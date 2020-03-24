Koronavirüse Yakalanan Olga Kurylenko İyileşmeye Başladı

16 Mart günü yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan Olga Kurylenko’dan güzel haberler var. Tom Hanks ve Idris Elba gibi testi pozitif çıkan isimlerden olan oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda “tamamen iyileştiğini” açıkladı.

40 yaşındaki eski Bond kızı, oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına, iyileşme sürecini şöyle özetledi.

“Tekrar özetliyorum: Bir hafta boyunca kendimi çok kötü hissettim ve çoğunlukla yataktaydım ve uyuyordum, yüksek ateşli ve güçlü baş ağrısıyla. İkinci hafta, ateş gitti ama hafif bir öksürük ortaya çıktı ve kendimi çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonunda tamamen iyi hissetmeye başladım. Hala sabahları öksürüyorum ama artık neredeyse azaldığını söyleyebilirim. Sonra bir daha bütün gün hiç öksürüğüm olmuyor! İyiyim! Ve şimdi sadece pek çok şey üzerine düşünüyorum. Zamanımı oğlumla geçirmekten büyük keyif alıyorum.”

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Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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