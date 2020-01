Tüm Zamanların En İyi Maskara Markaları

Makyajın olmazsa olmazı maskara, ya da bir diğer ifade şekliyle rimel; doğru seçilip tek başına kullanıldığında bile ortaya inanılmaz sonuçlar çıkarabiliyor. Ama bunun için öncelikle o “kusursuz” maskarayı bulmanız gerekiyor.

Artık öyle maskaralar var ki, tek sürüşte kırmızı halı bakışlarına sahip olabilir, su geçirmez özellikleri sayesinde korku filmlerinden fırlamış bir görüntünün önüne geçebilirsiniz. Ancak bu kadar seçenek arasında en iyisini bulmak zorlu olabilir.

Neyse ki bu listede sizin için akma yapmayan, bulaşmayan, kirpikleri tek tek ayıran veya takma kirpik görüntüsü yaratan uygun fiyatlı drugstore ya da lüks maskara önerilerini biraraya getirdik.

İşte tüm zamanların en iyi maskaraları…tüm zamanların en iyi maskaralarını derledik;



Dior Diorshow Iconic Overcurl

Dior Diorshow Iconic Overcurl

Kirpiklerinizi bir kaşık gibi kavrayarak kıvırıp tek tek ayıran bu maskara, yıllardır en iyi maskara önerileri listelerinin tepe sırasında yer alıyor. Üstelik dolgun ve kalıcı bir görünüm de sunuyor.

Dior Diorshow Iconic Overcurl

Yves Saint Laurent Volume Effet Faux The Shock Maskara

Eğer daha siyah ve daha kalın kirpikler istiyorsanız, bu maskara sizin yeni kutsal ürününüz olabilir. Düz ve diken gibi kirpikler sevenler için ideal.

CLINIQUE Chubby Lash Fattening Mascara

CLINIQUE Chubby Lash Fattening Mascara

Maskara önerilerimizden biri de Clinique markasına ait. Harika formülü sayesinde istediğiniz yoğun görünüm için istediğiniz tekrarda uygulayabileceğiniz bir maskara.



Maybelline Volum’ Express The Falsies Push Up Drama™ Mascara

Maybelline Volum’ Express The Falsies Push Up Drama™ Mascara

En iyi drugstore maskaralara Maybelline’in sahip olduğuna eminiz! Daha kıvrık kirpiler için kesinlikle ihtiyacınız olan maskara bu! Üstelik gün boyu kirpiklerinizin o şekilde kalmasını da sağlıyor!

Charlotte Tilbury Full Fat Lashes

Charlotte Tilbury Full Fat Lashes

Ünlü makyaj artisti Charlotte Tilbury’yi yoğun kirpikleri olmadan görmek imkansız. Tilbury bu standartı kendi makyaj markasına da yansıttı ve ortaya bu mucizevi sonuçlar doğuran maskara çıktı.

Bobbi Brown Everything Mascara

Bobbi Brown Everything Mascara

Kirpiklerinizi tek tek ayrılmış bir görüntüye kavuşturmak için harika bir seçim. Aynı zamanda kirpiklerinizi de besleyerek bakım yapıyor.

Too Faced Better Than Sex Mascara

Too Faced Better Than Sex Mascara

İsmi bile baştan çıkarıcı değil mi? Kolajen etkili içeriğiyle uzun ve kıvrık kirpikler vaat ediyor.

Dior Diorshow Lash Extension Effect Mascara

Dior Diorshow Lash Extension Effect Mascara

Gerçek bir klasik olduğunu yeniden hatırlatmamıza gerek yok diye düşünüyoruz. En iyi maskara markalarından biri olan Dior, bu ürünüyle de asla hayal kırıklığına uğratmadan takma kirpik etkisi yaratıyor.

YSL Faux Cils Mascara Volume

YSL Faux Cils Mascara Volume

En iyi maskara markalarnıdan biri de kuşkusuz ki YSL. Bu ünlü maskara, koyu renk ve dolgun kirpikler vaat ediyor hem de gün boyu dökülme,akma ya da kaşınma gibi sorunlar olmadan! Sadece ürünün kendisi değil, klasikleşmiş altın rengi şişesi de ikonik konumda.

Eyeko Sport Waterproof Mascara

Eyeko Sport Waterproof Mascara

Suya dayanıklı ve etkileyici sonuçlar yaratan bu maskara, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

Benefit They’re Real!

Benefit They’re Real!

İsminden de anlayabileceğiniz gibi, çokça “kirpikleriniz takma mı?” sorusuyla karşılaşmanıza sebebiyet verebilecek bir maskara bu!

Clinique High Lengths Mascara

Clinique High Lengths Mascara

İlk kez piyasaya çıktığı 2010 yılından beri klasikler arasında yer alan bu maskara, uzun ancak doğal görünümlü kirpikler elde etmenize yarıyor.

Maybelline Great Lash

Maybelline Great Lash

Kirpiklerinizi keskin bir siyah ton ile çerçeveleyen bu maskara, uygun fiyatıyla da en iyi maskara önerilerinden biri.

Lancôme Monsieur Big Mascara

Lancôme Monsieur Big Mascara

Adı kadar formülü de fazlasıyla zekice! Ultra kaldırma gücüne sahip fırçasıyla kirpikleri ağırlaştırmadan mükemmel görünüm sağlıyor.

L’Oréal Voluminous Lash Paradise Washable Mascara

L’Oréal Voluminous Lash Paradise Washable Mascara

“En iyi maskara markası hangisi?” sorusunun cevaplarından biri olan L’oreal, bu ürünüyle de konuunu hakettiğini bir kez daha kanıtladı. Sadece hacimli kirpikler yaratmasıyla değil, şık ambalajıyla da kalbimizi çalan bir maskara.