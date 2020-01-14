Kraliçe’den Prens Harry ve Meghan Markle’a Onay

Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyetten uzaklaşma kararının arkasında!

Dün Kraliçe Elizabeth ve kraliyetin yüksek kesim üyeleri Sandringham’da bir araya gelerek bir toplantı yaptılar. Toplantının konusu elbette Prens Harry ve Meghan Markle’ın gelecekleri hakkında aldıkları kraliyetten uzaklaşma kararıydı.

Toplantı Meghan Markle ve Prens Harry’nin istediği gibi geçmiş olacak ki Kraliçe Elizabeth’ten oldukça ılımlı bir açıklama geldi. İşte kraliçenin açıklaması:

“Bugün ailemle, torunumun ve kendi ailesinin geleceği hakkında yapıcı bir toplantı yaptık. Ailem ve ben Harry ve Meghan’ın genç bir aile olarak kendi hayatlarını kurma arzularını tamamen destekliyoruz. Kraliyet çalışmalarında tam zamanlı olarak çalışan Kraliyet Ailesi Üyeleri olarak kalmalarını tercih etsek de, bir aile olarak daha bağımsız bir yaşam sürme isteklerini anlıyor ve saygı duyuyoruz.

“Harry ve Meghan yeni hayatlarında kraliyet fonlarından yararlanmak istemediklerini açıkça belli ettiler.“

“Sussex’ler bu geçiş sürecinde zamanlarını Kanada ve İngiltere’de geçirecekler. Tüm bunlar ailemin çözmesi gereken karışık konular ve daha yapılacak çok iş var. Son kararlar önümüzdeki günlerde alınacaktır.”

Prens Harry’nin katılım gösterdiği toplantıya, şu günlerde oğlu Archie ile birlikte Kanada’da olan Meghan Markle ise telefon bağlantısı ile eşlik etti.

Prens William’ın bir arkadaşına konu ile ilgili dile getirdiği endişelerini öğrenmek için tıklayın.