İlk Kez Meditasyon Yapacaklara Öneriler

Pandeminin ne zaman geçeceğini düşünmekten zihnimiz yoruldu. Ara sıra uykularımız kaçıyor, yakınlarımıza bir şey olursa diye endişelenmekten kendimizi alamıyoruz. Aşırı stresten yorulduysanız meditasyon zamanınız gelmiş olabilir.

Yeni başlayanlar için en iyi meditasyon uygulamaları da, size yardımcı olmaya hazır.

Meditasyon yapmak çoğu zaman zor. Özellikle günümüzde bir şeye odaklanmak giderek zor bir hâl almaya başladı. Bizi bu dönemde en çok rahatlatacak şeyin odaklanma olduğunu unutmamak gerek. Şayet henüz başlamadıysanız ve denemediyseniz meditasyona bir şans verebilirsiniz. Grup hâlinde meditasyon yapmak kimi zaman zorluk çıkarabiliyor. Odaklanmak isterken, yanınızdaki kişinin nefes alıp veriş sesleri, hırıltılar… Bunların yanı sıra, o kişinin yediği yemekten ötürü oluşan ya da sıktığı parfümün kokusu sizi rahatsız ediyor da olabilir… Etrafınızda birileri varken konsantre olmak gerçekten kolay değil. Meditasyon yapmanın dışında, çalışırken bile zorlanıyor olabilirsiniz. COVID 19’un üzerimizde yarattığı stres, endişe ve panik hâli de maalesef bu durumu artırıyor. Sevdiklerimize sıkı sıkı sarılamamak, onları görememek üzücü olabiliyor.

En iyi meditasyon uygulamaları

Sosyal mesafeyi koruduğumuz şu günlerde, Google’da meditasyonun sıkça aratıldığı görülmüş. Meditasyon, birçok farklı kültürde, farklı türde uygulanıyor. Zihnimizi ve bizi sakinleştiriyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; meditasyonun immün sistemini geliştirdiği, depresyon ve stresi de azalttığı kanıtlanmış. Bu pandemiyle birlikte hepimiz çok yoğun duygular yaşıyoruz. Panik, endişe ve korkuyla başa çıkmaya çalışırken, gereğinden fazla düşünüyor ve ister istemez üzülüyoruz. Meditasyon yapmak bu yoğun duygularla başa çıkmayı bize öğretiyor; bizi terbiye ediyor. Meditasyonu ‘doğru’ yapmak gibi bir rivayet var. Eğer ‘doğru’ yaparsanız, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Buna ulaşamadığınızda, yanlış yaptığınıza dair endişeye kapılırsınız. Yapmayın!

İlk kez meditasyon yapacaksanız…

Daha önce meditasyon yapmadıysanız, üç dakikalık bir süre ile başlayın. Başlamadan önceki hâlinizden biraz da olsa kendinizi iyi hissediyorsanız, devam edin. Kendinizi hazır hissettiğinizde, meditasyon sürenizi üç dakikadan beşe çıkarabilirsiniz. Tıpkı egzersiz yaparken vücudunuzun alıştığını fark ettiğinizde, ağırlıkları artırdığınız gibi… Her gün kendinize belirli bir saat ve yer seçin. Bu bir sandalye üzeri de olabilir, minder de… Düzenli olarak aynı yerde yapmak, alışkanlık kazanmanızı hızlandırabilir. Tek başınıza yapıyorsanız Headspace, Calm ve Ten Percent Happier gibi uygulamalar sizi yönlendirebilir. Bu uygulamalarda size rehberlik eden ve popüler olan meditasyon türleri yer alıyor.

Vücut meditasyon çeşitleri kendinize odaklanmanızı sağlar. Sessiz bir odada, sabit bir pozisyonda,rahatlamış şekilde oturmalısınız. Yalnızca oturuşunuza ve nefes alışınıza dikkat edin. Vücudunuzda olan bitene kulak verdiğinizde, düşüncelerin gidip geldiğini ve arkadaki seslerden etkilenmediğinizi göreceksiniz. Düşüncelerin arasında kaybolduğunuzu hissederseniz, odağınızı tekrar vücudunuza verin ve nefes alın. Oturarak meditasyon yapmaya kendinizi hazır hissetmiyorsanız, hareketlerle de yapabilirsiniz. Bir görevi yaparken, vücudunuza ve ellerinize olan dikkati dağıtmamaya çalışın. Hayal kurmaya, kafanızda bir şeyler planlamaya ve endişelenmeye başladığınızı fark ederseniz; yaptığınız fiziksel aktiviteye odağınızı tekrar vermeye çalışın. Deneyin, farkı göreceksiniz…