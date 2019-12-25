Biliyorsunuz ki artık Güneş Oğlak burcunda! 2020 burç yorumlarında kendisini aşk ve para bekleyen Oğlak’lar; özellikle stilleriyle her daim öne çıkan burçlardan biri. Hazır Güneş, Toprak grubunun lider burcu Oğlak burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Oğlak burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri

oğlak burcu kadını stili

Oğlak burcu kadınları Zodyağın modaya en ilgili burçlarından biri. Zarif feminen elbiseleri maskülen detaylarla birleştirmeyi ve renklerle oynamayı seven Oğlak burcu kadınları; ışıltının diğer adı desek yeridir! Kate Moss, Kate Middleton, Irina Shayk, Kate Bosworth, Suki Waterhouse gibi isimler var.

Stil ikonu: Kate Moss

kate moss

Ünlü süpermodel Kate Moss; klasik parçalarla bir araya getirdiği asi parti kızı stiliyle gerçek bir Oğlak burcu kadını!

İmza kokunuz: Chanel Coco Mademoiselle

oğlak burcu kadını parfümü

Gösterişli ve klasik parçalardan hoşlanan Oğlak burcu kadınları için Coco Mademoiselle’den daha uygun bir parfüm düşünemiyoruz.

Spor

sukı waterhouse

Spor salonunda saatler harcamak size göre değil. Yürüyüş ya da koşu gibi; açık havada sosyalleşerek yapabileceğiniz sporlar tam size göre!

Dekorasyon

oğlak burcu kadınını yansıtan dekorasyon önerileri

Oğlak burcu kadını sıcak tonlar, yumuşak dokular ve rahat dekorasyonlardan hoşlanır. Yumuşak koltuklara loş ışığın eşlik ettiği dekorasyonlar Oğlak burcu kadınının rahat hissetmesini sağlar.

Seyahat

ıbıza

Oğlak burcu kadını için doğal güzellik kadar sosyalleşmek de önemli. İşte bu yüzden İbiza!

Makyaj

ırına shayk

Bronzluğu seven Oğlak burcu kadınları, ışıldayan ve bronzlaştırılmış ciltlerini genelde lip gloss ve toprak tonlarında göz makyajıyla tamamlamayı seviyor.

Renkler

oğlak burcu kadını renkleri

Altın tonları onların rengi! Aynı zamanda yumuşak bejler ve pembeler, yeşil ve siyah da Oğlak burcu kadınının renkleri arasında.

Aşk

oğlak burcukadınının aşk hayatı

Öncelikle belirtmeliyiz ki, 2020’de aşkı bulacak 4 burçtan biri Oğlak olmasa da, onlar her daim aşk kadını olmalarıyla ünlü!

Oğlak burcu kadını Zodyağın kıskançlığıyla ünlü iki burcundan biri. Sevdiklerini böylesine önemseyen Oğlak burcu kadınları için sadakat her şey demektir. Sevdiği kişiyi sahiplenen ve anaç bir yapıya sahip olan Oğlak burcu kadınları; aşkı bulduklarını hissettikleri anda ailelerini genişletmek için başka bir sebebe ihtiyaç duymayacaktır.



Yeme-İçme

oğlak burcu kadınının beslenme alışkanlıkları

Yeme-içmeye oldukça meraklı olan Oğlak burcu kadınları, günün en çok kahvaltı öğününü severler. Hamur işleri, tahıllı gevrekler; çeşitli çay ve kahveler; akıllarını başlarından almaya yetecektir.