth Olsen'ın Bohem Dağınık Saç Modeli

Elızabeth olsen'ın dağınık ve dalgalı saçları

Elizabeth Olsen'ın bohem stiline bayılmamak mümkün mü? Özellikle sarı ışıltıları olan koyu kumral saçlarda harika duracağına inandığımız bu modelin kilit noktası, tek yana atılmış olması. Nemliyken saçlarınızı ikiye ayırın ve gevşek bir şekilde örün. Sonrasında açıp dağıtarak şekil verdiğiniz saçlarınızı tek yana atın.

Erin Wasson'ın Rock Chic Salaş Saç Modeli

ErIn Wasson'ın dağınık rock chıc saç modeli

Neredeyse her zaman dağınık saç modelleri ile gördüğümüz Erin Wasson, bu konuda rehber isimlerimizden biri. Buğulu göz makyajının tamamlayıcısı olarak kullandığı salaş saç modelleri artık onun imzası! Wasson gibi punk ruhuna sahip saçlar için, nemli saçlarınızı ince tutamlar olarak yarıya kadar örün ve uçlarını düz bırakın. Dağınık ve uçları düz sivri dalgalar, tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak.

Scarlett Johansson'ın Çabasız Pin-Up Modeli

salaş saç modelleri

Scarlett Johansson, özellikle kirli saçlar kurtarıcı olacak modeli bulmuş gibi görünüyor. Salaş bıraktığınız saçlarınızı tek bir yandan firkete tokayla tutturun. İşte hazırsınız!

Mary Elizabeth Winstead'in Dağınık Bob Kesimi

Dağınık saç kesimleri

Mary Elizabeth Winstead, bob kesimi saçlarını pek çok farklı şekilde kullananlardan. Çabasız şekilde bırakmak da bunlardan biri.

Cara Delevingne'in 80'ler Ayrımı

cara delevıngne saç modelleri

Cara Delevingne, salık saç modelleri konusunda bir uzman sayılır. Kırmızı halıda ise ufak değişikliklerle bu çabasız görünümlerine her zaman bir farklılık katabilmeyi başarıyor. 80'ler stili ayırıp yana attığı saçları da bunun kanıtı. Gerideki kısmı ise kulak arkasına alıp iddialı küpeler kullanmayı unutmayın!

Alexa Chung'ın Temiz Kesimi

Alexa Chung Bob saç modeli

Alexa Chung'ın temiz ve net bob kesimi, sıkıcılıktan dağınık dokusu sayesinde uzaklaşıyor. Deniz tuzu spreyi gibi doku ve hacim arttırıcı ürünlerle özellikle gündüzden geceye risksiz bir görünüm yaratabilirsiniz.

Zendaya'nın Dağınık Tepe Topuzu

Zendaya'nın dağınık tepe topuz modeli



Zendaya'nın; tepeden sıkı sıkı topladığı dağınık topuzu; düğün ya da mezuniyet gibi özel geceler için harika bir seçenek ulaştırıyor. Sadece yanaklarınıza tutam çıkarmakla kalmayın, topuzunuzdan da ine tutamlar çıkartın ve saç spreyi ile sabitleyin.

Elizabeth Olsen'ın Doğal Salık Bırakılmış Saç Modeli

Salık saç modelleri

Elizabeth Olsen'ın saçındaki ışıltıları öne çıkaran belli belirsiz dalgaları; zamansız seçeneklerinden biri.

Cara Delevingne'in Dağınık Kısa Saç Modeli

cara delevıngne pıxıe saç kesimi



Kim demiş dağınık saç modelleri sadece uzun saçlarda olur diye? Cara Delevingne, pixie saç kesimini bol katlı tutarak; istediği gibi dağınık kullanmanın önünü açmış.

Halsey'in Yarım Tepe Topuzu

Halsey dağınık saç modeli

Kirli saç gününüzde misiniz? Yada saçınızın asla şekle girmediği o günlerden birinde? Halsey'in bu çabasız dağınık topuz saç modeli tam size göre olabilir. Saçlarınıza hiçbir işlem uygulamadan tepeden yarım topuz yapın. Hazırsınız!

Olsen İkizlerininin Avangart Dalgaları

Mary-kate ve Ashley olsen'ın salaş saç modelleri

Giyimdeki avangart stillerini güzellik görünümlerine de yansıtan ikizler, çabasız ve salaş dalgalarıyla da cool duruşlarını destekliyorlar.

Hailey Baldwin'in Sokak Stilini Destekleyen Kırık Dalgaları

Haıley baldwın'in kısa saç modeli

Hailey Baldwin, özellikle podyumda sıkça gördüğümüz trendi sokağa taşıyor. Kırık dalgalar yarattığı dağınık saçlarının bir kısmını kazağının içinde bırakan genç model; bu sayede "high fashion" bir görünüm yaratmış.

Hailey Baldwin'in Lob Saç Kesimi

Haıley baldwın bıeber saç modelleri

Lob saç kesimi aynı zamanda Hailey Baldwin Bieber'ın en çok kullandığı modeller arasında. Tabii ki bu saç kesimini de dağınık modellerde kullanıyor. Özellikle kuru şampuanlarla saçlarınıza hacim vererek aynı görünümü yaratabilirsiniz.

Halsey'in Renkli Seçimi

Renkli saç modelleri

Saçlarınızı gökkuşağı renklerine boyadıysanız, illa ki yapılı gezeceksiniz diye bir şey yok. Halsey gibi tek yandan saçlarınızı salıp, dağınık bir ense topuzu yapabilirsiniz.

Alessandra Ambrosio'nun Dağınık ve Hacimli Tepe Topuzu

Dağınık topuz modelleri

Alessandra Ambrosio, kırmızı halıda iddialı seçimlerini dağınık saç modelleriyle tamamlayan isimlerden. Tepeden at kuyruğu yapın. Sonrasında saçınızı spreyleyerek, daha geniş alanda hacimli bir dağınık topuz yapın. Görünümü aksesuarlarla destekleyin.

Blake Lively'nin Son Dakika Topuzu

Pratik topuz modelleri

Blake Lively'nin bu topuz modeli tam bir kurtarıcı. Özellikle röfleli saçlarınız varsa, rengini daha iyi gösterecektir. Geriye attığınız saçlarınızı, firketeler yardımıyla rastgele sabitleyin. Küçük tutamları ise yüzünüze düşürün.

Cara Delevingne'in Dağınık Şeytan Topuzları

Şeytan Topuzu saç modeli

Tek yönlü düşünmeyin! Ünlülerin saç artisti Jen Atkin'in uyguladığı bu şeytan topuzları; dağınık modelleriyle de ilgi çekiyor. Saçlarınızı rastgele ikiye bölüp tepede iki topuz halinde toplayın ve yüzünüze ince tutamlar düşürün.

Jennifer Aniston'ın İddialı Dağınık Topuz Modeli

İddialı topuz modeli

Genelde açık saçlarıyla gördüğümüz Jennifer Aniston, söz konusu topuz olduğunda da salaş saç modellerinden vazgeçmiyor. Yandan ayırıp saçınızın bölün ve geriye doğru toplayın. 3 parta ayırdığınız at kuyruğunu farklı yönlere dağınık şekilde toplayarak tutturun. Önden bir tutam saç düşürebilirsiniz.

Jennifer Lawrence'ın Ense Topuzu

Jennıfer lawrence'ın ense topuzu

Jennifer Lawrence, saç modellerinde de rahatlığı tercih edenlerden. Dağınık saç modelleri özel gecelerde de vazgeçilmezi. Elegan bir görünüm ise dağınık ense topuzları harika bir seçenek. Dalgalı saçlarınızı ensede spontane bir şekilde toplayabilirsiniz.

Julianne Moore'un Hacimli Dağınık Tepe Topuzu

kızıl dağınık saç modeli

Ortadan ikiye ayırdığınız saçınızı tepede dev bir topuz haline getirin. Herhangi bir şekillendirici ürün kullanmayarak kendi haline bırakın. Tıpkı Julianne Moore gibi!

Kate Middleton'ın Zarif Dağınık Topuzu

Kate Mıddleton dağınık topuz modeli

Bu dağınık topuz, Kate Middleton'ın zarif havasında çok taze bir etki yaratmış. Ensede sadece bir kez döndürerek firkelediği saçlarını akışına bırakan Cambridge Düşesi Middleton; bize dağınık topuz modellerinin resmi davetler için de vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor.

Kate Moss'un Hacimli Dağınık Topuzu

sarışınlar için topuz modelleri

Kate Moss'un Cannes Film Festivali için tercih ettiği bu topuz; hacimli ön kısmıyla diğerlerinden ayrılıyor. Daha avangart bir görünüm için saçlarınızı alnınızdan geriye itip kabartın. Sonrasında ise salaş topuz modeliyle arkada sabitleyin.

Kirsten Dunst'ın Eşit Ayrımı

ortadan ikiye ayrılmış topuz modeli



Daha bohem bir görünüm için Kirsten Dunst'ın izinden gidebilirsiniz. Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın ve perçemleri iki yana ayırın. Tek yapmanız gereken ensede topuz yapmak. Sonrasında baş gölgenizden rastgele tutamları gevşetin.

Mila Kunis'in Balerin Topuzu

balerin topuzu modelleri

Mila Kunis; Black Swan'daki balerin stilini devam ettiriyor gibi görünüyor! Tepede sabitlediği topuzunu farklılaştıran ise; kulak yanlarından çıkardığı dağınık saç tutamları.

Natalie Portman'ın Pratik Ense Topuzu

ense topuzu modelleri

Buna topuz demeli miyiz emin değiliz! Natalie Portman'ın oldukça konforlu duran bu saç modelinde ihtiyacınız olan tek şey basit bir lastik toka. Ensenizde saçlarınızı birleştirin ve iki hamlede lastiği geçirin. İkinci hamlenin özensiz olmasına dikkat edin.

Olivia Wilde'ın Dağınık Örgüleri

örgülü saç modelleri

Düzgün örgüler için hiçbirimizin yeterli vakti yok! Olivia Wilde gibi gelişigüzel öreceğiniz örgülerinizi rastgele tepede bir topuz haline getirin. Serbest tutamlar tabii ki yine kilit nokta.

Sienna Miller'ın Prenses Topuzu

mezuniyet topuzu modelleri

Sienna Miller'ın bu salaş topuz modelini sadece gündelik hayatta değil; düğünlerden mezuniyete, pek çok önemli etkinlikte kullanabilirsiniz! Zarif duruşu nedeniyle prenses havası olan bu topuz; iddialı küpelerle daha da iyi görünecektir.

Çoklu Dağınık Topuzlar

Çoklu topuz modelleri

Çünkü sadece 1 dağınık topuz asla yetmez! Saçlarınızı 4-5 tutama ayırın ve ensenizde minik dağınık topuzlar haline getirin.

Victoria Beckham'ın Belirgin Tutamlara Sahip Dağınık Topuzu

en iyi Salaş topuz modelleri

Victoria Beckham'ın dağınık saç modellerine bayılıyoruz! Hacim verip tutamlarını belirginleştirdiğiniz saçlarınızı; dağınık bir topuz haline getirin.

Alexa Chung'ın Yarım Toplanmış Dağınık Topuzu

Alexa chung'ın etkileyici topuz modelleri

Aslında tam olarak yarım toplanmış bir saç denemez. Alexa Chung; kahküllerinin rotasını bozmadan; onlarla birlikte kalın tutamları da serbest bırakarak modern ve çabasız bir görünüm elde etmiş.

Lea Michele'in Salaş Deniz Kızı Dalgaları

Deniz kızı dalgaları

Kim deniz kızı gibi görünmek istemez ki? Ancak cool bir görünüm yakalamak için Lea Michele gibi dalgalarınızı maşadan çıktığı gibi bırakmak yerine tarağın sivri ucuyla dağıtarak omuzlarınıza düşürün. Özellikle gece davetleri için etkileyici bir model.

Mary Elizabeth Winstead'in Tek Yana Atılmış Bob Saçları

Bob saçlar modellerinde; farklı model yaratma esnekliğiniz sandığınızdan daha fazla. Bu konuda Mary Elizabeth Winstead'in salaş saç modelleri size rehber olacak. Islak bir görünüm kazandırdığınız saçlarınızı, yana doğru bölüp atarak bohem bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Michelle Williams'ın Rüzgar Dalgaları

bed haır tarzını yansıtan saç modelleri

Michelle Williams'ın bu saç modeli, aslında tam olarak "bed hair" konseptini yansıtıyor. Rastgele ayırdığı saçları ve rüzgar dalgalarıyla çabasız zarafette yine ilham kaynağımız.

Reese Witherspoon'un Salaş Davet Topuzu

reese wıtherspoon saç modelleri

Özellikle dalgalı saçlar (ya da kısa saçlar için) bir kurtarıcı! Saçlarınızı rastgele tutamlar halinde geride firketeler yardımıyla sabitleyin ama asla tam ve düzgün bir topuz haline getirmeyin. Tıpkı Big Little Lies dizisinin yıldızı Reese Witherspoon gibi!

Dua Lipa'nın Cool Saç Stili

dua lıpa'nın etkileyici saç modelleri

Çabasız güzellik görünümleri konusunda aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Dua Lipa, saç konusunda da oldukça iddialı. Saçlarınızı kuruturken ya da şekillendirirken tam bir dalga vermek yerine fırçayla hafif bir kırılma noktası yaratın. Daha salaş ve cool bir görünüme ulaşacaksınız.

Scarlett Johansson'ın Dışa Dönük Dalgaları

scarlett johansson'ın büyüleyici saç modelleri

Scarlett Johansson, kırmızı halıda sıkça dağınık saç modellerini tercih eden isimlerden biri. Saçlarının rengini öne çıkaran bu model de bunun kanıtlarından biri. Dalgaları dışarı yönlendirerek daha salaş bir görünüm elde edin.

Halsey'in Dağınık Uzun Saç Modeli

uzun saçlar için dağınık saç modelleri

Saçlarını sık sık değiştiren Halsey; dağınık saç modelleri konusunda bir uzman sayılır. Uzun saçlarda da spreyle belirginleştirdiği tutamlara hareket vererek daha asi bir görünüm yaratıyor.

Hayden Panettiere'in Hacimli Dağınık Topuzu

kurtarıcı saç modelleri

Özellikle "kirli saç günleri" için hayat kurtarıcı olacağını düşündüğümüz saç modeli Hayden Panettiere'den geliyor! Zarif küpelerle bu saç modelini farklı bir seviyeye çıkarabilirsiniz.