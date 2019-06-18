Dağınık Saç Modelleri: 45 Farklı Salaş Saç Modeli

Yoğun tempo ve zamanın kısıtlı olması bizi her zaman pratik çözümlere yöneltiyor. Her daim hoş görünen dağınık saç modelleri de bu yüzden vazgeçilmezlerimizden biri. Her ortama ve mevsime uyabilecek salaş saç modelleri konusunda ise ünlü isimlerin tercihlerinden ilham almak için listemize göz atmalısınız!
Alexa Chung'ın Cool Salaş Saçları
Favori It-Girl'lerimizden Alexa Chung, dağınık saç modelleri söz konusu olduğunda aklımıza gelen ilk isimlerden. Ortadan ikiye ayırdığı perçemli saçlarıyla 70'ler Parizyen stiline selam çakıyor.
Jennifer Aniston'ın Salaş California Dalgaları
Havalı ve salık saç modelleri konusunda onun üzerine tanımıyoruz. Jennifer Aniston'dan bahsediyoruz! Kendisiyle özdeşleşen; küllü sarı tonlarında kullandığı uzun saçlarını sık sık dağınık ve doğal bırakmayı tercih ediyor. Bu saç modelini sokaktan kırmızı halıya taşıması ise onu önemli ilham kaynaklarımız arasına sokuyor.
Cara Delevingne'in Çabasız Dağınık Saçları
Dağınık saç modelleri konusunda bir diğer favori ismimiz ise Cara Delevingne. Yıkadığınız saçlarınızı nemliyken bir süre topuz yapıp bırakın. Sonrasında açacağınız saçlarınız, aynı çabasız ve asi görünümü yakalamanızı sağlayacak.
Gigi Hadid'in Gevşek At Kuyruğu
Gigi Hadid saçlarını genelde plaj dalgalarıyla kullanan isimlerden biri. Eğer genç model gibi gösterişli bir görünüm istiyorsanız, dalgalandırdığınız salaş saçlarınızı, enseye yakın, gevşek bir şekilde toplayın. Ortadan ikiye ayırıp yanaklarınıza düşüreceğiniz tutamlar size daha gizemli bir hava katacak.
Alexa Chung'ın Pratik Dağınık Topuz Modeli
Dağınık topuz saç modelleri; özellikle hazırlanmak için az zamanımız olduğunda kurtarıcı çözümlerimizden biri. Alexa Chung gibi lastik tokayla iki hamlede toplayarak yarattığınız dağınık topuzunuzu; kulak üzerinden çıkarttığınız tutamlarla süsleyin.
Bella Hadid'in Kahküllü Dağınık Topuzu
Bella Hadid'in Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya taşıdığı bu çabasız dağınık topuz modeli çok konuşulmuştu. Özelilkle kahkülleriniz varsa bu modeli kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Topuzunuzu dağınık bırakın ancak yandan tutamlar çıkarmak yerine kahküllerinizi yana alın.
Blake Lively'nin Dağınık At Kuyruğu
Blake Lively'nin ortalama bir yükseklikte topladığı dağınık at kuyruğu; önden çıkardığı iki ince tutam ile daha da çekici bir hal alıyor. Uzun ve dalgalı saçlarınız varsa; hem gündüz hem de önemli gecelerde kullanabileceğiniz bir model.
Elizabeth Olsen'ın Bohem Dağınık Saç Modeli
Elizabeth Olsen'ın bohem stiline bayılmamak mümkün mü? Özellikle sarı ışıltıları olan koyu kumral saçlarda harika duracağına inandığımız bu modelin kilit noktası, tek yana atılmış olması. Nemliyken saçlarınızı ikiye ayırın ve gevşek bir şekilde örün. Sonrasında açıp dağıtarak şekil verdiğiniz saçlarınızı tek yana atın.
Erin Wasson'ın Rock Chic Salaş Saç Modeli
Neredeyse her zaman dağınık saç modelleri ile gördüğümüz Erin Wasson, bu konuda rehber isimlerimizden biri. Buğulu göz makyajının tamamlayıcısı olarak kullandığı salaş saç modelleri artık onun imzası! Wasson gibi punk ruhuna sahip saçlar için, nemli saçlarınızı ince tutamlar olarak yarıya kadar örün ve uçlarını düz bırakın. Dağınık ve uçları düz sivri dalgalar, tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak.
Scarlett Johansson'ın Çabasız Pin-Up Modeli
Scarlett Johansson, özellikle kirli saçlar kurtarıcı olacak modeli bulmuş gibi görünüyor. Salaş bıraktığınız saçlarınızı tek bir yandan firkete tokayla tutturun. İşte hazırsınız!
Mary Elizabeth Winstead'in Dağınık Bob Kesimi
Mary Elizabeth Winstead, bob kesimi saçlarını pek çok farklı şekilde kullananlardan. Çabasız şekilde bırakmak da bunlardan biri.
Cara Delevingne'in 80'ler Ayrımı
Cara Delevingne, salık saç modelleri konusunda bir uzman sayılır. Kırmızı halıda ise ufak değişikliklerle bu çabasız görünümlerine her zaman bir farklılık katabilmeyi başarıyor. 80'ler stili ayırıp yana attığı saçları da bunun kanıtı. Gerideki kısmı ise kulak arkasına alıp iddialı küpeler kullanmayı unutmayın!
Alexa Chung'ın Temiz Kesimi
Alexa Chung'ın temiz ve net bob kesimi, sıkıcılıktan dağınık dokusu sayesinde uzaklaşıyor. Deniz tuzu spreyi gibi doku ve hacim arttırıcı ürünlerle özellikle gündüzden geceye risksiz bir görünüm yaratabilirsiniz.
Zendaya'nın Dağınık Tepe Topuzu
Zendaya'nın; tepeden sıkı sıkı topladığı dağınık topuzu; düğün ya da mezuniyet gibi özel geceler için harika bir seçenek ulaştırıyor. Sadece yanaklarınıza tutam çıkarmakla kalmayın, topuzunuzdan da ine tutamlar çıkartın ve saç spreyi ile sabitleyin.
Elizabeth Olsen'ın Doğal Salık Bırakılmış Saç Modeli
Elizabeth Olsen'ın saçındaki ışıltıları öne çıkaran belli belirsiz dalgaları; zamansız seçeneklerinden biri.
Cara Delevingne'in Dağınık Kısa Saç Modeli
Kim demiş dağınık saç modelleri sadece uzun saçlarda olur diye? Cara Delevingne, pixie saç kesimini bol katlı tutarak; istediği gibi dağınık kullanmanın önünü açmış.
Halsey'in Yarım Tepe Topuzu
Kirli saç gününüzde misiniz? Yada saçınızın asla şekle girmediği o günlerden birinde? Halsey'in bu çabasız dağınık topuz saç modeli tam size göre olabilir. Saçlarınıza hiçbir işlem uygulamadan tepeden yarım topuz yapın. Hazırsınız!
Olsen İkizlerininin Avangart Dalgaları
Giyimdeki avangart stillerini güzellik görünümlerine de yansıtan ikizler, çabasız ve salaş dalgalarıyla da cool duruşlarını destekliyorlar.
Hailey Baldwin'in Sokak Stilini Destekleyen Kırık Dalgaları
Hailey Baldwin, özellikle podyumda sıkça gördüğümüz trendi sokağa taşıyor. Kırık dalgalar yarattığı dağınık saçlarının bir kısmını kazağının içinde bırakan genç model; bu sayede "high fashion" bir görünüm yaratmış.
Hailey Baldwin'in Lob Saç Kesimi
Lob saç kesimi aynı zamanda Hailey Baldwin Bieber'ın en çok kullandığı modeller arasında. Tabii ki bu saç kesimini de dağınık modellerde kullanıyor. Özellikle kuru şampuanlarla saçlarınıza hacim vererek aynı görünümü yaratabilirsiniz.
Halsey'in Renkli Seçimi
Saçlarınızı gökkuşağı renklerine boyadıysanız, illa ki yapılı gezeceksiniz diye bir şey yok. Halsey gibi tek yandan saçlarınızı salıp, dağınık bir ense topuzu yapabilirsiniz.
Alessandra Ambrosio'nun Dağınık ve Hacimli Tepe Topuzu
Alessandra Ambrosio, kırmızı halıda iddialı seçimlerini dağınık saç modelleriyle tamamlayan isimlerden. Tepeden at kuyruğu yapın. Sonrasında saçınızı spreyleyerek, daha geniş alanda hacimli bir dağınık topuz yapın. Görünümü aksesuarlarla destekleyin.
Blake Lively'nin Son Dakika Topuzu
Blake Lively'nin bu topuz modeli tam bir kurtarıcı. Özellikle röfleli saçlarınız varsa, rengini daha iyi gösterecektir. Geriye attığınız saçlarınızı, firketeler yardımıyla rastgele sabitleyin. Küçük tutamları ise yüzünüze düşürün.
Cara Delevingne'in Dağınık Şeytan Topuzları
Tek yönlü düşünmeyin! Ünlülerin saç artisti Jen Atkin'in uyguladığı bu şeytan topuzları; dağınık modelleriyle de ilgi çekiyor. Saçlarınızı rastgele ikiye bölüp tepede iki topuz halinde toplayın ve yüzünüze ince tutamlar düşürün.
Jennifer Aniston'ın İddialı Dağınık Topuz Modeli
Genelde açık saçlarıyla gördüğümüz Jennifer Aniston, söz konusu topuz olduğunda da salaş saç modellerinden vazgeçmiyor. Yandan ayırıp saçınızın bölün ve geriye doğru toplayın. 3 parta ayırdığınız at kuyruğunu farklı yönlere dağınık şekilde toplayarak tutturun. Önden bir tutam saç düşürebilirsiniz.
Jennifer Lawrence'ın Ense Topuzu
Jennifer Lawrence, saç modellerinde de rahatlığı tercih edenlerden. Dağınık saç modelleri özel gecelerde de vazgeçilmezi. Elegan bir görünüm ise dağınık ense topuzları harika bir seçenek. Dalgalı saçlarınızı ensede spontane bir şekilde toplayabilirsiniz.
Julianne Moore'un Hacimli Dağınık Tepe Topuzu
Ortadan ikiye ayırdığınız saçınızı tepede dev bir topuz haline getirin. Herhangi bir şekillendirici ürün kullanmayarak kendi haline bırakın. Tıpkı Julianne Moore gibi!
Kate Middleton'ın Zarif Dağınık Topuzu
Bu dağınık topuz, Kate Middleton'ın zarif havasında çok taze bir etki yaratmış. Ensede sadece bir kez döndürerek firkelediği saçlarını akışına bırakan Cambridge Düşesi Middleton; bize dağınık topuz modellerinin resmi davetler için de vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor.
Kate Moss'un Hacimli Dağınık Topuzu
Kate Moss'un Cannes Film Festivali için tercih ettiği bu topuz; hacimli ön kısmıyla diğerlerinden ayrılıyor. Daha avangart bir görünüm için saçlarınızı alnınızdan geriye itip kabartın. Sonrasında ise salaş topuz modeliyle arkada sabitleyin.
Kirsten Dunst'ın Eşit Ayrımı
Daha bohem bir görünüm için Kirsten Dunst'ın izinden gidebilirsiniz. Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın ve perçemleri iki yana ayırın. Tek yapmanız gereken ensede topuz yapmak. Sonrasında baş gölgenizden rastgele tutamları gevşetin.
Mila Kunis'in Balerin Topuzu
Mila Kunis; Black Swan'daki balerin stilini devam ettiriyor gibi görünüyor! Tepede sabitlediği topuzunu farklılaştıran ise; kulak yanlarından çıkardığı dağınık saç tutamları.
Natalie Portman'ın Pratik Ense Topuzu
Buna topuz demeli miyiz emin değiliz! Natalie Portman'ın oldukça konforlu duran bu saç modelinde ihtiyacınız olan tek şey basit bir lastik toka. Ensenizde saçlarınızı birleştirin ve iki hamlede lastiği geçirin. İkinci hamlenin özensiz olmasına dikkat edin.
Olivia Wilde'ın Dağınık Örgüleri
Düzgün örgüler için hiçbirimizin yeterli vakti yok! Olivia Wilde gibi gelişigüzel öreceğiniz örgülerinizi rastgele tepede bir topuz haline getirin. Serbest tutamlar tabii ki yine kilit nokta.
Sienna Miller'ın Prenses Topuzu
Sienna Miller'ın bu salaş topuz modelini sadece gündelik hayatta değil; düğünlerden mezuniyete, pek çok önemli etkinlikte kullanabilirsiniz! Zarif duruşu nedeniyle prenses havası olan bu topuz; iddialı küpelerle daha da iyi görünecektir.
Çoklu Dağınık Topuzlar
Çünkü sadece 1 dağınık topuz asla yetmez! Saçlarınızı 4-5 tutama ayırın ve ensenizde minik dağınık topuzlar haline getirin.
Victoria Beckham'ın Belirgin Tutamlara Sahip Dağınık Topuzu
Victoria Beckham'ın dağınık saç modellerine bayılıyoruz! Hacim verip tutamlarını belirginleştirdiğiniz saçlarınızı; dağınık bir topuz haline getirin.
Alexa Chung'ın Yarım Toplanmış Dağınık Topuzu
Aslında tam olarak yarım toplanmış bir saç denemez. Alexa Chung; kahküllerinin rotasını bozmadan; onlarla birlikte kalın tutamları da serbest bırakarak modern ve çabasız bir görünüm elde etmiş.
Lea Michele'in Salaş Deniz Kızı Dalgaları
Kim deniz kızı gibi görünmek istemez ki? Ancak cool bir görünüm yakalamak için Lea Michele gibi dalgalarınızı maşadan çıktığı gibi bırakmak yerine tarağın sivri ucuyla dağıtarak omuzlarınıza düşürün. Özellikle gece davetleri için etkileyici bir model.
Mary Elizabeth Winstead'in Tek Yana Atılmış Bob Saçları
Bob saçlar modellerinde; farklı model yaratma esnekliğiniz sandığınızdan daha fazla. Bu konuda Mary Elizabeth Winstead'in salaş saç modelleri size rehber olacak. Islak bir görünüm kazandırdığınız saçlarınızı, yana doğru bölüp atarak bohem bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Michelle Williams'ın Rüzgar Dalgaları
Michelle Williams'ın bu saç modeli, aslında tam olarak "bed hair" konseptini yansıtıyor. Rastgele ayırdığı saçları ve rüzgar dalgalarıyla çabasız zarafette yine ilham kaynağımız.
Reese Witherspoon'un Salaş Davet Topuzu
Özellikle dalgalı saçlar (ya da kısa saçlar için) bir kurtarıcı! Saçlarınızı rastgele tutamlar halinde geride firketeler yardımıyla sabitleyin ama asla tam ve düzgün bir topuz haline getirmeyin. Tıpkı Big Little Lies dizisinin yıldızı Reese Witherspoon gibi!
Dua Lipa'nın Cool Saç Stili
Çabasız güzellik görünümleri konusunda aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Dua Lipa, saç konusunda da oldukça iddialı. Saçlarınızı kuruturken ya da şekillendirirken tam bir dalga vermek yerine fırçayla hafif bir kırılma noktası yaratın. Daha salaş ve cool bir görünüme ulaşacaksınız.
Scarlett Johansson'ın Dışa Dönük Dalgaları
Scarlett Johansson, kırmızı halıda sıkça dağınık saç modellerini tercih eden isimlerden biri. Saçlarının rengini öne çıkaran bu model de bunun kanıtlarından biri. Dalgaları dışarı yönlendirerek daha salaş bir görünüm elde edin.
Halsey'in Dağınık Uzun Saç Modeli
Saçlarını sık sık değiştiren Halsey; dağınık saç modelleri konusunda bir uzman sayılır. Uzun saçlarda da spreyle belirginleştirdiği tutamlara hareket vererek daha asi bir görünüm yaratıyor.
Hayden Panettiere'in Hacimli Dağınık Topuzu
Özellikle "kirli saç günleri" için hayat kurtarıcı olacağını düşündüğümüz saç modeli Hayden Panettiere'den geliyor! Zarif küpelerle bu saç modelini farklı bir seviyeye çıkarabilirsiniz.