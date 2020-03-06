Podyum Dışında Stilinden İlham Alabileceğiniz Modeller

Stil ilhamı söz konusu olduğunda podyum yerine sokak stillerine bakmak her zaman daha avantajlı olabiliyor. Peki podyumun yıldız isimleri sokak stilinde nasıl bir tarzı benimsiyor?

Eğer Gigi ve Bella Hadid ya da Kaia Gerber ve Kendall Jenner gibi isimlerden sıkıldıysanız; podyumun sıradışı stile sahip yükselen yıldızlarının stillerine göz atmanın tam sırası.

İşte podyum dışında stilinden ilham alabileceğiniz modeller…

Indira Scott

Indira Scott

Dior, Vera Wang, Brandon Maxwell gibi ünlü markaların podyumunda yürüyen Indira Scott sadece bu sezon moda haftasındaki podyumların değil dikkat çeken sokak stiliyle de yıldızlaştı.

Topshop Petite Landscape Print Funnel Neck To

Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti

Chanel başta olmak üzere moda devlerinin reklam kampanyalarında da gördüğümüz Vittoria Ceretti; şimdiden sektörün öne çıkan modellerinden. Podyum dışında stilini ise jean pantolonlar, blazer ceketler ve grafik tişörtler tamamlıyor.

Arket Pinstripe Melton Wool Blazer

Mona Tougaard

Mona Tougaard

Danimarkalı model Mona Tougaard; Chanel şovunu Gigi Hadid ile birlikte kapadığından bu yana radarımızda. Kişisel stilini ise düğmeli hırkalar ve geniş paçalı jean pantolonlar oluşturuyor.

Mango Jeans Culotte High Waist

Mica Argañaraz

Mica Argañaraz

Mica Argañaraz, imza saç kesimiyle tanıdığımız bir isim. Bottega Veneta kampanyasında da gördüğümüz model; sokak stilinde rock chic etkili parçalar tercih ediyor.

Fendi Peekaboo Leather Bag

Adesuwa Aighewi

Chanel, Dior, Louis Vuitton gibi markaların defilelerinde yürüyen Adesuwa Aighewi; Dior saboları ve Khaite balıkçı yaka kazağı bir araya getirmesinden de anlaşılacağı gibi rahatlığın ön planda olduğu deneysel bir stile sahip.

Khaite Lola Wool Sweater

Adut Akech

Adut Akech

2019 yılının modeli seçilen Adut Akech, sokak stilinde kullandığı pastel tondaki takımlarıyla da ilham kaynaklarımız arasında.

& Other Stories High Waisted Pleated Twill Trousers

Giedre Dukauskaite

Giedre Dukauskaite

Off-White, Givenchy gibi markaların defilelerinde yürüyen genç model; sokak stili seçimlerinde deri blazerlar ya da canlı renkleri kullanıyor.

Weekday Jaden Blazer

Freja Beha Erichsen

Freja Beha Erichsen

Freja Beha Erichsen’i kariyerinin ilk günlerinden bu yana seviyoruz! Basit bir jeani, bot ve blazer kombinini bile estetik gösterebilen 2010’lu yılların ünlü modeli; bu sezon podyumlara geri döndü.

H&M Vintage Slim High Ankle Jeans

Rianne van Rompaey

Rianne van Rompaey

Louis Vuitton, Chanel gibi markaların defilelerinde gördüğümüz Louis Vuitton, Chanel, klasik mavi denim pantolonu, iddialı parçalarla tamamlamayı seviyor.