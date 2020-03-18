Mutfağınızda Mutlaka Olması Gereken 5 Süper Besin

Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken evde olduğumuz günlerin sayısı da doğal olarak artışta. Evde geçen zamanın daha keyifli akmasını sağlamak için ise kendinizi mutfağa atanlardansanız, market alışverişi listenize bu beş süper besini de mutlaka eklemenizde fayda var. Besinlerin sunduğu özel faydalar bu süreçte zinde kalmanıza katkı sağlayacak.

Bu süreçte meyve ve sebzeleri taze tutmanın önemine de dikkat etmenizde fayda var.

#1 Yumurta

yumurtanın sağlığa faydaları

Yumurta, düşük kalorili, yüksek proteinli olmasının yanı sıra, Nutrition and Food Science dergisine göre de D vitamini ve kolin gibi sağlığa faydalı besin değerleriyle dolu. Güneş ışığı almaya biraz hasret kalacağımız bu günlerde yumurta imdadınıza yetişmeye aday.

#2 Ton Balığı

pratik ve lezzetli bir öğle yemeği için

Yüksek proteinli bu alternatif besin, mükemmel bir öğle yemeğine giden yolu işaret ediyor. Büyük bir konserve porsiyonu, günlük tavsiye edilen protein alımının yüzde 56’sını (gerçekten de kasların için bir yakıt) sağlıyor. Ayrıca bol miktarda balık yağları ve Kaliforniya Üniversitesi’nin sağlıklı HDL kolesterol seviyelerini korumanıza yardımcı olduğunu keşfettiği bir vitamin olan niasin de içeriyor. Bu pratik öğünü hazırlarken, dikkat etmeniz gereken nokta ise; light konservelerden aldığınızdan emin olmak. Kalbinize iyi gelecek Omega-3 de bonusu.

#3 Fıstık Ezmesi

fıstık ezmesinin önemli faydaları

Doğalını tercih ettiğiniz müddetçe, fıstık ezmesi kabuklu yemişlerin tüm besleyici faydalarını daha düşük bir fiyatla size sunuyor. Hazır evdeyken, kendiniz de yapmayı deneyebilirsiniz. Harika bir sağlıklı yağ kaynağı olmasının yanı sıra sabahın ilerleyen saatlerinde atıştırmalık olarak bir-iki pirinç patlağına bolca süreceğiniz fıstık ezmesiyle E vitamini ve çinko da alırsınız. JAMA’da yayımlanan araştırmaya göre, E vitamini kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini yüzde 24 azaltır. Çinko da depresyonun etkilerinde azalmayla ilişkilendirilmiştir. Vücudunuzu ve beyninizi geliştirmenin harika yolu fıstık ezmesinden geçiyor.

#4 Sarımsak

Sarımsağın sağlığınıza faydaları!

Yemeklerinize sarımsak eklemek, sağlığa faydalarını artırmanın en kolay yolu. Journal of Nutrition, ne kadar çok sarımsak yerseniz mide kanserine yakalanma riskinin o kadar düşeceğini keşfetti; aynı zamanda sarımsak, her yıl yakalandığımız soğuk algınlığı sayısını azalttığı kanıtlanan harika bir doğal antibiyotik kaynağı.

#5 Yulaf

Mutfağınızda eksik etmemeniz gereken besinler

Sabah kahvaltılarında tercih ettiğiniz yulaf ezmesi kasesinin yağı azaltma, kan basıncını düzenleme ve diyabeti yenme kabiliyeti olan besleyici bir güç merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Yulaflar, sindirimi yavaşlatarak, aksi takdirde yağ üretecek ve Tip 2 diyabet riskinizi artıracak insülin seviyelerindeki ciddi yükselişlerin yaşanmasını önleyen çözünebilir lif içerir. Ayrıca uyku kalitesini artıran magnezyum yönünden de zengin. American Journal of Hypertension’a göre ise kan basıncının düzenlenmesini sağlamak için damarları gevşetiyor.