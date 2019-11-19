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İkizler Burcu ( 21 Mayıs – 21 Haziran )

İkizler Burcu Erkeğinin Genel Özellikleri

İkizler burcu erkeğinin genel özellikleri arasında ilk olarak her işe yatkın kişilik gelir. Çok çabuk düşünen İkizler burcu erkeği, çok çabuk da hareket ederler. Bir an neşeli ve bir anda da mutsuz olabilirler ve başkaları İkizler’i anlamakta zorlanabilir.

Akıl ve zeka özellikleri arasında kavrama gücü, mantık ve entelektüellik sayılabilir. İkizler burcu erkeğinin akıl ve zekasının yanında bir de değişim özelliği bulunur. Bu özellikleri arasında; eyleme geçmek, yeni fikirlere ve oluşumlara yatkınlık, esneklik, başka mekanlar keşfetmek sayılabilir.

İkizler Burcu Genel Özellikleri



İkizler Burcu Erkeğini Etkilemek

İkizler burcu erkeğinin mizacı söyledikleri anlaşılan ve eleştirilmekten korkmayan bir yapıdadır. İkizler burcu kişiliği gevezelik, çekingenlik, kararsızlık, kurnazlık gibi şeylerle karşılaştığında kendisini bu tarz davranışlardan korumayı beceremeyebilir. İkizler burcunda güneş çok iyi bir konumdadır. İkizler burcu kişiliği çevresindeki kişilere yardım etmeyi sever fakat bu yardımseverliği akrabalarından ziyade arkadaşlarına karşıdır.

İkizler burcu erkeği genel ilgi odağı olmayı sever ve yanında kendini iyi hissettiği kişilerin bulunmasına önem verir. Entellektüel insanlarla dostluk kurmayı seven İkizler burcu erkeği kişiliği, aynı anda farklı işleri yapmayı da iyi becerir.

Kişilikleri ve yaşam tarzları İkizler burcu erkeğinin tek ifadesi denilebilir. Cazibeli, liderlik yeteneğine sahip, neşeli, iyimser insanlardır. Bu yüzden onları etkilemek için bu anahtar kelimelere odaklanabilirsiniz.

İkizler burcu erkeği kolay kolay bir öğüdü, başka birinin önerisini de kabul etmez. Tartışmalarda haklı çıkmayı çok seven İkizler burcu erkeği, tartışmayı sürdürür ve karşındakini bastırabilir. Çift yönlü kişiliği onu tekrar çok yönlü ilgi ve isteklerin heyecanlı dünyasına alabilir.

İkizler burcu genel ilgi odağı olmayı sever

İkizler Burcu Erkeğinin Karakteri

İkizler burcu erkeği zeki, nazik, güzel ve etkili konuşan ve cazibeli karakteriyle dikkat çeken biridir. Pratiktir ve sorunları kolayca çözmesiyle bilinir.

Değişken bir yapıya sahip olan İkizler burcu erkeğini çoğu zaman anlamak zor olabilir. Sürekli ilgi bekler ve çocuksu yapıda olduğu da bir gerçektir. Aklına koyduğunu mutlaka yapan İkizler burcu erkeği, özgürlüğüne de düşkündür. Kısıtlanmaktan, emir almaktan, rapor vermekten hoşlanmaz. Kendi işini kendisi yapmayı sever.

Çift kısmetli olan İkizler burcu erkeği, insanlarla kolay diyalog kurar ve sözünü dinletir. Bu özellikleriyle de karşı cinsin hemen dikkatini çeker.

İkizler Burcu Erkeğinin İş Yaşamı ve Parasal Durumu

İşi ile ilgili çok titiz olan İkizler burcu erkeği, yeni projeler ve fikirler üretmekten keyif alır. Maddi konularda da değişken olan İkizler burcu erkeği, bazen çok bonkör bazen ise çok cimri olabilir. Fakat para idaresi ve tutumluluk açısından İkizler burcu erkeği biraz zayıf sayılabilir. İkizler erkeği savurganlığı sever ve para konularında fazla tutumlu olduğu söylenemez.

Aşk hayatında fantastik

İkizler Burcu Erkeği Aşk Hayatı

İkizler burcu erkeği, aşk hayatında gerçekten karmaşık bir görüntü ortaya koyar. Ciddi beraberliklerden pek hoşlanmayan bir görünümde olsa da gerçekte İkizler burcu erkeği öyle olmayabilir. Sevdiği kadının kendinden uzakta durması İkizler burcu erkeğini o kadına daha çok yaklaştırır ve çılgına çevirir. İkizler burcu erkeğini baştan çıkarmak için ona fazla yaklaşmayın.

Birlikte olduğu kadına, sürprizler yapar, deli dolu bir aşk hayatı yaşatabilir. Aşk hayatında fantastik olan İkizler burcu erkeği, genç yaşlarda ciddi beraberliklerden hoşlanmaz.

Aşık olmadığı zaman ciddi beraberliklerden uzak durma eğiliminde olan İkizler burcu erkeği, aşık olduğu zaman ise gözü sevdiği kadından başkasını görmez. Evlilikten sürekli kaçan bir görüntü çizen İkizler burcu erkeği, gerçekten severse eğer gözünü karartıp hızlı bir şekilde evlenme kararı bile alabilir. Ancak İkizler burcu erkeğinin hızlı aldığı kararlar hüsranla da sonuçlanabilir.

İkizler burcu erkeği genel olarak evlendikten sonar durulur ve eski halinden eser kalmaz. Gözü sevdiğinden başkasını görmez.

İkizler Burcunun Uyum Burçları: Koç ve Aslan

İkizler Burcu Aşk Uyumu: Yay

Sevdiği kadın için elinden geleni yapar

İkizler Erkeklerinin Cinsellik Anlayışı

Cinsellikte oldukça deneyimli olan İkizler burcu erkeği, bu deneyimini sık sık partner değiştirmesine borçludur. İkizler erkeğinin genç yaşlarda pek sadık olduğu söylenemez ancak işin ucunda sevdiği bir kadın varsa her şey değişir. Sevdiği kadın için elinden geleni yapacak olan İkizler erkeğinin yine de zihninden geçenleri bilmek imkansızdır.

İkizler burcu erkeğini elinizde tutmak istiyorsanız onu şaşırtmaya başlayabilirsiniz. Cinsellikle deli dolu, fantezi dünyasına meraklı ve maceracı bir yapıdadır. Kendini kontrol etmekte zorlandığı dönemler geçirebilir. Bazen sizi ilgiden bunaltacak kadar temas, alaka gösterirken bazen de sizinle hiç ilgilenmeyebilir.

İkizler burcu erkeği partnerine elle temas etmeyi sever

İkizler Erkeklerinin Seks Hayatı

İkizler erkeği çılgın değişken karakterlerini seks hayatlarına da yansıtır. İkizler burcu erkeğinin çok sevdiği seks pozisyonu köpek pozisyonu olarak bilinen pozisyondur. Kontrolün kendi elinde olduğu pozisyonlardan yüksek keyif alan ikizler burcu erkeği, bazen dizginleri partnerine de bırakmaktan keyif alır.

Seks için yer ve zaman değiştirmek onu heyecanlandırır. Sürprizleri sever ve kostümlere bayılır. Erotik ve argo konuşmalardan büyük keyif alan ikizler burcu erkeği, telefonda erotik konuşmaları da sever.

İkizler erkeği nasıl tahrik edilir diye düşünüyorsanız, onu erotik sözlerle, kulaklarını öperek, nefesinizi kulaklarına vererek tahrik edebilirsiniz. okşayarak ve öpüşerek tahrik edebilirsiniz. Elle temas etmeyi sevdiği gibi kendisine temas edilmesini de sever.

ikizler burcu erkeği güzel kokan kadınları sever

İkizler Burcu Erkeği Hangi Ortamlarda Seks Yapmayı Sever?

Evde, ofiste, arabada, seyahatte, sahilde, masada, mutfakta… aklınıza neresi gelirse İkizler burcu erkeği için heyecan vericidir. Bu ortamlarda flört edebilir, seks yapabilirler. Sıklıkla sevgili değiştirdiği için seks konusunda tam bir profesyoneldir.

İkizler burcu erkeğinin beraber olduğu kadının güzel kokması onun için çok önemlidir. Sık sık koku seçeneklerini değiştirmeniz bile onun heyecanlanmasını sağlayacaktır.

İkizler burcu erkeğini anladığımıza göre diğer burçların yatak odası sırlarını da öğrenmek için haberimize davetlisiniz!

İkizler Erkeğinin Seks Yaşamında Diğer Burçlarla Olan İlişkisi

İkizler burcu erkeğinin birlikte olmaktan büyük keyif alacağı burç kadınları terazi ve kovadır. Çünkü bu iki burcun kadını, İkizler erkeğinin özgürlüğüne müdahale etmezler. Terazi ve kova kadınları baskıcı bir yapıda değillerdir.

Ayrıca kendi gibi değişiklerden hoşlanan yay burcu kadını ile iyi bir çekim yaşayabilir. İkizler burcu insanları yeni şeylerden ve değişimlerden hoşlanırlar. Birlikte oldukları insanların da bu yeniliklerden hoşlanmasını isterler.

İkizler Burcu erkeği ideal eşiniz olmayabilir. Burcunuza göre ideal eşiniz kim? Haberimize göz atın!