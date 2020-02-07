Hiç Oscar Kazanamayan En Ünlü 10 Oyuncu

9 Şubat akşamı gerçekleşecek 92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişimiz sürüyor.

Oscar heyecanımızı körükleyen 2019’un aday isimlerine göz atmayı da unutmayın. Hatta Oscar gecesi öncesi izlemek için bir listeye ihtiyacınız varsa da, “Oscar ödül gecesi öncesinde izlemeniz gereken 10 film” listemiz tam karşınızda.

Peki, şu ana kadar önemli filmlerde şaşırtan karakterlerle karşımıza çıkan ama hiç Oscar kazanamayan oyuncuları hatırlamaya ne dersiniz?

“Aday gösterilmek her zaman için bir şeref …”

Gerçeği biliyoruz. Pek çok ünlü oyuncu o küçük, parlak heykeli statü sembolü olarak kabul ediyor. Ancak Oscar’ı kazanmak, oyunculuk haklarının gerçek bir göstergesi midir?

Johnny Depp

Hiç Oscar kazanamayan oyunculardan biri de J ohnny Depp

Hollywood’un en popüler aktörlerinden biri olan Johnny Depp, ilginç rollerle risk alma konusunda bir üne sahip. Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti ve Sweeney Todd filmlerindeki performanslarıyla aday gösterildi ama kucakladığı bir heykelciği yok.

Glenn Close

Glenn Close

Glenn Close, beş kez Oscar’a aday gösterildi ama o altın heykeli kovalamak yerine, işine daha çok odaklandı ve unutulmaz karakterlerle hafızalarda yer etti.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr., ikna edici oyunculuk yeteneğiyle, iki kez aday gösterildiği Akademi Ödülleri’nden eve eli boş dönen oyunculardan.

Joaquin Phoenix

2019’un en çok konuşulan oyuncularından; Joaquin Phoenix

İnanması zor ama Joaquin Phoenix de Oscar heykelciği kazanamamış oyunculardan. Joker filmindeki rolüyle “En iyi erkek oyuncu” kategorisinde bu yılın muhtemel en güçlü adaylarından olan Phoenix, daha önce iki kez Oscar’a aday gösterildi ama heykelcik ondan kaçmaya devam ediyor. 2019 ve 2020 yıllarını bol ödülle dolduran Phoenix, bakalım bu yıl Oscar’a sahip olacak mı?

Annette Bening

92. Oscar ödül töreni

Usta oyuncu Bening, tam dört kez Akademi Ödülleri’ne aday gösterildi. American Beauty, Being Julia ve The Kids Are Alright, onun etkileyici performanslar sergilediği filmlerden.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer da çeşitli Oscar adaylıklarından eli boş dönen yıldızlardan. The Fabulous Baker Boys ve Love Field filmlerindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde, Dangerous Liaisons filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisi için aday gösterildi.

Hugh Jackman

Hugh Jackman

Les Misérables filmindeki rolüyle Oscar’a bir kez aday gösterilen oyuncu, heykelciği ne zaman kucaklayacak merakla bekliyoruz.

Amy Adams

amy adams

Amy Adams, sergilediği performanslarla sekiz yıl içinde Akademi Ödülü’ne beş kez aday gösterildi ve henüz hiç kazanamadı.

Harrison Ford

Dünyanın en başarılı oyuncularından olan Harrison Ford, Oscar’a sadece bir kez aday gösterildi.

Tom Cruise

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Tom Cruise da, hiç kazanamayan isimlerden.