Gün Sonuna Kadar Kalıcı En İyi Likit Farlar

Pratik uygulanması ve pigmentasyonları ile favorimiz olan likit farlar; kalıcılıkları ile de makyaj çantamızı tamamen ele geçirmeye hazır!

Pek çok konuda olduğu gibi makyaj konusunda da klasiklerden vazgeçemiyoruz. Yani toz farlar gibi! Ancak son bir kaç yıldır makyaj sektöründe yükselişe geçen likit farlar; elle de kolayca kontrol edilebildiğinden ve gün içerisinde daha az bozulma riski olduğundan kesinlikle favorilerimiz arasında.

Özellikle likit farlar söz konusu olduğunda; ışıltılı ya da metalik olanlarının daha çok rağbet gördüğü de bir gerçek. Tabii bu da daha pratik parti makyajı demek!

İşte gün sonuna kadar kalıcılık sağlayan en iyi likit far önerileri…

#1 E.l.f. Cosmetics Aqua Beauty Molten Liquid Eyeshadow

E.l.f. Cosmetics Aqua Beauty Molten Liquid Eyeshadow

Tabii ki ihtiyacınız olmayan bir şeye para harcamanızı istemeyiz ancak inanın ki bu ürüne değecek. Üstelik zaten en iyi uygun fiyatlı likit farlardan biri! Simleri asla göz kapağının katlanma noktasında birikmiyor.

#2 Wet n Wild Megalast Liquid Catsuit Liquid Eyeshadow

Wet n Wild Megalast Liquid Catsuit Liquid Eyeshadow

Bu metalik likit farı kullanırken, sürdükten sonra kuruyana dek beklediğinizden emin olun. Islak yapısı kuruduktan sonra en başarılı göz makyajlarınızdan birine imza atmanızı sağlayacak. Bir kez kuruduktan sonra kalıcılığı da cabası!

#3 Cover FX Shimmer Veil

Cover FX Shimmer Veil

Bu kalıcı likit farları aynı zamanda aydınlatıcı olarak veya dudaklarınıza gloss olarak da kullanabilirsiniz.

#4 Glossier Lidstar

Glossier Lidstar

Daha yumuşak bir görünüm istediğinizde; bu yarı şeffaf ancak gün sonuna dek kalıcı likit farlar sizi yarı yolda bırakmayacak. Üstelik istediğiniz rengi tek seferde vermekle birlikte, yoğun bir görünüm için istediğiniz kadar kat uygulayabilirsiniz.

#5 Stila Shimmer & Glow Liquid Eye Shadow

Stila Shimmer & Glow Liquid Eye Shadow

Gelmiş geçmiş en ikonik likit farlardan biri. 13 farklı rengi var ve ışıltıları asla gözlerin altına dökülmüyor.

Bu hafif yapılı, su içerikli likit farları sürdükten sonra gün boyu kontrol etmenize ya da öncesinde primer uygulamanıza hiç gerek yok!

#6 RMS Beauty Eye Polish

RMS Beauty Eye Polish

Sadece kalıcı bir far değil, aynı zamanda içeriğindeki hindistan cevizi ve jojoba yağları ile göz çevresini nemlendirerek cilt bakımı da sağlıyor.

#7 Milk Makeup Eye Pigment

Milk Makeup Eye Pigment

Tek sürüşte bile yüksek pigmentasyon sağlayan bu ürün; kalıcı olmasına rağmen gün sonuna dek ipeksi bir dokuda kalıyor.

#8 Giorgio Armani Beauty Eye Tint Eyeshadow

Giorgio Armani Beauty Eye Tint Eyeshadow

Yenilikçi formülü ile en ufak bir bozulma göstermeden 16 saate kadar kalıcılık sağlayan bu far kesinlikle favorilerimizden.