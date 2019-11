Fashion Film Festival İstanbul’un Yıldızları Bu Yıl Yine İstanbul Marriott Hotel Şişli’de

İstanbul Marriott Hotel Şişli, bu hafta sonu 9 – 10 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’de beşincisi gerçekleştirilecek olan Fashion Film Festival Istanbul’a en başından beri konaklama sponsoru olarak destek vermeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, dünyanın dört bir yanından büyük moda evlerinin, markaların, genç ve bağımsız tasarımcıların katılımıyla geçekleşecek festivalin konukları Istanbul Marriott Hotel Şişli de ağırlanacak.

Her sene Kasım ayında düzenlenen Fashion Film Festival Istanbul, bu sene 9 ve 10 Kasım tarihlerinde yine Tuna Yılmaz tarafından, Group Media işbirliğiyle, Zorlu PSM’de ücretsiz olarak halka açık gerçekleştirilecek. En İyi Moda Filmi, Genç Keşif, En İyi Müzik Videosu ve En İyi Belgesel gibi farklı kategorilerde ödül verecek olan Fashion Film Festival Istanbul 2019, moda editörleri, kreatif direktörler, oyuncular, tasarımcılar, akademisyenler ve influencer’lar gibi farklı disiplinlerden uluslararası arenada ün kazanmış önemli isimleri jüri koltuğunda biraraya getiriyor. Hem büyük marka ve moda evlerinin hem de genç ve bağımsız tasarımcıların filmlerine yer veren festival, aynı zamanda atölye çalışmaları, söyleşiler ve renkli partilere de ev sahipliği yapıyor.

Ülkemizin ve İstanbul’un uluslararası tanıtımında önemli rol üstlenen kültür sanat etkinliklerini her fırsatta destekleyen İstanbul Marriott Hotel Şişli, bu sene de konaklama sponsoru olarak Festival’in yıldızlarını ve jüri üyelerini üst düzey konfor ve kusursuz hizmet yaklaşımıyla, en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Festival misafirleri konaklamaları boyunca rahatlatıcı masaj ve terapilerin sunulduğu, bünyesinde saunadan Türk Hamamına, kapalı havuzdan buhar banyosuna bir çok farklı seçeneği barındıran 2,300 m2’lik Spa’dan ve son teknoloji aletlerle donanımlı Fitness Center’dan, açık ve kapalı tenis kortlarından faydalanabilecek, arzu ederlerse The Dish Room Grill & Terrace’ın lezzetli spesiyallerinin tadına bakabilecek, festival heyecanını MyBar’da özel kokteyller ve keyifli içecekler eşliğinde sohbet ederek paylaşabilecekler. Ayrıca, İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin yetenekli şefleri ve tecrübeli ekibi tarafından jüri üyeleri için Dish Room’un benzersiz ortamında çok özel bir gala yemeği organize edilecek. Bu sene after party organizasyonu da Marriott Grubu otellerinden Le Méridien Istanbul Etiler’in 34. katındaki L’Eclipse Bar’da, nefes kesen panaromik İstanbul manzarası ve benzersiz kokteyller eşliğinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından büyük moda evlerinin, markaların, genç ve bağımsız tasarımcıların katılımıyla geçekleşecek festival, Türkiye’de bu alanda tek ve hem ülkemizin uluslararası tanıtımı hem de ülkemizdeki moda filmlerinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Fashion Film Fest Istanbul 2019 hakkında daha detayli bilgiye festivalin resmi web sitesi olan www.fashionfilmistanbul.com adresinden ulaşılabilir.