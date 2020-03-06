Podyum Dışında Stilinden İlham Alabileceğiniz Modeller
Stil ilhamı söz konusu olduğunda podyum yerine sokak stillerine bakmak her zaman daha avantajlı olabiliyor. Peki podyumun yıldız isimleri sokak stilinde nasıl bir tarzı benimsiyor?
Eğer Gigi ve Bella Hadid ya da Kaia Gerber ve Kendall Jenner gibi isimlerden sıkıldıysanız; podyumun sıradışı stile sahip yükselen yıldızlarının stillerine göz atmanın tam sırası.
İşte podyum dışında stilinden ilham alabileceğiniz modeller…
Indira Scott
Dior, Vera Wang, Brandon Maxwell gibi ünlü markaların podyumunda yürüyen Indira Scott sadece bu sezon moda haftasındaki podyumların değil dikkat çeken sokak stiliyle de yıldızlaştı.
Vittoria Ceretti
Chanel başta olmak üzere moda devlerinin reklam kampanyalarında da gördüğümüz Vittoria Ceretti; şimdiden sektörün öne çıkan modellerinden. Podyum dışında stilini ise jean pantolonlar, blazer ceketler ve grafik tişörtler tamamlıyor.
Mona Tougaard
Danimarkalı model Mona Tougaard; Chanel şovunu Gigi Hadid ile birlikte kapadığından bu yana radarımızda. Kişisel stilini ise düğmeli hırkalar ve geniş paçalı jean pantolonlar oluşturuyor.
Mica Argañaraz
Mica Argañaraz, imza saç kesimiyle tanıdığımız bir isim. Bottega Veneta kampanyasında da gördüğümüz model; sokak stilinde rock chic etkili parçalar tercih ediyor.
Adesuwa Aighewi
Chanel, Dior, Louis Vuitton gibi markaların defilelerinde yürüyen Adesuwa Aighewi; Dior saboları ve Khaite balıkçı yaka kazağı bir araya getirmesinden de anlaşılacağı gibi rahatlığın ön planda olduğu deneysel bir stile sahip.
Adut Akech
2019 yılının modeli seçilen Adut Akech, sokak stilinde kullandığı pastel tondaki takımlarıyla da ilham kaynaklarımız arasında.
Giedre Dukauskaite
Off-White, Givenchy gibi markaların defilelerinde yürüyen genç model; sokak stili seçimlerinde deri blazerlar ya da canlı renkleri kullanıyor.
Freja Beha Erichsen
Freja Beha Erichsen’i kariyerinin ilk günlerinden bu yana seviyoruz! Basit bir jeani, bot ve blazer kombinini bile estetik gösterebilen 2010’lu yılların ünlü modeli; bu sezon podyumlara geri döndü.
Rianne van Rompaey
Louis Vuitton, Chanel gibi markaların defilelerinde gördüğümüz Louis Vuitton, Chanel, klasik mavi denim pantolonu, iddialı parçalarla tamamlamayı seviyor.