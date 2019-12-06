Dyson Saç Şekillendiriciler ile Yılbaşı Gecesine Hazırlık

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi ve Airwrap™ saç şekillendirici ile yılbaşı gecesine kolayca hazırlanabilirsiniz. Evde, profesyonel bir dokunuş varmış gibi kuaför etkisi yaratarak kusursuz saçlara sahip olabilirsiniz.

Yılbaşı davetine gitmeden önce evde hazırlanabilmeniz için Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi ve Airwrap™ saç şekillendirici ile kolaylıkla uygulayabileceğiniz saç modellerini deniyoruz. Diğer ürünlerin aksine Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, hava sıcaklığını saniyede 40 kez ölçüyor ve ısıyı düzenliyor. Saçınızın doğal parlaklığını korumak için yüksek ısının neden olduğu hasarın önlenmesine yardımcı oluyor. Belirli bir bölgeye odaklanmış hava üflemesiyle aynı anda hem hassas kurutma hem de şekillendirme sağlıyor.



Dyson Airwrap™ yumuşak düzleştirici fırça kabarma eğilimli saçları düzleştiriyor.

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi hassas kurutma başlığı; ince saçlar ve hassas saç derisi için tasarlandı.

Diğer saç kurutma makinelerinin kafa kısmı ağırdır. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinde ise motor, tutma yerinde bulunuyor. Ağırlık merkezinin değiştirilmesi neticesinde elde dengeli bir his oluşuyor. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, mıknatıslı başlıklara sahip. Böylece, şekil verme sırasında hızlıca bu başlıkları takıp çıkartabilirsiniz.

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLIOĞLU

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLIOĞLU

Bizim kullandığımız; Hassas Kurutma Başlığı ince saçlarda ve hassas kafa derisinde daha nazik olmak için tasarlandı. Yeni Hassas Kurutma Başlığı saçları hızlı bir şekilde kurutmaya devam ediyor. Daha soğuk bir hava akımı sağlayarak havayı dağıtıyor. Saç diplerinde kullanarak hacimli bir görünüm yaratıyor. Bu aşamanın ardından saçlarınız düzleştirmek isterseniz, Airwrap™ saç şekillendiricinin Yumuşak Düzleştirici Fırçası’nı kullanabilirsiniz.

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi şekillendirici başlık, tek noktaya odaklanarak saçın geri kalan kısmını bozmuyor.

Bu fırça; nemli saçlarınızı hava akımıyla kurutarak şekillendiriyor. Kabarma eğilimli saçları kontrol etmek adına tasarlanmış dişler sayesinde güçlü hava akımını kontrollü ısı ile birleştiriyor. Bir diğer başlıklardan; Şekillendirici Başlık; yüksek hızda hava akımı üretiyor. Tek noktaya odaklandığı için geri kalan kısmı bozmadan tek bir bölümü şekillendirebilirsiniz.

Dyson Airwrap™’in Yuvarlak Hacim Veren Fırçası’yla, saçlarınıza kolayca hacim verebilirsiniz.

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLIOĞLU

Saçlarınıza fön çekmek için ideal. Dilerseniz bir fırça yardımıyla saçlarınızın uç kısımlarına hareket uygulayabilirsiniz. Bu başlıkların dışında, yeni Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinin üç farklı başlığı daha bulunuyor. Difüzör; buklelerinizin her birinin çevresine eşit miktarda hava vermek için tasarlandı. Doğal kurumayı simüle ederek kabarıklığı azaltmaya ve bukleler ve dalgalar oluşturmaya yardımcı oluyor. Uzun dişler, daha fazla kontrolle daha fazla saçı şekillendirmenize ve saçın daha derinlerine ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLIOĞLU

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLIOĞLU

Düzleştirici başlık; düzgün, doğal bir sonuca yardımcı olarak yumuşak, kontrollü bir hava akımıyla saçları kurutuyor. Geniş dişli tarak başlık ise kıvırcık ve sert dokulu saçlar için tasarlandı. Saçı kuruturken uzatmaya ya da hacim ve şekil oluşturmaya yardımcı olan sağlam dişlere sahip. Saçı dalgalı hâle getiren ya da bukleler ile hareketlendiren başlıklar, düzleştiren veya hacim veren fırçalar.

Bir diğer ürün olan Dyson Airwrap™ saç şekillendirici, aşırı ısı olmaksızın saça şekil vermek için Coanda etkisini kullanıyor. Saçınıza şekil vermek için havayı kullanarak hacimli bukleler ve dalgalar oluşturuyor. Saçınızı şekillendirirken, havayı kullanarak saçınızı kendine doğru çeker ve sarar. Coanda olarak adlandırılan aerodinamik etki ile saçları başlığa doğru çekmek için hava akımı yaratıyor. Elleriniz yanmaz çünkü zorlayıcı sarma mekanizmaları bulunmuyor.

Dyson Airwrap™ kuaföre gitmenize gerek kalmadan kolaylıkla bukleler yaratma imkânı sunuyor.





Dyson Airwrap™ saç şekillendiricide, simetrik bukleler yaratmak için iki farklı yönü gösteren başlık bulunuyor. Buklelerin kalınlığına göre 30 mm ya da 40 mm’lik boyutlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. 40 mm’lik başlığı taktıktan sonra tam güç ve yüksek sıcaklık özelliklerini seçin. Saçınızdan bir tutam alın. Saç tutamını, uçlarından on santimetre mesafede tutun. Saç uçlarını başlıktaki oklara yönlendirin. Şekillendiriciyi başınıza doğru yaklaştırın. Ancak, yaklaştırırken saç şekillendiriciyi alıştığımız gibi çevirmeyin. O kendiliğinden saçlarınızı saracaktır. Ardından saçınız kuruyana kadar bekletin. Saç şeklinizi korumak için Cold Shot düğmesine (açma kapama tuşunu yukarı doğru basılı tutarak) basın. Airwrap™’i kapatıp aşağı çekerek bukleyi serbest bırakın. Artık geceye hazırsınız!