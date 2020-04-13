Kararında yemek ya da yememek; bir set daha egzersiz yapmak ya da yapmamak… İşte bütün mesele bu! Kilo kontrolümüzü etkileyen bu etmenleri meditasyon ile düzene sokmak mümkün. Çoğunlukla kilo vermeye yardımcı etkisi görmezden gelinen meditasyon teknikleriyle forma girmeye ne dersiniz?

Hazır evde geçirdiğiniz bugünlerde, kilo verme konusunda meditasyonun gücünden yardım alabilirsiniz. Ayrıca yeni başlayanlar için meditasyon uygulamaları yazımıza da göz atabilirsiniz.

Los Angeles’taki ünlü Unplug Meditation’ın kurucusu Suze Yalof Schwartz’ın öneriyle meditasyon teknikleri sayesinde beslenme ve spor direncinizi arttırmanın yolları:

Meditasyon İle Kilo Vermek Mümkün Mü?

# Nasıl İşe Yarıyor?

Schwartz, “Tüm meditasyon tipleri aslında aynıdır” diyor ve ekliyor; “Herkes size kendi tekniğinin farklı olduğunu söyleyecektir ama ana başlık her zaman odaklanmak, nefes ve mantradır. Bunu yapmak beyninizin bazı şeyleri yapmasına daha çok yardımcı olacaktır, mesela yavaşlamak gibi. Aynı zamanda yeme dürtünüzün aslında strese bağlı olduğunu da anlamanızı sağlar. “

# Dikkatli Yeme

Schwartz, dikkatli yeme konusunu bir kaç basit cümleyle açıklıyor. “Tabağınıza bakmayı bırakın, yemeğinize bakın, nereden geldiğini, tabağınıza nasıl geldiğini düşünün. Sonrasında çatalınıza biraz alın ve ağzınıza atmadan önce bir süre ağız hizanızda tutun. Daha fazla tükürük salgıladığınızı hissedeceksiniz.” Odaklanıp önünüzdeki lokmanın farkına vardıktan sonra ağzınıza atın ve bu kez dilinize, çiğnemenize odaklanın. “İnsanlar asla dillerinin bu işlevine odaklanmazlar. Sadece ısırma kısmıyla ilgileniyorlar.” Lokmanızı yutun, çatalınızı bırakın ve derin bir nefes alın. Dikkatli yemeniz için gereken tüm aşamalar bunlar. “Yeme meditasyonu dediğimiz şey bu, ne yediğinizin ve ne kadar yediğinizin; size ne hissettirdiğinin farkında olacaksınız. “

# Acı Toleransı

Eğer ünlü Amerikan Futbolu takımı Seahawks üzerinde işe yaradıysa, sizde de işe yarayacaktır. 2014 Super Bowl şampiyonu olan takım, büyük maçın haftalar öncesinde acı toleransına odaklanmak ve arttırmak için meditasyona başlamış. Üniversitelerde yapılan pek çok araştırma da meditasyonun acıya direnci arttırdığını kanıtlıyor. Bunu sadece spor yaparken yaşadığınız acıya bağlamayın, önünüzdeki çikolataya karşı koymak için de gerekli gücü meditasyondan bulacaksınız.

Eğer acıktığınızı ve stresinizi yenmeniz gerektiğini düşünüyorsanız meditasyon yapın

#Nasıl Yapacaksınız?

Meditasyon klasikleriyle başlayalım. Schwart bunu 4-4-4 methodu olarak adlandırıyor. “İçinizden 4’e kadar sayarak nefes alın, yine 4’e kadar sayarak tutun ve 4’e kadar sayarak verin. Bunu 4 set halinde yapın, doğal şekilde nefes alıp verin, bunun meditasyon olduğunu unutarak yapmaya çalışın.”

Eğer acıktığınızı ve stresinizi yenmeniz gerektiğini düşünüyorsanız bu tekniği kullanın. Bu meditasyon tekniği sonrasında farkı görecek, daha az stres hissedeceksiniz. Başta gününüzü, sonrasında ise hayatınızı değiştirecek.