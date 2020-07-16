Kanye West Başkanlık Yarışından Çekildi

Geçtiğimiz haftalarda ABD başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Kanye West, herkeste şok etkisi yaratmıştı. Bu açıklamanın 2 hafta sonrasında ise Kanye West bu kez başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

West’in seçim kampanyasına özel kurduğu ekipten Steve Kramer’ın açıkladığı karar; en az aday olduğunu söylemesi kadar konuşulacak gibi duruyor.

Seçim kampanyası için 180 kişilik bir ekip kuran West için Kramer; “Yarıştan çekildi. Tüm planlar iptal edildi. Kanye hakkında iyi ya da kötü söyleyecek bir şeyim yok. Başkanlık yarışına ilk kez giren her aday böyle sarsıntılar yaşar” dedi.

West’in bu kararında; yapılan bir anketle Donald Trump ve Joe Biden’ın karşısında yarışırsa yüzde 2’den az oy alacağının ortaya çıkmasının da etkili olduğu konuşuluyor.

Kanye West, son olarak markası Yeezy ve GAP’in 10 yıllık anlaşma imzalamasıyla gündeme gelmişti.