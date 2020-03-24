Koronavirüse Yakalanan Olga Kurylenko İyileşmeye Başladı

16 Mart günü yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan Olga Kurylenko’dan güzel haberler var. Tom Hanks ve Idris Elba gibi testi pozitif çıkan isimlerden olan oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda “tamamen iyileştiğini” açıkladı.

40 yaşındaki eski Bond kızı, oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına, iyileşme sürecini şöyle özetledi.

“Tekrar özetliyorum: Bir hafta boyunca kendimi çok kötü hissettim ve çoğunlukla yataktaydım ve uyuyordum, yüksek ateşli ve güçlü baş ağrısıyla. İkinci hafta, ateş gitti ama hafif bir öksürük ortaya çıktı ve kendimi çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonunda tamamen iyi hissetmeye başladım. Hala sabahları öksürüyorum ama artık neredeyse azaldığını söyleyebilirim. Sonra bir daha bütün gün hiç öksürüğüm olmuyor! İyiyim! Ve şimdi sadece pek çok şey üzerine düşünüyorum. Zamanımı oğlumla geçirmekten büyük keyif alıyorum.”