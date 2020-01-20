Gözlerinizi Daha Büyük Gösterecek Makyaj İpuçları

Makyaj yapmanın en güzel yanı görünümümüzde değiştirmek istediğimiz bazı noktaları birkaç dokunuşla bambaşka bir hale getirebilmek! Daha dolgun dudaklar mı istiyorsunuz? Dudak kalemiyle bir çerçeve, ardından ruj. İşlem tamam. Daha kemikli bir yüz görünümü mü arzuluyorsunuz? Kontür tam da bunun için var!

Gözlerinizin Daha Büyük Görünmesini Nasıl Sağlarsınız? +

Gözlerinizin daha büyük görünmesi için de yapabilecekleriniz var. Önereceğimiz makyaj ipuçlarını uygulayarak çok daha iri gözlere sahip olabilirsiniz. Bu doğal ve güzel makyaj adımlarını denemenizi öneriyoruz.

#1 Kirpiklerinizi kıvırın.

Siz de güne başladığında maskara uygulamadan uyandığını hissedemeyen kadınlardan mısınız? Maskara fırçası kirpiklerinizi yukarı doğru taradığı için bakışlarınız çok daha açık ve canlı olur. Daha enerjik ve canlı bakışlar için kirpiklerinizin desteği şart. Siz maskara uygulamak istemediğiniz günlerde de gözleriniz daha büyük görünsün istiyorsanız kirpik kıvırıcılardan yardım alabilirsiniz. Kıvırma ürününüzü kirpik diplerinize yerleştirip bir süre bekleyin. Farkı görebiliyorsunuz, değil mi?

KAŞLARINIZI DOLDURMAYI UNUTMAYIN

#2 Kaşlarınızı özenle şekillendirin.

Kaşlar bakışlarınızı muazzam derecede etkiler. Kaşlarınızın şeklini ve kaş doldurmanın önemini es geçmeyin. Daha gür ve doğal görünümlü kaşlar, gözlerinizi olduğundan daha iri gösterir. Doğuştan gür kaşlara sahip değilseniz, kaş ürünlerinden destek almanızı öneririz.

#3 Gölgeli makyaj ile illüzyon yaratın.

Gölgeli makyajlar da gözlerinizi büyük göstermede oldukça başarılı. Bunun için alt kirpik diplerinize kahve tonlarında far uygulayın. Aynı renk tonunu göz kapaklarınıza da uyguladığınızda bakışlarınızdaki canlılığı fark edeceksiniz.

KİRPİK DİPLERİNİZE FAR UYGULAYARAK GÖZLERİNİZİ İRİ GÖSTERİN

#4 Beyaz göz kaleminin sihrinden yararlanın.

Alt kirpik dibine ya da göz içine çekeceğiniz beyaz göz kalemi, gözleri daha büyük gösterme konusunda adeta harikalar yaratıyor! Bu uygulamayı sadece beyaz göz kalemi ile değil, ten rengi göz kalemiyle de yapabilirsiniz. Bakışlarınızın çok daha canlı olduğunu fark edince göz kalemlerini makyaj çantanızdan ayıramayacaksınız.

#5 Göz pınarlarınızı aydınlatın.

Daha büyük gözler için uygulayacağınız bir diğer güzellik hilesi ise göz pınarlarınızda yaratacağınız aydınlık olacak. Bu aydınlığı isterseniz aydınlatıcı ten ürününüzle dilerseniz de simli gümüş-altın renkte göz farlarıyla yaratabilirsiniz. Uygulama noktası ise göz pınarları!

GÖZ PINARLARINA AYDINLATICI UYGULAYIN

#6 Eyeliner ile daha iri gözler!

Eyeliner uygulamayı seviyorsanız şanslısınız. Yumuşak görünümlü eyeliner gözlerinizin daha iri görünmesini sağlayacak. Fırça yardımıyla eyeliner’ı rahatça dağıtabilir, böylece abartısız bir güzellik görünümüne kavuşurken gözlerinizin de daha büyük olmasını sağlayabilirsiniz.

EYELİNER İLE BÜYÜK VE CANLI GÖZLER

#7 Siyah maskara gözlerinizi daha büyük gösterecek.

Siyah maskara ile iri gözlere kavuşmak çok kolay. Tek adımda daha büyük gözlere kavuşmak için siyah maskaraya yatırım yapmanızı öneriyoruz.

SİYAH MASKARA GÖZLERİ BÜYÜK GÖSTERMEDE OLDUKÇA ETKİLİ

#8 Takma kirpiklerden destek alın.

Uzun takma kirpikler de gözlerinizi daha büyük göstermenin bir yolu. Günlük kullanımda diğer ipuçları kadar rahatlık sunmasa da özel günlerde tercih edebilirsiniz.

Makyaj yapmadığınız zamanlarda da gözleriniz büyük ve iri görünsün istiyorsanız bize kulak verin!