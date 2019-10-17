Instagram’da Hoşlandığınız Kişinin Dikkatini Çekme Yolları

Sosyal medyada uzun süredir stalk’ladığınız “o” kişinin artık dikkatini çekmek istiyorsanız; önerilerimize kulak vermelisiniz!

1) Selfie’lerinizi taze tutun

Doğru ışık ile çekilmiş ve filtre rötuşlanmış selfie’ler... Burada anahtar; kendinizi rahat hissettiğiniz doğru selfie’leri paylaşmanız.



? Kendall (@kendalljenner)’in payla?t??? bir gönderi ( 8 May, 2018, 4:37ös PDT )

2) Sadece yeni fotoğrafları beğenin

Evet sizi anlıyoruz; birini beğendiğiniz zaman; hesabında muhtemelen paylaştığı ilk fotoğrafa kadar stalk’lıyorsunuz. Bu durumda yanlışlıkla parmağınızla 17 ay öncesinden bir fotoğrafı beğenmemek için ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Hatta mümkünse ekrana bakın ama dokunmayın! Ya da instagram sayfasını açtıktan sonra telefonunuzun hücresel verisini kapatabilirsiniz.

3) Selfie’ler ile mesaj gönderin

Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; karşı tarafın yüklediği selfie’leri özellikle beğenmeniz gerekiyor. Bu bir sinyal anlamına gelecektir.

Aslında sadece paylaştığı selfie’leri beğenerek bile bir sinyal gönderebilirsiniz.

4) Yorumlar bir anahtardır

İyi zamanlanmış ve zekice bir yorum her zaman 1000 beğeniye değerdir. Ama yorumu sade tutmanız gerektiğini unutmayın!

peaches and the mangos Kendall (@kendalljenner)’in payla?t??? bir gönderi ( 29 Kas, 2017, 8:03öö PST )

5) Story yaratın

Storylerinizin karşı tarafı sizinle konuşmaya çekecek; onun ilgi alanlarını yansıtan şekilde yaratabilirsiniz. Ortak ilgi alanlarınızın olduğunu görmesi, kendisini size yakın hissetmesine neden olacaktır.

6) Emojiler konusunda dikkatli olun

Her emojiyi herkesin aynı şekilde anlamadığını bilmeniz gerek. Sizin için beğenme ibaresi olan bir emoji, ona kötü bir anlamdaymış gibi gelebilir. Aynı zamanda çok fazla çocuksu bir görünüm yaratmamak için emojileri çok sık kullanmamalısınız.

7) Bunu gizli olarak yapın

Yine de fotoğraflarının altına sık sık yorum yapmanız yerine; storylerine mesaj atarak birebir konuşmanızı öneririz!