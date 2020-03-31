İlişkinizi Karantina Şartlarından Korumanın Yolları

Eşiniz ya da sevgilinizle aynı evde yaşıyor olabilirsiniz. Belki de ayrı yerlerde karantina sürecini geçiriyorsunuz. Psikolojik olarak sancılı bir süreçte olduğumuz inkar edilemez bir gerçek. Tüm bu endişe ve korkuyla birlikte sevdiğiniz kişiyle aynı evde kalmak mı daha zor yoksa mesafeler yüzünden özlem hissetmek mi?

Elbette her iki durum da apayrı zorluklar barındırıyordur. Dünyaca insan ilişkileri açısından sınav verdiğimiz, bencilliği bir kenara bırakmak zorunda olduğumuz bu şartlarda ilişkiniz de en büyük sınavı verenlerden biri.

Peki tüm bu koronavirüs salgını nedenli karantina sürecinden ilişkinizi sapasağlam çıkarmak için neler yapmanız gerekir?

İşte karantina şartlarında ilişkinizi ve aşkınızı korumanın önemli ipuçları:

Etkili iletişimle hissettiklerinizi paylaşın.

İster aynı evde olun ister uzakta, etkili bir şekilde hislerinizi açığa çıkarmanız bu süreçte en önemli adım. Partneriniz stresinizin, endişenizin ya da korkularınızın ondan kaynaklı olmadığını bilmeli.

ilişkiniz karantinadan zarar görmesin

Duygu ve düşüncelerinizi bastırmayıp dürüstçe dile getirin. İnanın bu şeffaf yaklaşımınız sizi birbirinize daha da bağlayacak. Bu yaşanan kriz tüm dünyayı etkilediği için empati kurmakta zorluk çekmeyecek çünkü zaten sizin kadar rahat ifade edemese de zaman zaman aynı umutsuzluğa o da geçiyor. Buna emin olabilirsiniz. Önemli olan o anlık da olsa zihni saran karanlık duygularda birbirinize ışık olmanız.

Bu zorlu günlerde birbirinize sağlayacağınız destek sonsuz kıymetli olacak.

Birbirinize alan tanıyın.

Buna şuan en çok da aynı evde yaşayan çiftler ihtiyaç duyuyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin’de salgın sonrası boşanmaların ve ayrılıkların arttığı gerçeğini hatırlatmak isteriz.

O nedenle gün içerisinde “me time” yaratın. O da siz de kendinizle biraz baş başa kalın. Partneriniz video oyunu oynarken siz de kitap okuyun.

koronavirüs salgınından ilişkiniz nasıl etkileniyor?

İkiniz de evden çalışıyorsanız çalışma alanlarınızı farklı alanlara kurun. Böylece sürekli aynı ortamda bulunmuş olmayacaksınız. Tıpkı tipik bir hafta içinde işe gitmişsiniz gibi birbirinizi özleyebileceksiniz.

Farklı arkadaşlarınızla sohbetler edin. İş sonrası arkadaşlarınızla içtiğiniz kahveleri görüntülü konuşma seanslarına dönüştürün. Böylece partneriniz de siz de dışarıdaki hayatlarınızdan kopmamış olacaksınız.

Yeni bir şeyler deneyin.

Birlikte vakit geçirdiğinizde yapmayı en sevdiğiniz şeylerin yanında hep merak edip deneme şansı bulamadığınız şeyleri birlikte yapın. Yoga mı yapmak istiyorsunuz? Birlikte deneyin. Hem bedeninize, hem ruhunuza hem de ilişkinize iyi gelecek. Birlikte yemek yapın. Her hafta bir dünya mutfağı seçin ve o mutfağın lezzetlerini yapmayı deneyin.

Yenilikleri yatak odasına da taşıyın. Sekste neler deneyebilirsiniz? Farklı fanteziler, değişik pozisyonlar… Tüm bu keşifler size ve partnerinize kendinizi muhteşem hissettirecek.

ilişki zorluklarını atlatmanın yolları

Karantina sürecinde yan yana olamayan çiftler ise farklı oyunlar oynayarak eğlenebilirler. Arkadaşlarınızı da görüşmeye ekleyip görüntülü konuşma uygulamalarında oynanabilecek oyunlar ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Peki cinsellik ne olacak dediğinizi duyar gibiyiz! Etkili sexting hakkında bilmeniz gerekenleri mutlaka okumalısınız.

Gelecek planlarınızla, hayallerinizle ilgili konuşun.

Bulutsuzluk Özlemi ne demiş: “Bir umuttur yaşatan insanı.” İşte o umuda sımsıkı tutunarak gelecekte yapmak istediklerinizi listeleyin. Hayallerinizden bahsedin. Belki bu zamana kadar çok fazla şey ertelediniz ve tüm bu ertelemelerin pişmanlığını duyuyorsunuz. Zor günleri atlatmanın en iyi yolu gelecek güzel günlerde yapabileceklerinize odaklanmak olacak.

Tüm bunlar bittiğinde gitmek istediğiniz yerleri araştırın. Konaklayacağınız otele kadar her şeyi planlayın. Bırakın tüm bunlar bittiğinde geriye sadece rezervasyon ve uçak işlemlerini halletmek kalsın.