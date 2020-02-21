Mart 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Mart ayında yaşanacak gökyüzü hareketlerini araştırdık. Tüm bu hareketlerin ruh halimizi nasıl etkileyeceği de merak konusu. Tüm bunların cevabını yazımızda bulabileceksiniz.

İşte 2020 Mart ayının meydana gelecek gökyüzü olayları ve bizi bekleyen durumlar:

9 Mart: Başak Dolunay’ı

Bahara yaklaştıkça planlarınızı ve yapılacaklar listenizi halletmek isteyeceksiniz. Biriken işlerden kurtulmak için gerekli enerjiyi dolunay ile bulacaksınız ve bu size kendinizi iyi hissettirecek. Dolabınızda, masanızda belki de hayatınızda bir bahar temizliği yapma ihtiyacı hissedebilir, uzun zamandır aklınızda olan o düzeni oturtmanın ilk adımlarını atabilirsiniz. Kendinizi çeşitli kutlamaların içerisinde bulmanız oldukça olası. Tadını çıkarın!

19 Mart: Bahar ekinoksu

Bahar ekinoksu astrolojik olarak yeni yılın başlangıcını işaret eder. 19 Mart itibariyle, Güneş Koç’a yani burçlar serisindeki ilk burca doğru ilerler. Enerjik ve heyecanlı hissedeceğiniz bir süreç başlıyor. Tüm bu enerjinizi kişisel gelişiminize ve bazı konulardaki gelişimlerinize kanalize etmek isteyebilirsiniz. Doğru insanlarla bağlantıda kalmaya özen gösterin. Baharın enerjinizi yükseltmesine ve kışın kasvetinden sizi arındırmasına izin verin.

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19 Mart: Güneş Koç’a geçiyor

19 Martın bir diğer önemi ise bu tarihte Güneş’in Koç burcuna girmeye başlaması. Eylemleriniz, gücünüz ve sizi harekete geçirecek ataklar için en uygun zaman. Ancak içinizdeki yoğun heves ve heyecanla hareket ettiğinizde sabırsızlıklar hissedebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmakta ve bazen durup soluklanmakta fayda var.

24 Mart: Koç’ta Yeni Ay

Koç enerjisinin sizi tazelendirmesinin tadını çıkarın. Yeni ay ile eski alışkanlıklardan uzaklaşmak ve belki de aklınızda oluşmuş bazı kalıpları yıkmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Adeta sıfırdan başlarcasına, geçmişten arınarak geleceğe cesurca yürüyebilecek ruh halini kendinizde hissedeceksiniz.