Karantina Döneminde Sağlıklı ve Pratik Yemek Yapmanın Yolları

Koronavirüs / COVID-19 nedeniyle evden çıkmadığımız bu günlerde sağlığımıza; yani beslenmemize de oldukça dikkat etmemiz gerekiyor.

Evde olduğunuz sürelerde elinizin abur cuburlara gittiğinin farkındayız. Ancak temel püf noktalarına uyarak mutfağa da girip sağlığınız yemek pişirmeniz gerekiyor.

Eğer en son mutfağa girdiğinizden bu yana çok fazla zaman geçtiyse bu püf noktaları çok işinize yarayacak!

Basit tutun

İlk günden Julia Child ya da Martha Stewart olmanızı kimse beklemiyor. Mümkün olduğunca az malzemeyi içeren kolay, hızlı yemek tarifleri ile başlayın. O gün kullanacağınız ana malzemenizi düşünün ve oradan gidin. Basit, ev yapımı tarifler için internet siteleri bir yana Youtube’a “20 dakikada lezzetli makarna tarifi” yazıp çıkacak sonuçları bile deneyebilirsiniz.

mutfağınızda baharata yer verin

Temel gereçlere yatırım yapın

Doğru araçlar ile pişirmeyi sonsuz derecede daha keyifli hale getirin. İyi bir şef bıçağı, iyi bir kesme tahtası ve güvenilir bir maşa gibi… Eğer evde yoksa, kapıya getiren hizmetleri tercih edebilirsiniz.

Slow Cooker varsa kullanın

Yemek pişirme makinesi alıp bir köşeye attıysanız kullanmanın tam zamanı! Malzemeleri atın, zamanı kurun ve en sevdiğiniz Netflix dizisini açın!

Baharata yer verin

Alerjinizin olmadığı baharatlardan seçim yaparak her yemeğinizi baharatlarla renklendirmeye özen gösterin. Üstelik baharatlar COVID-19 salgınında güçlendirmeniz gereken bağışıklık sisteminiz için de önem teşkil ediyor.

Mesela biberiye yüksek miktarda C, D, E ve K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller barındırdığından bağışıklık sistemi için en yararlı baharatların başında geliyor. Tarçın, zerdeçal, zencefil, nane,kekik, fesleğen ise bağışıklık sisteminizi güçlendirecek diğer baharatlar.