Göz Renginizi Ortaya Çıkaracak En İyi Far Paletleri

Göz farı paletleri genellikle tonları ayrı ayrı almak yerine denemeniz için bir dizi renk çeşitliliği sunarlar. Bir bakıma hem bir nimet hem de bir lanettir. Far paletinizde her seferinde elinizin hep aynı renklere gittiğini biliyoruz. Bu tonların dışına çıkmaya hevesli değilseniz, biraz cesaretle sizi buna alıştırmaya kararlıyız. O hiç el sürmediğiniz güzel tonlara şöyle bir bakın, kullanmadan bıraktığınız renklerin keyfini şimdi çıkarma zamanı!

Denemeye başladığınız bu yeni yöntemle, göz renginizi ortaya çıkartan tonlara sahip far paletlerini etkili bir şekilde kullanmaya başlayacak, bu sayede tüm tonların karışımını gururla benimseyeceksiniz. Aşağıda göz renginizi ortaya çıkaracağınız size uygun tonlardaki en iyi far paletlerini listeledik. “Toz far beni kesmez, likit fara daha sıcak bakıyorum” diyorsanız ise en iyi likit farları listelediğimiz şu yazıya göz atmayı unutmayın.

#1 Kahverengi Gözler +

Kahverengi gözleriniz için herhangi bir mavi veya menekşe tonları gözlerinizi ortaya çıkarmak için mükemmel bir tercihtir. Bu tonlar ve her gün kullanabileceğiniz nötr tonlarıyla birlikte bulunan far paletlerine göz atmaya ne dersiniz?

Becca Volcano Goddess Far Paleti

en iyi far paleti markaları

Becca far paleti, eriyen volkan taşları ve turmalin taşının toprak renklerini anımsatan tonlarıyla, ışıltılı, mat ve metalik yapısı sayesinde kolayca gölgelendirme yapabileceğiniz, kahverengi gözlerinizi ultra ışıltılı görünüme kavuşturmaya yardım eder. Sonbahar – kış ruhunu yansıtan far paletlerine de göz atmayı unutmayın.

Bobbi Brown Molten Drama Far Paleti

Kahverengi gözler için en ideal far paletleri

Gözlerinize aydınlık görünüm katacak parlak renklere sahip Bobbi Brown Molten Drama Far Paleti, on pigmentli renk tonuyla çarpıcı bir görünüm sağlıyor. Parlaklığı arttırın ve renk değiştiren sedefli yapısıyla gecenin yıldızı siz olun.

Huda Beauty Desert Dusk Far Paleti

Hangi renk göz hangi far paletini kullanmalı?

Renk açısından oldukça zengin tonlara sahip çöl esintilerinden ilham alan bu far paletiyle Orta Doğu’da bir geziye çıkmış gibi hissedeceksiniz. Doğal ışıltılı veya göz alıcı görünümler için 18 tonu sayesinde farklı stiller yaratmakta özgürsünüz.

Nyx Cosmetics Cosmic Metals Far Paleti

Zengin pigmentli far paletleri

Bu uygun fiyatlı far paletinde bulunan zengin, ışıltılı menekşe morları ve altın metalik tonlarıyla mor tonlarında romantik bir göz makyajı yaratabilirsiniz.

“Daha fazla öneri istiyorum” diyenler ise makyaj artistlerinin severek kullandığı en iyi far paletlerine de mutlaka bakmalı.

#2 Mavi Gözler +

Mavi gözlerinizi ön plana çıkarmak için altın, pembe ve bakır tonlarını kesinlikle kullanmalısınız. Bu tonlar bakışlarınızı yumuşatacaktır. Biraz cesaret için kırmızı tonları da deneyin.

MAC Star-Sighting Göz Far Paleti

mavi gözlüler için en ideal far paletleri

Altı doğal pembe tonlarından oluşan bu göz farı paleti mat görünümden, meteorik ışıltıya kadar farklı görünümler yaratır.

Urban Decay Born to Run Göz Far Paleti

Alternatif renkte göz farı paletleri

Gündüzden geceye her ruh haline uyumlu yirmi bir geniş renk skalasıyla – değerli mücevher tonları ve nötlerden rengarenk tonlara – bu far paleti sizin favoriniz olacak. Sade bir görünüm yarattığınızda, görünümünüze renk eklemek veya ışıltılı tonlar kullanmak istediğinizde her şeyi tek bir palette bulabileceksiniz.

Yves ST Laurent Couture Contouring N14 Far Paleti

Mavi gözler için en ideal far renkleri

YSL Couture esintilerini yansıtan, pigmentli altın, bronz ve bakır tonlarına sahip her biri beş renkten oluşan far paleti, optimal kullanım için mükemmel uyum sağlaması için tasarlandı.

Anastasia Beverly Hills Soft Glam Göz Far Paleti

metalik bitişli far arayanlara önerilir

Anastasia Beverly Hills Soft Glam Far Paleti, günlük makyajdan gece makyajına uzanan, yumuşak görünümlü bir muhteşemlikte ultra mat, ikili krom ve metalik bitişler de dahil on dört farklı renk tonu içeriyor. Her renk tonu yoğun pigmentli ve karışımı da oldukça kolay.

L’Oréal Paris Cherry My Cheri Göz Far Paleti

mercan tonlarda far plaetleri

L’Oréal Paris Cherry My Cheri, pembe, mercan ve bronz tonlarıyla gerçekten mavi gözlerinize güzellik katacak.

#3 Yeşil Gözler +

Yeşil gözlerinizi daha da ortaya çıkarmak için sıcak altın turuncu veya mor tonlarına geçiş yapabilirsiniz. Büyük etkisi olacak bu görünüm için olgun mürdüm eriği tonlarının dokunuşuyla destekleyebilirsiniz.

Tom Ford Eye Color Quad in Honeymoon Göz Far Paleti

Mor tonlarının egemenliğinde far paletleri

Morlar sizi çok fazla korkutmasın. Özellikle de şeftali tonlarıyla karıştırdığınızda oldukça hoş bir görünümü destekliyorlar. Ruh halinize bağlı olarak bu görünümü yumuşak dokunuşlarla sağlayabilir veya dramatik bir görüntü için mor tonun dozunu artırabilirsiniz.

Huda Beauty Obsessions Eyeshadow Palette Precious Stones Collection in Amethyst

Dramatik göz makyajı arayışında olanlara

Cesur dramatik bir göz makyajı görünümü istediğinizde, bu palet her zaman elinizin altında olmalı. Renkler inanılmaz derece de pigmentlidir ve tozutmadan kolaylıkla uygulanır.

Nars Ignited Far Paleti

en ideal far paletini arayanlara

Nars Ignited Far Paleti, her zaman kullanabileceğiniz kahverengi nötr tonlara, çarpıcı etki yapacak mor tonlar içeriyor. Zengin yapılı matlarla başlar, yoğun etkili ve ipeksi yapıda ışıltılı ve pırıltılı tonlar ile devam eder. Bu çok yönlü, zengin pigmentli farları tek bir renk tonu bile tek başına kullanabilirsiniz. Daha dramatik bir görünüm için nötr ve mor tonlarını birlikte kullanmayı deneyin.

Bobbi Brown Ultra-Violet Göz Far Paleti

Parlak mor tonları hala biraz cesur buluyorsanız nötr tonlarla yumuşak bir denge sağlayabilirsiniz. Mat ve ışıltılı tonlardan oluşan Bobbi Brown Ultra-Violet Far Paleti çok yönlü bir kullanım sağlıyor.

Uygun Fiyatlı Far Paletleri +

Kullanışlı renkler, çoklu renk seçeneği ve uygun fiyat… Far paletleri söz konusu olduğunda aradığımız özelliklerçoğu zaman bu kadarla sınırlı olabiliyor. “Göz alıcı bir makyaj için en uygun fiyatlı far paletleri de benim için öncelik” diyorsanız, önerilerimiz aşağıda.

E.l.f. Everyday Smoky Eyeshadow Palette

Revolution x Sebile

Essence How to Make Nude Eyes Palette

Maybelline The 24KT Nudes Eyeshadow Palette

NYX Ultimate Shadow Palette in Warm Neutrals

E.l.f. Everyday Smoky Eyeshadow Palette: Pek çok smokey far paleti; sonradan asla kullanmayacağınız simli onlarca gereksiz ton içerir. Ancak bu on renkli palet simliden satene; hatta kayısı tonuna kadar geniş bir renk yelpazesini tek bir pakette sunarak Cumartesi gecesi için ideal ürününüz olmaya adaylığını koyuyor.

Essence How to Make Nude Eyes Palette: Bejden espresso rengine uzanan altı nude tonuyla bu palet; tüm cilt tonlarına uymasıyla da kalbimizi çalıyor.

Maybelline The 24KT Nudes Eyeshadow Palette: Aslında paletin adı her şeyi açıklıyor. Altın gibi ışıldayan bu renkler ile özellikle dikkat çekici gece makyajları yapabilirsiniz.

NYX Ultimate Shadow Palette in Warm Neutrals: Kahverengi tondaki paletler artık sizi sıkıyor olabilir ancak içerisinde simli, yanar döner ve mat tonları barındıran bu palet ile sıkılmayacağınız kesin.

Rimmel London Magnif’Eyes Shadow in London Nudes Calling: Pembe/bordo/mor tonlarında göz makyajlarından hoşlanıyorsanız; başucu paletinizin bu olacağından eminiz!

Revolution x Sebile: Kozmetik markası Revolution, bir ilke imza atarak influencer Sebile Ölmez ile çarpıcı bir koleksiyon ortaya çıkardı. Revolution x Sebile koleksiyonunda yer alan far paletleri Day 2 Day ve Night 2 Night, gündüz ve gece makyajına özel olarak sunduğu renk çeşitleriyle sizi her gün farklı ve bambaşka bir makyaj deneyimine davet ediyor.