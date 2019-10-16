Kilo Aldırmayan 8 Abur Cubur

Hem açlığınızı yatıştıran hem de vücudunuzun ihtiyacı olan sağlıklı bileşenleri sunan bu ara öğün seçeneklerini deneyin. Kilo aldırmayan abur cuburları merak edenlere özel sekiz öneri!

Abur cubur denildiği zaman hemen herkes genelde meseleyi; hazır, paketlenmiş, işlenmiş ürün olarak algılar. Evet, bunlar abur cuburdur ancak tam yemek yerine geçmeyen, iştahı kapatan, yanlış zamanda tüketilen birtakım gıdalar da abur cubur kategorisinde yer alır. Abur cubur olarak sayılan ama sağlığımıza zararı bulunmayan, aksine birçok faydası olan gıdalar da mevcut. Sağlıklı abur cubur meselesinde artık netleşmenin vakti geldi. İşte karşınızda sağlığınız için tüketmeniz gereken abur cuburlar.

Az kalorili abur cubur atıştırmalık isteyenler için biçilmiş kaftan!

#1 Yoğurt + Yulaf Ezmesi + Ceviz

Diyet abur cubur yiyecekleri aramayın. Bu lezzetli ve sağlıklı abur cuburu hazırlamanın süresi sadece 2 dk.

Yulaf ezmesinin içerdiği lifin yapısı farklıdır. Bu farklı yapı sindirim sisteminiz üzerinde olumlu etki yaratır. Sindirim problemlerinizi gidermeye yardımcı olan yulaf, yanına yoğurt ve ceviz eklenince de olumlu etkisini maksimum düzeyde hissetmenizi sağlıyor.

#2 Kalamata Zeytin

Zeytin mucizesi artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Sağlıklı atıştırmalık arıyorsanız eğe, Kalamata; namı diğer eşek zeytini ile aranızı açmayın.

Karşınızda, kilo aldırmayan abur cubur şampiyonu: Kalamata zeytin. Etli dokusu ve tuzlu lezzetiyle patates cipsi kadar tatmin edici olacaktır. Boş kalori almamış olmanız da cabası. Üstelik zeytinin içerdiği yağın yüzde 75’i kalp dostu tekli doymamış yağlardan oluşuyor. 90 kalori, 8 gr yağ, 4 gr Karbonhidrat, 2 gr lif, 1 gr protein, 460 mg sodyum.

Az kalorili abur cuburlar neler? diye merak edenlerin yüzünü güldüren bir lezzet!

#3 Bir Kase Yağsız Patlamış Mısır

Bu miktarda yiyeceğiniz patlamış mısırda bir dilim tam tahıllı ekmekten daha fazla lif bulunuyor. Hem elinizi hem de ağzınızı oyalayarak sizi memnun edeceği kesin… 94 kalori, 1 gr yağ, 17 gr karbonhidrat, 3,5 gr lif, 3 gr protein, 214 mg sodyum

#4 Meyveli probiyotik yoğurt

en az kalorili abur cuburlar listesinin vazgeçilmezlerinden Meyveli probiyotik yoğurt

Probiyotik yoğurtlar kilo yapmayan, sağlıklı gıdalardır. Hem sağlıklı hem de tatmin edici bir abur cubur tarifi isteyenler, probiyotik yoğurtlarının içerisine istediği meyveyi ekleyebilirler. Marketten hazır almak isteyenler ise pratik ve eğlenceli bir abur cubur olan meyveli yoğurtların probiyotik lif içerenlerini tercih etmeliler. Probiyotik yoğurtların, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini göreceksiniz.

#5 Süt + bitter çikolata

Çikolatanın mutlu eden bir besin olduğunu biliyoruz. Son yapılan araştırmalara göre çikolata metabolizmanızı da hızlandırıyor. Bu kilo aldırmayan abur cubur, sütle birlikte ölçülü miktarda tüketildiğinde kilo verme hızını oldukça yükseltiyor.

#6 Kuru üzüm + leblebi karışımı

Toplamda bir çay bardağı olmak üzere hem kuru üzümden hem de leblebiden alarak karıştırın. Bu mucizevi karışımı çantanıza atın ve istediğiniz zaman tüketin. Kilo aldırmayan bu abur cubur, hem besleyici değeri hem de verdiği tokluk hissi ile yeni favoriniz olacak.

#7 Yoğurt ve Maydanoz Karışımı

Yoğurttaki kalsiyum yağ yakmayı tetiklediği gibi aynı zamanda ödemi azaltıp, dolaşımımızı açarak kilo vermenize yardımcı oluyor. Zamansız acıkmalarda imdadınıza yetişen yoğurt, gece yatmadan maydanoz karıştırarak tüketildiğinde, yavaşlayan metabolizmanızın hızlanmasını ve kilo vermenizi sağlıyor.

#8 Ayran

Şüphesiz ki en sağlıklı içeceklerden biri de ayran. Ayran, gazlı içeceklerle kıyaslanamayacak ölçüde faydalıdır. Ara öğünler nasıl olmalı diye merak edenler, işte tam da burada ara öğünlerde tercih edebileceğiniz bu içecek, hem besleyici değerlere sahip hem de yemek yeme krizlerini kesecek ölçüde etkilidir. Soda ve ayran karışımını çok yoğun terlediğiniz ve çok su kaybettiğiniz dönemlerde de tercih edebilirsiniz.