Skinny Jean Sevenlere 2020 İçin 10 Kombin Önerisi

Boyfriend jean, mom jean, İspanyol paça, slouchy… Her yıl değişen jean trendlerini bir yana bırakırsak gerçekten vazgeçemediğimiz tek bir jean modeli var o da Skinny Jean!

2020’de de dolabımızda yer vermeye devam edeceğimiz skinny jean modelleri; doğru kesim, doku ve renkte edinildiği takdirde her vücut tipine yakışan kurtarıcı parçalardan biri haline geliyor.

Peki ama bu kadar çok farklı jean modelinin popülerleştiği 2020’de skinny jean pantolonlarımızı kombinlerken zamanın ruhundan uzak kalmamak mümkün mü?

Cevabımız bu liste sayesinde “evet!”.

İşte Skinny Jean sevenlere 2020 için 10 farklı kombin önerisi…

2020 Üniforması

Fotoğraf: FAKERSTROM

2020’de trendleri takip eden her kadının favorisi olan formülü uygulayın. Oversize slouchy blazer, süveter ve diz boyu çizmelerle favori skinny jeaninizi kullanın.

Madewell 10-Inch High Rise Skinny Jeans

Denim on Denim

Fotoğraf: AIMEESONG

Dneim on denim yani kot üstüne kot her zaman iyi bir fikirdir. Klasik beyaz tişörtünüz ve kare burunlu botlarınızla tamamlayın.

Levi’s 501 Skinny Jeans

Siyah Skinny Jean ile Sıcak Kombin

Fotoğraf: CARODAUR

Siyah skinny jeanlerinizi düz botlarınız ve oversize napa ceketlerinizle tamamlayın. bere ya da kasket kullanmak, işe ekstra eğlence katacak.

Fransız Stili

Fotoğraf: SABINASOCOL

Soluk skinny jeanlerinizi, oversize gömlekleriniz ve arkadan bantlı ayakkabılarınızla tamamlayarak Parizyen bir görünüm elde edebilirsiniz.

Topshop Jamie High Waist Ripped Hem Skinny Jeans

Elbise İle Tamamlayın

Fotoğraf: GABIFRESH

Bu kombin pek çoğunuzun gözünü korkutabilir ama uygulaması düşündüğünüzden çok daha kolay!

Good American Good Legs Skinny Jeans

Asi Ruh

Fotoğraf: JEANNETTEMADSEN

Yıkanmış açık renk kotlarınızı, deri biker ceket ve beyaz botlarla tamamlayarak kontrast elde edin. Bu kombinin favoriniz olacağına eminiz!

Agolde Toni Mid Rise Skinny Jeans

Beyaz Skinny Jean

Fotoğraf: SHHTEPS

Beyaz skinny jean pantolonlara bayılıyor musunuz? Onları siyah hırka ve bilekte biten botlarla tamamlayarak kontrast elde edin.

J Brand Lillie High Rise Crop Skinny Jeans

Kusursuz Jean Formülü

Fotoğraf: NATASHANDLOVU

Blazer ceket ve jean formülünün kusursuz şekilde işe yaradığının harika bir kanıtı. Yapmanız gereken iyi bir jean pantolona yatırım yapmak!

Hafta sonu kombini

Fotoğraf: ROSIEANNBUTCHER

Rahat ve sıcak bir kombin arıyorsanız, bu tam size göre bir görünüm!Skinny jean, balıkçı yaka kazak, ekoseli ceket ya da kaban ve botlarla hafta sonlarınıza renk katın.

AllSaints Roxanne Ankle Skinny Jeans

Havalar Isındığında

Fotoğraf: AYSHA.SOW

Eğer havalar ısındıysa; skinny jeanlerinizi parlak kırmızı gibi dikkat çeken renklerde üst ve sandaletlerle tamamlayarak silüetinizi vurgulayın.