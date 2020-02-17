Negatif Enerjiye İyi Gelen Doğal Taşlar

İnsanlar kristalleri iki ana nedenden dolayı seviyorlar!

Pencere kenarında kesinlikle çok güzel görünüyorlar ve yaşam rutinlerine bir şeyler kattıklarına inanıyorlar. Bu ikinci başlığın içeriği oldukça geniş elbette. katıyorlar. Tatlı rüyalar veya meditasyon yapmalarına yardımcı olmak için bir parça. Ayrıca, kötü ve olumsuz enerjiye, düşürücü düşüncelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmış bir kristal sınıfı da mevcut.

Doğal taşların güçlerine tam bir inanan olmasanız bile sizin için de; bir niyet belirlemeye ya da daha olumlu düşünmeye veya konuşmaya çalıştığınız bir görsel hatırlatma yolu olabilirler. Ayrıca, dekor olarak da etkisi her zaman için büyük. çift. Astrolog Sterling Bowen, sizi ve düşüncelerinizi sakin, neşeli ve olumlu tutmanıza yardımcı olacak kristalleri kısaca özetliyor.

Amber

pozitif düşünce için gerekli olan taşlar

Güneşin koruyucunuz olduğunu düşünün! Bu sıcak kristal, üzüntüyü temizleyerek yanınızda bir ışık demeti taşımak gibi. Ruhunuza iyi gelecek taş arayışındaysanız ise önerilerimize göz atın!

Mavi Kalsit

hangi kristaller ne işe yarar?

Mavi Kalsit kaygıyı uzak tutmaya yardımcı olur. Bu, sulu mavi rengindeki taş aynı zamanda derin ilham kaynağınızı da kontrol etmenizi sağlar.

Taşlar konusunda daha fazla ilhama ihtiyacınız varsa; kristallerin gücüne inanan ünlülerin önerilerine de göz atabilirsiniz.

Siyah Turmalin

negatif etkiden uzaklaşmak için

Astrolog Sterling Bowen, Siyah Tumalin’i her yönden güçlü bir olumsuzluk engelleyicisi olarak adlandırıyor.

Yakut

pozitif düşünmek için doğal taşlar

Bu şiddetli ve ateşli savaşçı taşı, kendi tutkunuz ve gücünüz için bir kanal görevi görüyor gibi düşünebilirsiniz. Güveniniz arttığında, negatif enerjilerin hayatınızdan hızlıca çıkmasına izin verebilirsiniz.

Ametist

pozitif enerji için ihtiyacınız olan taşlar

“Ametist duygusal koruma için güzel bir müttefiktir,” diyor Bowen. Peki, bu taşı koymak için en iyi yer neresi? Yatağınızın yanında veya boynunuzun etrafında tutabilirsiniz. Bu şekilde sakinleştirici gücü üzerinizde yıkanacak.