Elçin Sangu | Marie Claire Eylül 2019

Tıpkı ekranlarda göründüğü gibi. Samimi, doğal ve gerçek… Kiralık Aşk dizisiyle hayatımıza giren ve kısa zamanda gönülleri fetheden güzel oyuncuyla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Kapağında Elçin Sangu’nun yer aldığı eylül sayımız bugünden itibaren bayilerde.

ÇİÇEKLİ ELBİSE: FAUSTO PUGLISI/ ALİ ALTA MODA

KIRMIZI ELBİSE: NETWORK / KÜPE: MON REVE

Biraz da aşktan bahsedelim.

Tek söyleyebileceğim şey sekiz yıllık güzel giden bir ilişkim var. Hâlâ aynı şekilde güzel gidiyor. Daha da söyleyebilecek bir şeyim yok aslında. Güzel bir hayatım var.

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Koray Birand, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: Ali Yılancı, Makyaj: Sam Araji, Fotoğraf Asistanı: Mert Abedan, Dijital Teknisyen: Barış Teksan, Moda Editörü Asistanları: Zeynep Yalçın, Aleyna Rana Nacar

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün, Manikür: Seda Gündüz